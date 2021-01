První test nové Dacie Sandero. Skok o patro výš, kterému odpovídá i cena

Dacia Sandero je pořád spíš pracant než milenka. Hledí si hlavně práce, sází na nejrobustnější možnou techniku a z emisní oprátky uniká pomocí proban-butanu. S novou platformou připravenou na elektrický pohon výrazně zdražila, ale na oplátku nabízí modernější design, kvalitnější zpracování a pohodlnější svezení.

Tohle Sandero je jiné už na první pohled. Zatímco do designu předchůdců nejvíc mluvil šéf lisovny, tady už je na co koukat. Hieroglyfy denního svícení, vystouplé zadní blatníky, zadní lampy zasahující do profilu víka kufru, vše sleduje dnešní módu. Na tuto karoserii si můžete v duchu přilepit loga řady jiných firem a bude to pořád fungovat. To dosud o žádné Dacii říct nešlo.

Totéž platí v kabině. Nechybí moderní vodorovné členění palubní desky do několika poschodí, ve vyšších výbavách ji zjemňují povrchově odlišené panely a kontrastní proužky. Střední část je dokonce mírně natočená k řidiči, což sice nemá přímý ergonomický dopad, ale vypadá to dobře. A co není vidět na fotkách - interiér je příjemný i čichu, zbavený ostrého odéru levných lepidel.

Rádio, telefon a asistenční funkce se ve vyšších výbavách ovládají přes dotykovou obrazovku. O to zajímavější je, že si Sandero vzdor lowcostové duši zachovalo mechanické knoflíky topení a také ručičkové hlavní přístroje, které jsou dražší. Některá podstatně noblesnější auta už před lety obojí digitalizovala, u Dacie nejspíš berou chvályhodný ohled na starší a konzervativnější uživatele.

Sedadla testované verze Stepway nás kromě akurátního tvarování potěšila přiměřeně tuhým čalouněním, ve kterém nebolí záda ani po třech hodinách jízdy. Připomeňme proto, že základní verze, s níž jsme se seznámili při nedávné premiéře, nám připadala poněkud měkčí.

Sandero je o devět centimetrů delší než Škoda Fabia, čemuž odpovídá i vnitřní prostor. Přední část působí vzdušně a otevřeně, vzadu najdou i dospělí dost místa na nohy. V zimě si však musejí obléct teplé ponožky, protože do zadní části není vyvedeno topení. Distribuce tepla celkově zůstává slabší stránkou vozu, i vpředu mu vyhřátí prostoru pro nohy trvá dlouho. Ovšem když jsme zmínili Fabii, zrovna ta v tom velký náskok nemá.

Novinkou této generace Sandera je přeplňovaný benzinový tříválec s objemem zvětšeným z 0,9 na 1,0 litru. Víc než drobným nárůstem výkonu nás potěšil jemnějšími reakcemi na plynový pedál a především podstatně kultivovanějším chodem. Pryč je nepříjemné klokotavé hudrování a vibrace při rozjezdu, zepředu se ozývá jen poklidné vrnění.

Už pod hranicí 2000 ot./min se přitom motor nadechne k solidnímu tahu, kopce vyjíždí nevzrušeně a díky šesti dlouhým převodům tiše sviští i po dálnici. Velký silák to není a předjíždění se už neobejde bez podřazování, ale pro plynulou pohodovou jízdu má sympatický nadhled.

Jednoduché vstřikování MPI znamená menší účinnost než přímé vstřikování u konkurenčních motorů jako TSI nebo Ecoboost. Spotřeba se tedy nedrží mezi pěti a šesti litry, ale spíš mezi šesti a sedmi. Na oplátku však Sandero slibuje méně servisních rizik a klidnější stáří, což typičtí uživatelé ocení jistě víc.

Dacia Sandero Stepway TCe 100 LPG Motor: zážehový 3válec, 999 cm3

Výkon: 74 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 170 Nm při 3700 ot./min

Nejvyšší rychlost: 186 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,6 s

Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 328 l

Cena: od 319 900 Kč

Testovaná verze na LPG tuto servisní nenáročnost kombinuje s hospodárným provozem. Spotřeba kolem sedmi až osmi litrů propan-butanu při ceně 12,50 Kč vyjde na stejné peníze, jako kdyby benzinové auto jezdilo za méně než tři litry na sto. Čtyřicetilitrová nádrž místo rezervy přitom vystačí asi na 550 km, takže ani nemusíte tankovat o moc častěji.

Přestavby na LPG běžně stojí kolem 30 000 Kč. Dacia na ně ale potřebuje nalákat co nejvíc lidí, aby si snížila průměr CO2, a tak v duchu doby vybírá příplatek jen 15 000 Kč. Zbytek platí ze svého a vy máte investici zpátky nejpozději za dva roky.

Samotné Sandero už dnes není tak levné jako dřív a není pochyb, že někteří skalní zákazníci budou zklamáni. Nejchudší verze Access se slabším motorem vyjde na 239 900 Kč. Testovaná Stepway Comfort TCe 100 LPG stojí 349 900 Kč, v našem případě ještě doplněná o paket s parkovací kamerou a sledováním mrtvých úhlů, litými koly a metalízou celkem 375 900 Kč.

Zdražují ovšem všichni, jak ukazuje základní Škoda Fabia 1.0 MPI za 328 900 Kč. Sandero s jednoduchou a robustní technikou, prostornou kabinou a nízkými provozními náklady proto i nadále zůstane velmi zajímavou volbou pro racionálně uvažující motoristy. A díky jemnějšímu designu je teď přístupnější i těm, co se nechávají ovlivnit emocemi.