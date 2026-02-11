Český Seat definitivně končí. Býval nejdražším českým autem, teď je skoro za hubičku

Prodeje Škody Karoq ani po letech na trhu výrazně nepadají, a tak už česká automobilka naznačuje reálnou možnost vývoje nástupce. S ním se přitom původně moc nepočítalo. Tak trochu na pozadí těchto spekulací zůstává Seat, který v Kvasinách vyrábí SUV Ateca. Dlouho už se ale španělský sourozenec dělat nebude, Češi už dokonce mají na výběr jen několik posledních aut.
Když Seat uváděl na podzim 2016 i do Česka své první SUV Ateca, na nezájem si rozhodně stěžovat nemohl. Španělé nasbírali hned při uvedení 800 objednávek a řešili, že tolik aut z výroby v Kvasinách při začátku produkce ani nedostanou. Dokonce tak z počátku upozadili i český původ.
Téměř dekádu byla Ateca tichým společníkem Karoqu, a to i když se v roce 2018 stala prvním modelem nové značky Cupra. Přitom dlouhou dobu šlo o jedno z nejdražších aut vyráběných v Česku.
Jenomže s úpadkem celého Seatu začal pomalu opadat zájem i o Atecu. Naposledy loni se v Česku prodalo jen 111 Seatů Ateca, jen pětina objemu z roku 2024. Vyvažovat se to snažila Cupra Ateca s 1042 kusy a nárůstem v řádu stovek procent, nicméně Karoq se se skoro 11,5 tisíce prodanými kusy stal trojkou celého trhu.
Podobně je to i v celoevropském měřítku, Škodovka zapsala skoro 90 tisíc karoqů, naproti tomu Seat necelých 25 tisíc kusů a Cupra jen lehce přes 10 tisíc kusů Atecy. V obou případech to byl výrazný meziroční propad. A tak přišlo v podstatě nevyhnutelné rozhodnutí.
„Předseda Povšík zástupce zaměstnanců informoval, že budou Kvasiny už navždy končit s výrobou španělské Atecy,“ napsalo poslední číslo časopisu Škodovácký odborář, které vyšlo první únorový čtvrtek. A mluvčí Seatu a Cupry v Česku Filip Stoulil tuto informaci redakci Aktuálně.cz potvrdil.
„V rámci správy produktového portfolia není model Seat Ateca od ledna letošního roku dostupný pro konfiguraci na vybraných trzích včetně České republiky,“ řekl Stoulil. Doplnil, že jak výroba verzí Seatu, tak výroba verzí Cupra definitivně skončí ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Jestli Atecu v Kvasinách nahradí nějaký jiný model, zůstává nejasné. Od léta 2024 se tam přesunula z Mladé Boleslavi část produkce omlazené Octavie, vedle Karoqu pak vzniká i větší SUV Kodiaq.
Českým zájemcům o oba španělské modely tak zůstávají na výběr už jen skladové zásoby. V případě Seatu je to 24 nových a tři předváděcí vozy, u Cupry je to 99 nových a 15 předváděcích aut.
Všechny nové skladové Seaty Ateca jsou vybavené benzinovou 1.5 TSI s výkonem 110 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou a až na jedinou výjimku jsou v akční výbavě Vamos. Ta obsahuje standardně třeba automatickou dvouzónovou klimatizaci, rádio s 8,25palcovým displejem, digitální budíky, zadní parkovací senzory, automatické stěrače, startování tlačítkem, přední LED světla nebo 17palcová litá kola. Další prvky bylo možné dokoupit v rámci příplatků.
Nejlevnější skladový Seat Ateca stojí 641 tisíc korun.
V případě nových skladových kusů Cupry Ateca je výběr pohonných jednotek rozmanitější, byť většina vyjíždí s 1.5 TSI o výkonu 110 kW, ovšem s dvouspojkovým automatem DSG a pohonem předních kol. Najít se ale dají i čtyřkolky s dvoulitrovým TSI o výkonu 140 kW a dokonce je k dispozici stále i jedna nová Cupra Ateca s 221kW dvoulitrovým čtyřválcem, pohonem všech kol a dvouspojkovým automatem.
Nejlevnější novou skladovou Cupru Ateca teď koupíte za 756 789 korun.
Konec Atecy je zároveň dalším hřebíčkem do rakve už tak zmenšující se nabídky Seatu. Zatímco Cupra roste a stala se jedničkou španělské části koncernu VW, ostatně i po konci Atecy nabízí další dvě SUV se spalovacím motorem: Formentor a Terramar. Seat má sice Aronu, ta je ale výrazně menší než Ateca.
Konec není v plánu
Filip Stoulil z českého zastoupení obou značek nicméně naznačil, že i s omezenou nabídkou bude Seat v příštích měsících pracovat. „Celá modelová řada Seat projde do roku 2028 elektrifikací,“ uvedl. První na řadě je právě malá Arona a s ní i Ibiza, které v roce 2027 dostanou mildhybridní pohon. Je tedy vysoce pravděpodobné, že stejný motor se dostane i do Fabie, potažmo Kamiqu a Scaly na stejném technickém základu.
„V roce 2028 přibude plně hybridní pohon pro Seat Leon, následovaný dalšími modernizacemi modelů Leon a Leon Sportstourer v roce 2029,“ předeslal mluvčí Seatu dále. Leon tak dostane pravděpodobně stejný hybrid, jaký se letos začne prodávat i ve Volkswagenu T-Roc, jeho uvedení se dočká také Škoda Octavia a patrně i další modely koncernu VW.
