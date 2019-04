Karoq ze Srbska nebude. Výběr zemí pro novou továrnu Škody se zúžil na dvě

před 17 minutami

Do užšího výběru na novou továrnu německého automobilového koncernu Volkswagen, kterou by měla mít na starosti česká Škoda, postoupilo podle informací agentury DPA Bulharsko a Turecko. Německá média o těchto dvou zemích spekulovala již dříve. Konečné rozhodnutí, kam budou směřovat miliardy eur a kde najdou práci tisíce lidí, by mělo padnout na zasedání dozorčí rady automobilky po Velikonocích.

Již za čtyři roky: Volkswagen Passat z Česka, Škoda Karoq se přestěhuje na východ číst článek Jak uvádí agentura DPA, měla by nová továrna ve východní Evropě ulevit již fungujícím podnikům - především právě české Škodě Auto. Předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Bernhard Maier loni uvedl, že evropské kapacity této dceřiné firmy VW jsou plně vytíženy (škodovky se vyrábějí i v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii). Jedním z možných řešení má být právě i výstavba nové výrobny, kterou bude mít Škoda na starosti, ale kde se vyrábět i auta jiných značek. Celková kapacita nového závodu postaveného na rozloze 400 hektarů by měla být 350 000 vozů ročně, tedy podobná jako v českých Kvasinách. Maier na výroční tiskové konferenci řekl Automotive News Europe, že by česká značka dokázala vloni prodat o 100 000 aut více, ale že je neměla, kde vyrobit. Část Karoqů se tak již dříve montovala v německém Osnabrücku, na stejné místo se z Mladé Boleslavi vozily na lakování Fabie. Nový závod by tedy měl výrazně pomoci. Podle dřívějších informací by se z nové fabriky měly vyjíždět kompaktní SUV Seat Ateca a Škoda Karoq. Šéf Škody Bernhard Maier na výroční tiskové konferenci značky také prohlásil, že je tento výrobní program nového závodu nejpravděpodobnější, ale finální rozhodnutí ještě nepadlo. Škoda nicméně potřebuje uvolnit kapacitu továrny v Kvasinách, kde se obě auta montují a kam se má přesunout výroba Volkswagenu Passat a nového malého elektromobilu. Škoda plánuje levnější elektromobil velikosti Fabie. Vyrábět by se mohl v Kvasinách číst článek Naděje na novou továrnu si dělá především Bulharsko. VW v zemi nic nenechává náhodě - podle informací agentury DPA si začátkem dubna přijela firemní delegace prohlédnout německojazyčnou školku v hlavním městě Sofii. Podle informací týdeníku Automobilwoche, z něhož cituje agentura DPA, se ale Turecko nevzdává a vyvíjí na koncern tlak. Tamní špičky autoprůmyslu připomínají, že VW v zemi loni prodal 120 000 vozů všech svých značek a je načase, aby firma nahlížela na Turecko nejen jako na odbytiště, ale aby tam i vyráběla. "Měl by přijít nějaký pozitivní signál," řekl listu v narážce na napjaté německo-turecké vztahy šéf tureckého svazu dodavatelů Alper Kanca. Turecký trh s novými auty se ale poslední dobou výrazně propadá, výrobu z této země chce stáhnout Honda. Ve hře bylo ještě Srbsko, ale to podle informací německých médií v užším výběru není, a to proto, že země není součástí Evropské unie, což by veškeré legislativní procesy i dopravu velmi komplikovalo. 9 fotografií Plány koncernu Volkswagen: 90 nových aut do 10 let a 18 továren na elektromobily Situaci okolo nové továrny mohou ještě narušit německé odbory. Těm se výstavba nové továrny v zemích s levnější pracovní silou nelíbí. Raději by investovaly do úprav nevytížených motoráren v Salzgitteru, polských Połkowicích nebo maďarském Györu.