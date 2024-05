"A ten volant je taky z Číny?" Carevna se vrací, nová Volha ale není ani trochu ruská

Proč vymýšlet něco nového, když se minulostí dají zakrýt nedostatky budoucí. Ruský automobilový průmysl je od začátku agrese na Ukrajině před více než dvěma lety v úpadku a továrny velkých západních značek místo nových renaultů, hyundai nebo škodovek chrlí přeznačená čínská auta s historickými jmény. Po Moskviči se teď vrací Volha, a dokonce nejen jako sedan.

"Odkud je ten volant? Z Číny? Chtěl bych, aby byl ruský. Nemůže být přece tak těžké ho lokalizovat," cituje agentura TASS ruského premiéra Michaila Mišustina, který se minulý týden zúčastnil premiéry hned trojice automobilů se staronovým jménem Volha. Okamžitě to tak prozrazuje původ nástupce slavné carevny.

Ačkoliv se to designéři minimálně v přední části snažili zamaskovat, nová Volha je čínská stejně jako Moskviče a spousta dalších "ruských" aut představených po začátku vojenské invaze na Ukrajinu, následném zavedení západních sankcí a odchodu většiny zahraničních značek. Základem jsou modely automobilky Changan, která sice do Ruska svá auta dováží, tři konkrétní, z nichž nové volhy vycházejí, ale v jejím portfoliu nenajdete.

Zatímco kdysi byla Volha "jen" modelovou řadou v nabídce automobilky GAZ, dnes jde o samostatnou značku, od které se GAZ opatrně distancuje. Oficiálně totiž za Volhou stojí výrobce skrývající se za zkratkou PLA, která v překladu znamená "výroba osobních aut". Podle ruských médií vznikla teprve v polovině května a jejím majitelem je Alexandr Podoplelov.

Není bez zajímavosti, že ještě před koncem letošního roku začne výroba nových volh v továrně v Nižním Novgorodu. Tam se dlouho vyráběly kromě modelů VW především nové škody. Po útoku Ruska na Ukrajinu ale Němci produkci přerušili a společný podnik s automobilkou GAZ vypověděli. Továrna se tak ocitla plně v moci ruského výrobce, který ji teď pronajal nové automobilce. Stejně jako logo s volhami historicky spjaté.

Částečně se tím uzavřel jistý kruh, protože v roce 2010 tam vyrobili poslední osobní automobil GAZ Volha. Tehdy se jednalo o Volhu Siber, což byla přeznačená verze Chrysleru Sebring první generace. Auto prodejně úplně propadlo, celkem jich za dva roky nevzniklo ani devět tisíc kusů. Teď se tedy Volha na stejnou linku vrací.

Agentura TASS s odkazem na výrobce PLA píše, že celková investice do celého projektu bude přes 60 miliard rublů, to je více než 15 miliard korun. Peníze potečou nejen do výroby, ale i výzkumu a vývoje, protože se počítá s postupnou lokalizací většiny nejdůležitějších dílů včetně výroby převodovek. A mohlo by se dostat i na volant zmíněný v úvodu. Právě na stupni lokalizace také závisí státní podpora, kterou může značka dostat. Naplno se pak produkce po letošním startu rozjede v příštím roce.

Jako první začne na místě, kde se ještě před třemi lety montovaly třeba Škody Karoq, Kodiaq a Octavia, výroba sedanu Volha C40. Na podobné auto Rusové dlouho čekali. Po nuceném konci populární Toyoty Camry totiž nabídka sedanů na pomezí střední a vyšší střední třídy znatelně prořídla a v nejednom textu na to tamní motorističtí novináři upozorňovali.

Základem modelu C40 je Changan Raeton Plus, což znamená sedan s délkou 4,8 metru a rozvor náprav o délce 2,77 metru. Už v úvodu jsme zmiňovali, že na rozdíl třeba od Moskviče, který na modely JAC jen nalepil nová loga, tady designéři provedli i několik změn. Nová je tak třeba přední maska, která odkazuje na původní volhy v čele s modely 21 a 24. Přepracování se dočkal i přední nárazník.

To vzadu už je změn podstatně méně, zredukovány byly prakticky jen na nové logo a chromovaný nápis "Volga". Do interiéru zatím automobilka novináře nepustila, můžeme tak jen vycházet z čínského originálu, který má standardně sedmipalcové digitální budíky doplněné o 12,3palcovou dotykovou obrazovku uprostřed palubní desky. Na tomto se pravděpodobně nic moc nezmění.

Po sedanu přijdou i dvě SUV, což je u aut s logem Volha novinka, historicky jej nesly sedany, kombi a nanejvýš specifické přestavby na lehké užitkové vozy. Menší z nich se jmenuje K30 a jeho základem je 4,54 metru dlouhý Changan X5 Plus s 2715 milimetrů dlouhým rozvorem náprav. To jsou pro představu podobná čísla jako třeba u Hyundai Tucson nebo Kie Sportage.

Vnější designové změny jsou podobné jako u modelu C40, to znamená především jinou chromovanou masku chladiče, která sportovně laděné SUV změnila na vizuálně luxusnější. Uvnitř je opět soustava displejů v čele s 10,25palcovou centrální obrazovkou, zatím ale není jasné, jestli se ruský model dočká nějakých změn.

Poslední novou volhou je SUV K40, které má 4,73 metru na délku a 2795 milimetrů mezi nápravami. To je podobná velikost jako třeba u Škody Kodiaq. Základem je Changan Uni-Z, opět s pozměněnou přední maskou s větším množstvím chromu. Interiér, alespoň čínského originálu, se od dalších dvou modelů odlišuje. Centrální obrazovka má totiž podobu volně stojícího tabletu, místo budíků je před řidičem menší displej.

Ačkoliv v Číně se model Uni-Z nabízí s plug-in hybridním pohonem, jako Volha nabídne podle ruských médií stejně jako model K30 a C40 přeplňovanou benzinovou patnáctistovku o výkonu 138 kW spojenou se sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Tuto kombinaci mají v Číně Changan Raeton Plus i X5 Plus.

Ceny jednotlivých modelů zatím zůstávají tajemstvím. Ruský web Autonews ale spekuluje o částce zhruba 2,5 milionu rublů za sedan C40 (asi 640 tisíc korun) a sumu mezi 3-3,5 milionu rublů za SUV K30 a K40 (asi 770 až 895 tisíc korun).