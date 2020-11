Výkladní skříň BMW se jmenuje iX. Elektrické SUV provokuje ledvinkami i technikou

BMW začne příští rok prodávat své druhé plně elektrické SUV. To se až doposud skrývalo za označením Vision iNext, do sériové produkce však zamíří nová technologická vlajková loď značky se jménem iX. To odkazuje na divizi BMW i, věnující se elektrickým autům, a také SUV bavorského výrobce. Ta jsou typická písmenem X v názvu.

A právě do už tak rozmanité nabídky sportovně-užitkových vozů BMW, která startuje u kompaktní X1 a končí u obrovské X7, novinka zapadne. Rozvorem náprav o délce rovných 3000 mm bude elektrický typ iX druhým největším modelem v nabídce - po X7. Délkou a šířkou přitom má odpovídat X5 a výškou pro změnu X6. Celkově tak novinka, více než jako SUV, působí vizuálně jako MPV či zvýšené kombi. Související Na cestu si svítí i ledvinkami. Nové BMW X6 je kontroverzní a skvělé zároveň 44 fotografií Zcela nová je modulární platforma, iX ji dostane jako první auto mnichovského výrobce. V útrobách pak SUV, jehož konstrukčním základem jsou hliníkový prostorový rám a takzvaná karbonová klec (v originále Carbon Cage) z uhlíkových kompozitů, vozí pátou generaci technologie BMW eDrive. Ta zahrnuje dvojici elektromotorů, potřebnou elektroniku, technologii nabíjení a samozřejmě také baterii. Výkon vrcholného provedení modelu iX s pohonem všech kol přesáhne 370 kW (k dispozici by podle britského Autocaru měly být i slabší verze), přičemž z 0 na 100 km/h zrychlí za méně než pět sekund. Baterie, u nejsilnější verze, s kapacitou přesahující 100 kWh stačí na dojezd přes 600 km, průměrná spotřeba elektrické energie bude podle BMW pod hodnotou 21 kWh na 100 km. Mimo to bude možné baterii nabíjet stejnosměrným proudem s výkonem až 200 kW (zvládne to například síť stanic Ionity, která umí nabíjet výkonem až 350 kW, pokud to auto umožní) - z 10 na 80 procent kapacity se tak akumulátor dostane za 40 minut. 11kW Wallbox zvládne plné nabití za méně než 11 hodin. Související První elektrické BMW z Číny může potrápit Teslu. Porazit ale musí Audi a Mercedes Přehled Minimálně na papíře tak zatím jediná odhalená verze BMW iX dojede dál než Tesla Model X v obou nabízených variantách. Rychlejší než verze Performance amerického SUV, která je na 100 km/h za 2,8 vteřiny, ale nebude. V porovnání s Audi e-tron či Mercedesem EQC je pak ale novinka rychlejší a dojede i dál. Nová platforma zároveň umožnila udělat z auta takový malý počítač. BMW se chlubí, že výpočetní výkon umožňuje vyhodnotit až 20krát více dat než u starších modelů značky. SUV je tak připraveno na autonomní jízdu i digitalizaci, včetně třeba 5G připojení. Vnější design vozu bude pravděpodobně opět rozdělovat veřejnost. Jakkoliv jde totiž o elektromobil, nepostrádá klasické ledvinky, které jsou však podobně jako třeba u nové řady 4 orientované vertikálně. Na rozdíl od spalovacích sourozenců však ledvinky nejsou funkční - místo toho jsou do nich integrovány kamera, radar a další senzory potřebné k fungování asistenčních a autonomních systémů. Související Ledvinky, které budí vášně. První kilometry s novým sportovním kupé BMW řady 4 22 fotografií Dalším důležitým vizuálním prvkem budou "nejtenčí přední světla, která se kdy objevila na sériovém BMW". Standardně budou reflektory plně diodové, za příplatek se nabízí diodová Matrix světla s laserovým modulem. Rovněž vzadu se objeví doposud nejtenčí světla na kterémkoliv sériovém BMW, a také nabídnou plně diodovou světelnou technologii. Za pozornost stojí dveře s elektrickým ovládáním a především, poprvé u SUV mnichovské automobilky, bezrámovými okny. Že jde o elektromobil, dává auto najevo řadou modrých karosářských elementů, případně také nemožností otevřít kapotu. K technice tak mají přístup jen proškolení mechanici značky. Související Hummer se po deseti letech vrací. Terénní ikona už nehltá benzin, jezdí bez emisí 40 fotografií Vnější vzhled ale není samoúčelný, jde totiž i o aerodynamiku. Koeficient odporu vzduchu je tak na úrovni 0,25, přičemž řada aerodynamických elementů v přední i zadní části, kolem kol a pod autem dokázala přidat k dojezdu 65 km. Tvar 20palcových či příplatkových 21- a 22palcových kol pak zvyšuje dojezd až o 15 km. Kromě toho jsou také o 15 procent lehčí než klasické lité ráfky. A když je řeč o příplatcích, BMW iX nabídne i volitelný sportovní paket. Uvnitř automobilka slibuje hodně místa, čemuž alespoň částečně napomáhají i dopředu posunuté přední sloupky, respektive konstrukcí daná absence středového tunelu. BMW iX bude pětimístné s trojmístnou zadní lavicí - krajní pasažéři mají k dispozici sedadlo s intergovanou opěrkou hlavy, uprostřed je opěrku možné sklopit a zlepšit tím výhled vzadu. Integrované opěrky mají také přední sedadla, která je poprvé možné vybavit také vestavěnými reproduktory. Německá automobilka si hodně zakládá na použití udržitelných materiálů jak zvenku, tak především uvnitř. Neznamená to sice, že by BMW iX přišlo o dřevěné dekorační plochy nebo kožené čalounění, právě třeba kožené čalounění je však ošetřené výtažkem z přírodních olivových listů, takže neprodukuje žádné přírodě škodlivé zbytky. Zároveň nechybí řada prvků z recyklovaných plastů. Související Týden s nejočekávanějším autem roku. První test revolučního elektromobilu VW ID.3 45 fotografií Hlavním prvkem kabiny však je zakřivená obrazovka. Ta se ve voze BMW objevuje vůbec poprvé a sdružuje 12,3palcový displej přístrojové desky a 14,9palcový displej multimediálního systému. Pro jeho ovládání je možné stále využívat i klasický ovladač na středové konzole, jakkoliv je obrazovka plně dotyková. Vše doplňuje ještě průhledový displej. Související Automobilová oběť koronaviru: BMW ukončilo vývoj své technické výkladní skříně 35 fotografií Celkově je kabina velmi minimalistická, postrádá prakticky veškerá konvenční tlačítka (ta zbývající mají skleněnou úpravu), co nejmenší jsou i výdechy ventilace. Další novinku představuje šestiúhelníkový volant, který umožňuje řidiči lépe sledovat zmíněný zakřivený displej. BMW iX také nabízí až čtyřzónovou klimatizaci s filtrem z nanovláken, volitelnou panoramatickou střechou s elektronickým zatmavováním místo klasické rolety nebo, rovněž volitelně, audio Bowers & Wilkins s 30 reproduktory. Standardní autosystém jich má dvanáct. Jakkoliv BMW nové elektrické SUV ukazuje už teď, do prodeje se nedostane dříve než za rok. Produkce odstartuje v továrně ve městě Dingolfing ve druhé polovině příštího roku.