Češi jsou za hvězdy v Německu. Na největším veletrhu na světě ukázali své umění

První červnový týden byste na světě marně hledali větší koncentraci hasičů a jejich techniky. Po čtyřech letech začala v pondělí 1. června v německém Hannoveru výstava Interschutz zaměřená na prezentaci nových trendů v požární ochraně a záchranářské technice. A významnou stopu na největší akci tohoto druhu na světě zanechaly i české firmy.
Elektrifikace, robotizace a větší důraz na drony. Témata, která byla na rekordní ploše 118 tisíc metrů čtverečných veletrhu Interschutz všudypřítomná. Elektrické podvozky pro specializované hasičské nástavby ukázaly DAF, MAN či Scania. Švédský výrobce předvedl v premiéře svůj první elektrický nákladní automobil typu CrewCab, tedy s dvojitou kabinou a čtveřicí dveří. Ten má pohon 4x2, baterii s kapacitou 356 kWh a výkon 300 kW. Maximální rychlost je 110 km/h.
Baterka je umístěná za kabinou, to znamená, že boční části rámu jsou volné. Praktickou ukázku už hotového hasičského auta v provedení CAS 20, tedy cisternová automobilová stříkačka, ukázal jen kousek od stánku Scanie český úpravce THT Polička.
Jím upravené auto, vycházející z běžných požadavků českého trhu, má 8155 mm na délku, vodní nádrž na 2,5 tisíce litrů, pěnidlovou nádrž na 150 litrů a čerpací agregát s průtokem 2000 litrů za minutu. Kromě dvou lidí vpředu se do auta vejde čtyřčlenná posádka. Scania dojela na veletrh z Poličky po vlastní ose, na jedno nabití zvládne až zhruba 400 km.
Zástupci firmy specializovanému webu Požáry.cz prozradili, že vyjížděli s plně nabitým autem a poprvé (a naposled) ho na cestě nabíjeli až v Drážďanech. Nabití do 100 procent prý zabralo něco přes hodinu. Pro představu: z Poličky do Hannoveru je to asi 670 kilometrů, Drážďany jsou zhruba na půl cesty.
V Česku už Scania o novinku mezi hasiči registruje opatrný zájem a vyptávání, ostatně i auto od THT Polička je případným zájemcům k dispozici. Elektrický dojezd by přitom – vzhledem k tomu, že elektrické auto je určené spíše do městského provozu, kde jsou zásahy v průměru několik kilometrů od základny – neměl být pro hasiče vůbec překážkou.
Švédové nicméně vedle tichého a bezemisního základu ukázali i úplný opak, který je ale určený pro docela jiné využití. Dlouhodobě totiž vyrábí 16,4litrový osmiválec, který má podle oblasti určení výkon až 566 kW a umí točit až 3342 Nm.
Výraznou stopu na letošním Interschutzu zanechaly i české firmy, které patří mezi evropskou elitu, co se úprav nákladních aut týká. Zmíněný výrobce THT Polička měl velkou expozici, podobně na tom byla i společnost KOBIT s výrobou a vývojem v Jičíně. Obě firmy měly na stánku speciály na podvozcích Scania, samozřejmě ale nechyběly ani speciály na podvozcích Tatra.
Samotná kopřivnická automobilka rozbalila v Hannoveru také poměrně velký stánek, kde předváděla hned čtveřici speciálů pro různé použití. Nechyběla stříkačka CAS 20 v provedení 4x4 pro zásahy v těžkém terénu a v extrémních podmínkách při požárech v přírodním prostředí. Základem je třetí generace modelu Force a o pohon se stará tatrovácký vzduchem chlazený osmiválec.
Základ v řadě Force mají společný vlastně všechny čtyři vystavené speciály. Nicméně hasičská cisterna na podvozku 6x6 s řízenou zadní nápravou a nástavbou THT Polička vyrobená podle vizuálních a technických požadavků německých hasičských sborů má v útrobách nikoliv vlastní motor, ale americkou jednotku Cummins L9 o výkonu 291 kW.
Minimálně vizuálně asi nejzajímavějším exponátem Tatry byla pancéřovaná víceúčelová cisternová automobilová stříkačka CZVS 40 8x8 opět na podvozku řady Force. Auto má řízenou první, druhou a čtvrtou nápravu, určené je pro zásah v mimořádně rizikových prostředích s vysokou hrozbou výbuchů. I proto je možné ho ovládat dálkově. I tady je v útrobách motor Cummins, přičemž Tatra auto dodala české armádě.
Ta, konkrétně pak vojenští hasiči, bude využívat i další speciál: hasičskou cisternu Force CAS 30 6x6. Auto poznáte bezpečně, protože má kabinu opatřenou ochrannými kovovými mřížemi oken, posádka má k dispozici též integrovanou termokameru pro lepší přehled o situaci při zásahu. Za předním nárazníkem je umístěn ještě elektrický lanový naviják. Tady už v útrobách pracuje vzduchem chlazený osmiválec Tatra. Kromě toho má speciál nádrž na 8000 litrů vody a 480 litrů pěnidla.
Tatrovky v Německu mimochodem používá i armáda Bundeswehr, dva modely v civilních barvách byly na výstavě k vidění. A kromě českých firem se úpravám tatrováckých podvozků věnují i zahraniční firmy: rakouský Rosenbauer či polský Bocar.
Excalibur Army z portfolia Czechoslovak Group předvedla terénní velitelsko-průzkumné vozidlo Patriot. To má balistickou i protiminovou ochranu, čerpadlo s průtokem až 1500 litrů vody za minutu nebo čtyři místa k sezení. V útrobách pracuje 300kW motor Tatra, auto přebrodí až 1,2 metru hlubokou vodu a má stoupavost 45 stupňů.
Ještě o kousek extrémnější je obojživelník se jménem Kalan, který vyrobila firma New Space Technologies ze Starého Města. Na délku má stroj přes 11 metrů, v útrobách je tatrovácký dvanáctiválec a zvládne po silnici jezdit až 50 km/h a po vodě plout až 12 km/h. K tomu sám o sobě váží 20 tun, ale převeze dalších 13 tun, zvládne 60procentní stoupání a přejede až 2,5metrový příkop.
Kromě výrobců nákladních aut a různých speciálních nástaveb nebo třeba nutného hasičského vybavení jako přilby, obuv nebo overaly nechyběly ani některé automobilky. Například Volkswagen prostřednictvím divize užitkových vozů ukázal šíři svého portfolia včetně upraveného ID. Buzze, BMW se prezentovalo velitelskými vozy včetně nové elektrické iX3 a novinky především na poli těžké techniky ukázal i Mercedes-Benz.
Pokud by měl někdo zájem veletrh Interschutz v Hannoveru navštívit, má šanci až do soboty 6. června.
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