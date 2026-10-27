„Neříkal bych tomu mlácení.“ Vybržďovač z D6 promluvil, zbitá matka ho prý provokovala

Vybrzdil ji na dálnici, zastavil před ní a pak ji napadl přímo před očima její osmileté dcery. Teď řidič černého SUV tvrdí, že se s ženou jen „pošťuchovali“ a že část viny nese i ona. V rozhovoru pro TV Nova se sice omluvil, ale zároveň vysvětloval, proč ho měla řidička dle jeho slov k útoku vyprovokovat.
„Já bych tomu neříkal mlácení.“ Tak popisuje v rozhovoru pro TV Nova incident na dálnici D6 muž, který vybrzdil a napadl řidičku před její osmiletou dcerou. Záběry z útoku pobouřily diváky napříč Českem.
Na kameru teď „vybržďovač“ promluvil pod podmínkou, že zůstane v anonymitě. „Chci žít dál normálním životem, protože mě to může poškodit,“ vysvětlil v pondělním rozhovoru.
Přičemž nabízí vlastní verzi příběhu. „Ta moje reakce byla nepřiměřená. Bylo to takové zkratovité jednání,“ uznal. Ženě i její rodině se omluvil a dodal, že to, co se stalo, už nejde vrátit zpět. Doplnil však, že vinu nese i řidička.
„Řidička mi nedovolila předjet, došlo tam k vyblokování mého auta,“ tvrdí řidič. Při průjezdu zúžením podle něj žena několikrát ťukla do brzd. „Já jsem jel svižně. To nezapírám, ale byl jsem rád, že jsem ukočíroval velké SUV, jak moje auto popisovala ona,“ řekl.
„Bral jsem to jako provokaci“
Následně podle svých slov na řidičku začal blikat světly a gestikulovat, aby zastavila. Když na něj začala ukazovat prstem, naštvalo ho to. „Prostě jsem to vnímal tak, že po usmívání a vztyčování ukazováčků – to je několikrát zaznamenané – jsem to bral jako provokaci,“ hájil se.
„Nemyslím si, že by měla matka dítěte takto reagovat,“ řekl. Ačkoliv sám za ženou vystoupil a ženu napadl, stále se domnívá, že mohla situaci vyřešit jinak. „Myslím si, že ta paní řidička má prostě určitou vinu a ví moc dobře, jak to vzniklo,“ prohlásil.
Zároveň tvrdí, že by se měla omluvit i ona. „Paní řidička prostě kdyby se omluvila, a ještě kór když tam má jako rodinu, tak jsme mohli pokračovat dál,“ řekl v rozhovoru pro TV Nova.
Řidič zároveň tvrdí, že zveřejněný záznam nezachycuje celý začátek konfliktu. Vadí mu, že na veřejnosti působí jako násilník. „Teď vlastně já tady jsem jak největší agresor, který se neumí chovat, který se neumí ovládat,“ postěžoval si v rozhovoru.
„Já jsem se cítil poškozený. Proto jsem jako první tu policii zavolal já na místě, když jsme zastavili,“ tvrdí řidič. Připouští nicméně, že za ženou na dálnici vystoupit neměl.
„Chtěl jsem se zeptat, proč to udělala“
Řidič dle svých slov chtěl zabránit dalšímu vyhrocení situace. „Nechtěl jsem dopustit, abysme se víc jako rozjížděli a abysme zastavili tam, kde jsme zastavili,“ řekl.
Zároveň odmítl, že by ženu mlátil. „My jsme se začali pošťuchovat. Já bych tomu neříkal mlácení,“ tvrdí. „Jsou tam vidět nějaké věci,“ připustil v souvislosti s videem.
Argumentoval tím, že pokud by ženu skutečně bil nebo škrtil, policisté by si podle něj museli všimnout viditelných zranění. Právě podle policejního popisu ale muž ženu po zastavení na dálnici napadl velmi surově, mlátil ji do hlavy a po těle.
Muž přesto trvá na tom, že jeho verze příběhu je jiná. Za ženou šel prý proto, aby se jí zeptal, proč se tak chovala. „Chtěl jsem se té paní zeptat, proč to udělala. Proč vlastně, když ve finále ještě má vedle sebe malé dítě,“ vysvětloval.
Na otázku, zda si uvědomuje, že za své jednání může skončit ve vězení, odpověděl, že ano. Připouští také možnost, že přijde o řidičský průkaz. Tvrdí, že podobný konflikt za volantem dosud nezažil a že kdyby se situace opakovala, zachoval by se jinak.
Policie to vidí jinak
Zatímco řidič mluví o provokaci a pošťuchování, policie jeho jednání vyhodnotila jako podezření ze tří trestných činů: ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu. Muži už sdělila podezření ve zkráceném přípravném trestním řízení.
Za ublížení na zdraví podle § 146 trestního zákoníku mu v základní sazbě hrozí šest měsíců až tři roky vězení. Za výtržnictví podle § 358 a krádež podle § 205 může v základní sazbě dostat až dva roky. I za pokus může soud uložit stejný trest jako za dokončený čin.
Pokud by ho soud uznal vinným ze všech tří činů, tresty se automaticky nesčítají. O výsledném trestu rozhodne soud podle okolností případu a konečné právní kvalifikace.
Policie zároveň upozornila, že napadená žena i její osmiletá dcera si z incidentu pravděpodobně ponesou následky ještě dlouho.