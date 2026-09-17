Češi umí postavit auto jako nikdo jiný na světě. Spolupracuje s nimi i Volkswagen

Běžný katalog užitkových Volkswagenů tvoří jen část skutečné nabídky. Spolu se specializovanými firmami umí Němci splnit téměř jakékoliv přání. A tak existuje Crafter jako tahač návěsů i ID. Buzz jako pick-up. Mezi hrstkou přestavbářů, kteří mají nejvyšší certifikaci přímo od VW, je i jediná česká firma API. Ta upravuje auta pro handicapované nově dokonce z plug-in hybridní Caravelly.
Volkswagen ukázal na veletrhu užitkových a nákladních aut v Hannoveru jednu dobře utajovanou novinku. Na první pohled nenápadná černá Caravelle totiž prošla rukama české firmy API ze Slapů u Tábora a v úpravě pro handicapované převeze uvnitř ne jeden, ale hned dva invalidní vozíky.
Auto má navíc sníženou podlahu, a tím pádem větší prostor v zadní části pro nájezd vozíků dovnitř, což podle manažera prodeje a přestaveb ve Volkswagen Užitkové vozy Petra Freimana přestavbu odlišuje od dalších podobných řešení. Navíc API zvládne něco podobného nejen u naftové, ale také plug-in hybridní verze s baterií.
Aby bylo možné podlahu snížit, bylo podle Freimana nutné trochu svěsit trakční baterií vozu, což v rámci přestaveb není jednoduché. Zároveň to z auta činí unikát, protože do podobné přestavby nové T7 (něco jiného je to v případě plug-in hybridní verze modelu Caddy) se prý zatím nikdo nepustil.
I když jde o zásah do konstrukce vozu, upravená Caravelle má plné schválení přímo od Volkswagenu, to znamená, že jde o maximálně bezpečné řešení.
„API s touto přestavbou plánuje proniknout do segmentu veřejné dopravy po celé Evropě. Běžně to auto dokáže sloužit jako šestimístný minibus nebo taxík, ale v případě, že potřebujete převézt až dva vozíky, tak je možné je zaháknout za sebe,“ popisuje Petr Freiman. Součástí auta je samozřejmě i nájezdová FlexiRampa v zadní části.
API, ačkoliv jde o malou rodinnou firmu založenou v roce 2003, jejíž kořeny ale sahají až do roku 1996, patří v tomto segmentu ke světové špičce. Dlouhodobě upravuje pro handicapované především Volkswageny Caddy a Caddy Maxi, případně ale i modely jiných značek.
Pro Volkswagen jde nicméně o jednoho z nejvýznamnějších partnerů, což dokazuje už jen to, že jako jediná česká firma má certifikaci takzvaného Premium partnera. Žádná jiná firma z Česka, věnující se úpravám užitkových VW, tento status nikdy nezískala.
Podle Freimana jej není jednoduché obdržet, je to běh na dlouhou trať. Navíc jde o finančně náročnou operaci, firma potřebuje mít vysokou pojistku – násobně větší než běžní přestavbáři –, protože prodává relativně velké objemy aut a do celého světa. Do toho Volkswagen posílá pravidelné kontroly, jestli jsou všechny materiály kvalitní (hledí se třeba i na expiraci speciálních lepidel), jestli firma dodržuje předepsané procesy.
„Přidanou hodnotou je právě to, že se mohou na evropských i světových trzích zaštítit certifikací přímo od automobilky. Na to zákazníci opravdu slyší,“ přibližuje Freiman. Zástupci české firmy také o úpravách a přestavbách jednají přímo s vedením VW v Německu, často dostávají nové modely určené pro přestavby mezi prvními.
„Hlavním trhem je dneska Velká Británie, úspěšná je firma API, ale i na francouzském, kam se teď vrací, či španělském trhu teď začínají přemýšlet o severských trzích, mají pobočky v Americe, Austrálii, Spojených arabských emirátech,“ vypočítává Petr Freiman z českého zastoupení VW Užitkové vozy.
„Je to také jediný český přestavbář, který si je většinu testů schopen udělat sám, protože má vedle samotné továrny i vlastní velkou laboratoř či trhací stroj. Do externí zkušebny pak posílá své výrobky už čistě jen na nejtěžší testy, třeba převrácení,“ dodává Freiman.
Pokud se vrátíme k černé Caravelle, tak ta ve verzi, kterou vidíte na fotkách, včetně dodatečné výbavy z ceníku VW typu navigace nebo lakovaných dílů karoserie i přestavby přijde na 56 901 eur bez daně (asi 1,38 milionu korun). Každá přestavba je nicméně cenově individuální, výhodou českého úpravce je globální homologace. Jím upravený vůz tak je možné přihlásit kdekoliv na světě.
Kromě „českého“ VW Caravelle pro handicapované se na stánku Volkswagenu představila i řada dalších přestaveb různých modelů od různých světových firem. Oblíbeným námětem se ukázal být Volkswagen ID. Buzz, třeba v terénní úpravě s komponenty od firem Walkinshaw a Pedders včetně rozšířených blatníků, zakrytovaného podvozku nebo odpružení zvednutého o 30 mm.
Jiná verze elektrické dodávky skončila po zásahu firmy Veth jako pick-up uzpůsobený na prodej tradičních německých louhovaných preclíků včetně „kapitánského“ místa pro prodejce na korbě.
Z Crafteru se pro změnu stal třeba tahač návěsů, minibus, pojízdná prodejna zmrzliny nebo sypač s radlicí a pohonem všech kol z katalogu sesterské značky MAN. Za zmínku stojí i konverze pro obranný průmysl, tradičně především německou armádu bundeswehr. Vedle Crafteru se spousty úprav dočkal i pick-up Amarok, oba bezpečně poznáte díky zelenému lakování.
Tradičně Volkswagen dodává také auta záchranným složkám nejen v Německu, ale i České republice. Novinkou je třeba sanitka na základě elektrického Transporteru.
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