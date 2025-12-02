Z nenápadné černé limuzíny je malý tank. Stát pořídil dvě pancéřovaná Audi

České ministerstvo obrany rozšíří svůj vozový park o dvě nová pancéřovaná Audi A8L Security. Státní instituce se přitom spoléhají hlavně na obrněná BMW řady 7. Audi zaujalo především cenou.
Pomohl fakt, že současná generace A8 je na trhu už osm let, faceliftem prošla před čtyřmi roky. A to je už dost dlouho na to, aby se její "stáří" mohlo ve výběrových řízení projevit nižší nabídkou.
Ze zveřejněné smlouvy v registru vyplývá, že Ministerstvo obrany zaplatí za dva vozy celkem 27 767 080 Kč s DPH, jedna obrněná A8L tak vyjde na zhruba 13,9 milionu korun. Smlouvu Ministerstvo obrany uzavřelo s firmou Stratos Auto sídlící v Hradci Králové, která zajišťuje úpravu vozu ve spolupráci s německou centrálou Audi.
Na druhém místě skončila ve výběrovém řízení firma CarTec z Ostravy, která za dvě BMW řady 7 požadovala 35 508 000 Kč s DPH (necelého 17,8 milionu za vůz).
"Proces výroby začal prakticky okamžitě po potvrzení výsledků tendru," popisuje pro Hospodářské noviny šéf českého importu Audi Marcel Archleb. "Dodávka má proběhnout na jaře, termín je stanovený do konce dubna. Od momentu potvrzení tak běží zhruba rok na to auta dodat ve výbavě, kterou si zadavatel nadefinoval," dodává.
Specifikace jsou rozsáhlé, ostatně už samotná konstrukce a pancéřování znamenají, že se vůz během výroby vrací mezi hlavní linku a specializovaného úpravce.
"Není to tak, že kompletně vyrobíte auto a pak ho někam pošlete předělat. Jde po výrobních krocích tam a zpátky. Úpravce zajistí pancéřování podvozku, pošle to zpět, linka pokračuje, vůz jde znovu k úpravci na další dílčí úkony… Myslím, že takto cestuje asi desetkrát," popisuje šéf českého zastoupení německé značky.
Nová A8L Security určená pro český stát má kombinovanou úroveň balistické ochrany VR9 až VR10, protože různé části vozu splňují odlišné požadavky na úroveň odolnosti jednotlivých zón. To znamená, že má odolat střelám z útočných pušek a také výbuchu granátu. Vůz navenek přitom působí jako nenápadná černá limuzína, pod povrchem ale skrývá hrubou sílu.
"Auto pohání benzínový osmiválec. Vychází z prodloužené verze A8 Long, přitom používá motor ze sportovní S8, který se pro standardní A8 nenabízí. U bezpečnostní verze je to nutnost, protože auto kvůli pancéřování výrazně přibralo a vyšší výkon je klíčový," popisuje Archleb s tím, že auto je těžší o zhruba 1,5 tuny, čímž přesáhne pohotovostní hmotnost 3,5 tuny pro osobní vozidla a je nutné ho řídit s rozšířeným řidičským oprávněním.
Armáda i policie mají u podobných vozů obvykle přísné a velmi detailní požadavky. Nejde jen o balistickou odolnost, ale i o elektroniku, signalizaci či rozmístění speciálních prvků. "Jedná se například o prvky, které si tyto subjekty definují samy. Chtějí majáky na specifických místech, vyžadují LED panely vpředu a vzadu, které umí zobrazovat výzvy typu stop nebo zastavit. Proto se požadavky často řeší lokálně, výrobce jim neumí plně vyhovět," popisuje Archleb.
A někdy se do procesu zapojuje i budoucí posádka vozu: "K některým úpravám byl přizvaný finální uživatel. Proběhla konzultace přímo ve výrobě," popisuje šéf českého Audi.
Ingolstadtská značka přitom není u českých bezpečnostních složek úplným nováčkem - obrněná A8 sloužila konkrétně přímo na rezortu obrany i v minulosti, a to za úřadování ministra Martina Stropnického. Tehdy si v roce 2016 ministerstvo pořídilo konkrétně dvě A8L, z nichž panceřovaná byla pouze jedna. Druhá, standardní, byla od ní k nerozeznání. Důvod je maskovací, potenciální útočník nepozná, které z vozů je které. Rezort za ně tehdy zaplatil více než 14 milionů korun.
Nejčastěji ale státní složky sahaly po BMW řady 7, které tvoří velkou část současné panceřované flotily. S příchodem dvou nových Audi se ale obrněný vozový park českých institucí zřejmě zásadně nepromění. "Víme, že naší podstatnou výhodou byla zmíněná nižší cenová nabídka. Současná A8 je v závěru životního cyklu a nový model se v současnosti neplánuje," dodává Archleb s tím, že luxusní sedan nahradí plánované vlajkové SUV Q9, které se představí příští rok.
Dvě nové A8L Security tak přicházejí ve chvíli, kdy současná generace modelu končí. Výroba má dobíhat jen do poloviny příštího roku. "To zároveň znamená, že český tendr přišel v pravý čas. Je otázka, jestli se ještě stihneme účastnit dalších výběrů," říká Archleb. Na stole má údajně další probíhající jednání, zatím však o nich mluvit nechce.