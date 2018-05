Čína přebírá vládu nad trhem s elektromobily. Nissan Leaf ztratil korunu krále prodejů

před 47 minutami

Zákazníci po celém světě stále častěji hledají alternativy ke klasickým spalovacím motorům a automobilky jim v tomto ohledu vychází vstříc. Nabídka hybridů, plug-in hybridů i čistých elektromobilů se tak každým rokem zvyšuje, stejně jako poptávka po nich. Lídrem v oblasti hybridů je dlouhodobě Toyota, elektromobilům pro změnu vládl Nissan Leaf. To už však neplatí. Za první čtvrtletí letošního roku japonský kompakt o pozici nejoblíbenějšího elektromobilu přišel. Na to, kdo jej nahradil i které elektromobily, hybridy a plug-in hybridy vládnou světovému trhu, se podívejte do grafiky. Z každé kategorie v ní najdete pět nejoblíbenějších modelů.

Zájem o vozidla na alternativní pohon roste nejen v České republice, ale i ve světě. Podle údajů společnosti JATO Dynamics se za první čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně odbyt ve všech třech hlavních kategoriích vozidel na alternativní pohony - tedy mezi hybridy, plug-in hybridy i čistými elektromobily. Především hybridní auta s možností dobíjení ze zásuvky si oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017 polepšila o 98 procent na 132 tisíc prodaných aut. Hybridů se prodalo 732 tisíc (+ osm procent) a elektromobilů 174 tisíc (+ 67 procent). Výrazný podíl na vzestupu plug-in hybridů a elektromobilů má Čína (prodalo se tam třikrát víc elektromobilů než ve druhých Spojených státech), kde obě kategorie vozidel výrazně podporuje vláda, která se tak chce zbavit problémů se smogem ve velkých městech. Hybridním vozům vládne Japonsko, kde se jich za první tři měsíce prodalo přes 385 tisíc. Může za to popularita značky Toyota, která na hybridní vozy sází dlouhodobě nejen ve své domovině, ale i v Evropě nebo USA. Výrazný přírůstek prodaných aut s hybridním pohonem pak kvůli novinkám Mahindry zaznamenala také Indie.