Chtěl ušetřit a vymstilo se mu to. Velká továrna Volkswagenu teď stojí nad propastí

Sdílení platforem, motorů i celých aut. Krok, k němuž se uchyluje stále více automobilek ve snaze ušetřit náklady na vývoj a výrobu. Ne vždy to ale zafunguje k prospěchu všech zúčastněných a své o tom ví i v krizi se topící koncern Volkswagen. Ten ve snaze ušetřit před lety uzavřel partnerství s Fordem, teď tím ale podle německých médií trpí jeho továrna v Hannoveru.
Situace koncernu Volkswagen je, podle informací prosakujících postupně na veřejnost, vážná. Chystá se propouštění, ruší se okrajové modely a ve hře je i budoucnost některých závodů, mimo jiné toho v Hannoveru, kam je soustředěna výroba lehkých užitkových aut. Přitom za jeho neutěšenou situaci si německý koncern může tak trochu sám rozhodnutím, které přišlo ještě za minulého vedení.
Herbert Diess, kterého v roce 2022 vystřídal Oliver Blume, totiž v roce 2019 uzavřel na první pohled výhodnou dohodu s Fordem na společném vývoji lehkých užitkových vozů. Ta pomohla třeba zachránit pick-up Amarok. Bez kooperace s Fordem, který stejné auto prodává jako Ranger, by druhá generace nevznikla. Měla také přispět k šetření nákladů a celkově vyšší efektivitě.
Ostatně ve světě lehkých užitkových vozů dnes bez širší spolupráce přežijete jen těžko, což dokazují i kooperace třeba mezi Toyotou a Stellantisem nebo Renaultem a Nissanem.
Kromě pick-upů však vzájemná spolupráce zahrnuje i dvě stálice: Volkswagen vyvinul Caddy, které se prodává jako Ford Transit Connect, a naopak Ford vyvinul Transit Custom, který se prodává i jako Volkswagen Transporter T7. A právě T7, pokračovatel historicky nejpopulárnější série lehkých užitkových aut VW, je kamenem úrazu.
Jak totiž připomněl německý deník Handelsblatt, předchozí velmi úspěšná T6 se vyráběla v Hannoveru, kam přivážela stálé vytížení. Protože novou T7 ale dělá pro Volkswagen Ford, přesunula se výroba do Turecka. A v Hannoveru najednou vznikla díra.
Tamnímu závodu zůstala jen produkce elektrického ID. Buzze a osobního Multivanu, respektive obytné Californie. To jsou auta, která si Volkswagen (na rozdíl od minulosti, kdy Multivan vycházel z Transporteru) vyvinul sám na své platformě MQB. Handelsblatt tak uvádí, že v roce 2017 továrna v Hannoveru vyprodukovala přes 200 tisíc lehkých užitkových aut. Loni to číslo spadlo ke 113 tisícům.
Může za to mimo jiné i ID. Buzz, jehož produkce je zatím daleko od očekávaných 100 tisíc aut ročně. Když Diess dohodu s Fordem uzavíral, počítal také, že by se v Hannoveru měl vyrábět velký luxusní elektromobil Audi s pracovním označením Landjet. Kvůli problémům se softwarem nebo novou platformou z něj ale sešlo.
Že by se do Hannoveru mohl nastěhovat nějaký partner, který by s vytížeností závodu pomohl, sice v červencovém rozhovoru s Hospodářskými novinami současný šéf divize VW Užitkové vozy Stefan Mecha důrazně odmítl, pro vedení koncernu ale představuje současná situace velký bolehlav.
Důkazem může být i to, že Oliver Blume se tento týden začíná kolečko po německých závodech, kde bude vysvětlovat zaměstnancům aktuální situaci. Jen do Hannoveru, který má mimochodem 12 tisíc zaměstnanců, poslal finančního ředitele Arno Antlitze.
Je to vlastně trochu symbolické, protože kromě nižšího vytížení se továrna v Dolním Sasku potýká i s drahou výrobou. Podle informací nedávno zveřejněných německým magazínem Automobilwoche je totiž cena jednoho auta vyrobeného v Hannoveru více než 10 tisíc eur. Přitom průměrně by se chtěl koncern dostat na tři tisíce eur: to je částka, které třeba dosahují české závody Škoda Auto.
Je to mimo jiné i důsledek právě nižšího vytížení, protože továrna je navržená na výrazně vyšší výrobní čísla. Někteří v Hannoveru prý s nadějí koukají hlavně k příští generaci Transporteru, která by měla vzniknout na nové elektrické platformě. Jenže ačkoliv by lidé ve Volkswagenu zřejmě rádi vývoj auta urychlili, dříve než počátkem 30. let zřejmě nepřijde.
Údajně se také uvnitř VW objevují hlasy, že by bylo pro koncern výrazně ekonomičtější přesunout ještě větší porci výroby užitkových vozidel do Polska. Tam Volkswagen vyrábí ve Vřesně především modely Caddy a Crafter, navíc tam teď dochází k rozšiřování závodu.
Jak Handelsblatt dodává, Volkswagen si kooperací s Fordem nepomohl ani prodejně. Zatímco ještě v roce 2023 se prodávalo více Transporterů než Transitů Custom, od poloviny roku 2024 se začala situace měnit. Loni už Ford prodal 200 tisíc Transitů Custom, zatímco Volkswagen jen asi 120 tisíc Transporterů. Částečně za to ale mohl ještě postupný náběh prodejů nové T7 na nejvýznamnějších trzích.
Jenže i když se letos povedlo prodeje VW navýšit, nadále za Fordem zaostává. Důvodem mohou být ceny: Ty ceníkové jsou u obou aut relativně podobné, píše Handelsblatt. „Nicméně na trhu s lehkými užitkovými vozidly jsou klíčové slevy a flotilové nabídky, které je ale těžké porovnávat z veřejně dostupných informací,“ podotýká deník.
Britské drony útočí hluboko v Rusku. Moskva varuje Londýn: Zaplatíte
Napětí mezi Moskvou a Londýnem dál roste. Rusko obvinilo Velkou Británii z přímého podílu na útocích na ruské území poté, co se objevily informace, že Ukrajina při dálkových úderech používá britské drony. Moskva pohrozila Londýnu „důsledky“ a varovala, že čím hlouběji se do války zapojí, tím „vyšší cenu zaplatí“.
Juchelka domluvil se Schillerovou, jak porostou platy ve veřejné sféře
Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to v úterý po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf resortu práce Aleš Juchelka (oba ANO). Jak by navýšení mělo vypadat, nepřiblížil.
Archeologové zkoumají svatyni na Nymbursku. Zjistili, že je starší než Stonehenge
Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce. Nyní zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě, o tisíc let starší než britský Stonehenge, řekla v úterý mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Obří nákaza v lázních. Hygienici odhalili pravděpodobnou příčinu
Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla v úterý mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
„Vytvořte zónu smrti.“ Ukrajinský velitel vyslal do Pobaltí varovný apel
Estonsko a ostatní pobaltské státy stále špatně odhadují vojenskou hrozbu ze strany Ruska a dostatečně se na ni nepřipravují, uvedl v srpnovém rozhovoru pro estonský deník Postimees velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Podle něj by podél hranice s Ruskem (v případě Litvy na hranici s Běloruskem) měla vzniknout takzvaná „zóna smrti“. „Zničte tam absolutně všechno,“ vybídl.