Audi Q9 je největší model v historii značky. Luxusní SUV umí samo otevírat dveře

Audi přichází se svým největším SUV a poprvé pro něj použilo označení Q9. Nová vlajková loď má až sedm míst, automaticky ovládané dveře a speciální zakřivená zadní světla.
Audi bude mít největší model ve své historii. SUV s označením Q9 má nabídnout maximální prostor, luxus a technologie. Na délku měří 5,31 metru a má až sedm sedadel, případně luxusnější šestimístné uspořádání.
Poprvé v historii značky jsou k dispozici také automaticky ovládané dveře s elektrickým dovíráním.
Audi chce nalákat i na komfort. Má největší panoramatickou střechu, jakou kdy automobilka do svého vozu namontovala. Skleněná plocha přesahuje 1,5 m2, novinkou jsou také zadní světla tvořená 512 samostatně ovládanými segmenty, které umožňují vytvářet různé světelné podpisy.
Vpředu využívá digitální světlomety s technologií, která dokáže promítat na silnici upozornění na námrazu, zvýrazňovat chodce a pomocí šipek pomáhá v udržování v pruzích. S touto funkcí loni přišlo poprvé Audi Q3.
Novinka má pod kapotou při uvedení na trh třílitrový vznětový šestiválec s výkonem 220 kW (299 koní) a točivým momentem 630 Nm. Motor využívá 48voltovou mild-hybridní soustavu. Audi informuje, že na některých trzích bude k dispozici i slabší varianta se 180 kW.
Adaptivní vzduchový podvozek mění světlou výšku až o 90 milimetrů a ve spojení s natáčením zadních kol má zajistit snadnější manévrování ve městě i vyšší stabilitu.
Audi začne přijímat objednávky na nový model už na konci července, první zákazníci by se vozu měli dočkat během listopadu. Značka zveřejnila cenu pro německý trh, která startuje na 108 400 eur, tedy v přepočtu 2,6 milionu korun.
Drásavé scény v Memphisu. Pražskou Rusku odvezli na vozíku, soupeřka se rozplakala
Tenisový turnaj v americkém Memphisu komplikují úmorná vedra, kvůli kterým se snaží pořadatelé plánovat zápasy pouze na dopoledne a večery. Přesto schytávají ostrou kritiku za nedostatečnou ochranu zdraví hráček. Ruskou favoritku Jekatěrinu Alexandrovovou museli z kurtu odvážet na vozíku.
ŽIVĚ Trump po íránských útocích v Jordánsku pohrozil Teheránu odvetou
Spojené státy odpoví silou na noční íránské útoky na americké vojenské základny v Jordánsku. Stanici Fox News to ve středu řekl americký prezident Donald Trump, který údery balistickými střelami označil za překvapivé. Prezident potvrdil, že americká protivzdušná obrana střely úspěšně zneškodnila.
Hudebníka Glena Hansarda proslavil nezávislý snímek Once. Miloval film Vrchní, prchni
Irského hudebníka Glena Hansarda (56), který ve středu zemřel při dopravní nehodě na motorce, nejvíce proslavil nezávislý snímek Once, ke kterému nejen složil hudbu, ale v němž si také zahrál hlavní roli. Kromě něj ve filmu zazářila i česká zpěvačka a muzikantka Markéta Irglová, tehdejší Hansardova životní partnerka.
Britští Zelení v pasti radikálů. Vyměnili klima za hlasy islamistů a teď tvrdě platí
Vyškrtnutí íránských revolučních gard (IRGC) ze seznamu teroristických skupin. Zrušení sankcí vůči Íránu. Uznání Hamásu jako legitimního politického aktéra. To jsou jen některé z návrhů, o kterých bude hlasovat podzimní stranická konference britské Strany zelených. Ta je v zemi stále vlivnější. Jenže stále více závisí na hlasech britské muslimské komunity.
ŽIVĚ Ukrajina údajně zasáhla rafinerii v ruské Rjazani. V městě hoří také sklad Wildberries
Ukrajinská armáda tvrdí, že zasáhla rafinerii v ruské Rjazani, hoří také sklad ruského internetového prodejce Wildberries. Rusko hovoří o zásahu dvou lodí se zbraněmi pro Ukrajinu poblíž Oděsy. Ve městě Rjazaň, které leží zhruba 190 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, po útoku dronů vypukly požáry v několika průmyslových objektech, uvedl ve středu gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov.