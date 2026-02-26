Auto skoro za polovinu. Čínská automobilka agresivně zlevnila, potřebuje zvýšit prodeje

Nové auto téměř za polovinu ceníkové ceny? V Německu ještě několik týdnů realita. Čínský BYD vsadil na velmi agresivní slevovou akci, která v kombinaci s vládním bonusem na elektromobily a plug-in hybridy srazila ceny všech modelů na sumy dlouho nevídané. Třeba nejmenší elektromobil Dolphin Surf tak stojí v přepočtu 300 tisíc.
Automobilky se na českém trhu často ohánějí statisícovými slevami, nicméně tak agresivní kampaň, jakou rozjel v posledních dnech v Německu čínský BYD, ani Češi nepamatují.
K vládní dotaci – pro elektromobily maximálně šest tisíc eur a pro plug-in hybridy maximálně 4,5 tisíce eur – se totiž přidal ještě velmi tučný vlastní bonus automobilky. Některé modely tak stojí prakticky polovinu původní ceníkové ceny.
Zářným příkladem je městský elektromobil Dolphin Surf: jeho základní verze stojí normálně 22 990 eur, v přepočtu asi 557 tisíc korun. Jenže aktuální akce včetně maximální možné vládní dotace (jak se mění její výše najdete v boxu) srazila cenu na 12 990 eur, v přepočtu asi 315 tisíc korun. BYD tak dal na základní model slevu čtyři tisíce eur.
Německé dotace
Německá vláda zavedla od 1. ledna letošního roku opět dotace na nákup elektromobilů a plug-in hybridů. Ty ale mají svá striktní pravidla: základem je podpora 3000 eur (asi 73 tisíc korun) na elektromobil a 1500 eur (asi 36 tisíc korun) na plug-in hybrid. Plug-in hybridy také nesmějí překročit hranici 60 g CO₂ na ujetý kilometr a musí mít elektrický dojezd alespoň 80 km.
Za každé dítě státní příspěvek vzroste o 500 eur, maximálně však o tisíc eur. Nízkopříjmové domácnosti s celkovým příjmem do 60 tisíc eur (asi 1,45 milionu korun) mají nárok na další tisícovku a s příjmem pod 45 tisíc eur ročně (necelých 1,1 milionu korun) dokonce na dva tisíce eur. Na druhou stranu domácnost s příjmem více než 80 tisíc eur ročně (asi 1,94 milionu korun) na dotaci nedosáhne.
Výsledkem je, že některé domácnosti dosáhnou na podporu 6000 eur (asi 146 tisíc korun) na elektromobil a 4500 eur (asi 109 tisíc korun) na plug-in hybrid.
Navíc platí přímá úměra: čím větší baterka a lepší výbava, tím vyšší bonus BYD nabízí. Třeba u Dolphinu Surf tak může dosáhnout až 7600 eur, tedy 184 tisíc korun. K tomu navíc zmíněná až šestitisícová dotace.
Proč se čínská automobilka pustila do tak agresivní slevové akce? Jednoduše proto, že v Německu loni nedosáhla na post čínské jedničky, navíc by ráda z Německa udělala svůj nejdůležitější evropský trh. A právě nízká cena k tomu má BYD pomoci.
„Se slevou 20 procent určitě nejsme nejagresivnější automobilkou na trhu,“ komentuje pro Automobilwoche šéf německého zastoupení značky Lars Bialkowski. Faktem ale zůstává, že slevy dává BYD plošně na téměř všechny modely, výše zmíněný Dolphin Surf je jen jedním z příkladů.
Zmínit tak lze dále třeba nové plug-in hybridní SUV Atto 2 DM-i s plug-in hybridním pohonem, které ujede až 90 kilometrů jen na elektřinu. V lépe vybavené verzi Boost s větší baterkou stojí v ceníku 38 990 eur, asi 945 tisíc korun. Teď si ho přitom německý zákazník může pořídit za 22 990 eur, asi 557 tisíc korun, protože k možnosti nejvyšší státní dotace se přidává ještě sleva automobilky ve výši 11,5 tisíce eur, skoro 280 tisíc korun.
Atto 2 je pak paradoxně ve vyšší výbavě s větší baterkou levnější než hůře vybavená verze s menším akumulátorem, protože na tu se vůbec nevztahuje státní dotace. Na elektřinu totiž zvládne jen 40 kilometrů, to znamená emise 72 g CO₂ na kilometr. Hranice je přitom 60 gramů CO₂ na kilometr a 80 km elektrického dojezdu.
Nejvyšší slevu, 21 tisíc eur, tedy přes půl milionu, nabízí BYD na velké elektrické SUV Tang.
Jaké slevy BYD v Německu nabízí?
Dolphin Surf – 4000 až 7600 eur (asi 97 až 184 tisíc korun)
Atto 2 – 7000 až 10 650 eur (asi 170 až 258 tisíc korun)
Atto 2 DM-i – 11 500 eur (asi 280 tisíc korun)
Dolphin - 8000 až 9000 eur (asi 194 až 218 tisíc korun)
Seal 6 DM-i Touring – 12 500 až 16 500 eur (asi 303 až 400 tisíc korun)
Sealion 7 – 8000 až 11 750 eur (asi 194 až 285 tisíc korun)
Seal – 9500 až 12 000 eur (asi 230 až 291 tisíc korun)
Seal U – 8000 až 8500 eur (asi 194 až 206 tisíc korun)
Seal U DM-i – 10 500 až 11 800 eur (asi 254 až 286 tisíc korun)
Tang - 21 010 eur (asi 509 tisíc korun)
Agresivní cenová politika by přitom mohla velmi rychle přinést ovoce. Zatímco ještě loni MG s 26 479 registracemi BYD (dohromady 23 306 registrací) porazilo, v lednu už BYD s 2629 zaregistrovanými auty svému konkurentovi výrazněji odskočil. A to přitom vysoké slevy vstoupily v platnost v polovině ledna, navíc továrna v Maďarsku začne první auta pro Evropu chrlit až letos.
Německo je pro BYD zatím čtvrtým největším evropským trhem. Více aut prodává v Itálii, Španělsku a především Velké Británii. Tam jich loni Číňané prodali přes 51 tisíc kusů.
Automobilwoche si v souvislosti s prodeji všímá ještě jednoho fenoménu: loni totiž jen dvanáct procent všech registrovaných modelů BYD v Německu šlo soukromým zákazníkům. U MG se podíl blíží 38 procentům. Naopak většinu aut BYD prodal autopůjčovnám, případně je zaregistroval sám. Šéf německého zastoupení v tom ale problém nevidí, automobilka tak prý učinila vědomě, aby byla na trhu rychle a hodně viditelná.
Ačkoliv pro zákazníky jsou masivní slevy výhodné, prodejci už z nich tolik nadšení nejsou. Anonymně totiž Automobilwoche přiznali strach z rychlého poklesu zůstatkové hodnoty, někteří pak zpochybňují i vysoké „vlastní registrace“. Na skladech se totiž hromadí auta, na něž se nevztahuje aktuální vysoká sleva, stejně tak na ně zákazníci nemohou uplatnit různé akční verze financování.
Pro prodejce je tak těžší taková auta vůbec prodat. Nepomáhá ani velmi rychlý rozvoj dealerské sítě, podle některých totiž roste více prodejen, než kolik jich je trh schopný pojmout. Momentálně má BYD aktivních 150 prodejních míst po celém Německu, na konci letošního roku by toto číslo mělo převýšit 350 prodejních míst.
Na českém trhu BYD tak vysoké slevy nenabízí, ačkoliv momentálně dává ke všem autům tři roky servisu, zimní pneumatiky a nabíjecí kartu na 10 tisíc korun zdarma, kromě toho nabízí také zvýhodněné financování. V lednu prodal BYD v Česku 26 aut, více než třeba Mitsubishi nebo Alfa Romeo.
Kromě agresivní cenové strategie šlape BYD stále více také do marketingu. Nedávno se například stal sponzorem fotbalového klubu Manchester City, který v letošní sezoně hraje o titul v anglické lize. Aktuálně na první Arsenal ztrácí dva body. Jeho auta se objevila také v novém filmu slavného italského režiséra Paola Sorrentina Milost, kde dokonce vozí fiktivního italského prezidenta a jeho ochranku.
