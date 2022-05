Němci plánují rekordní dotace na elektromobily, zaplatí i polovinu auta

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing by rád, aby němečtí motoristé co nejrychleji přesedlali na elektřinu. Chce proto takřka zdvojnásobit už tak štědrou prémii na nákup nového elektroauta. Vyplývá to z vládní zprávy, kterou cituje deník Handelsblatt.

Plán Volkera Wissinga je odvážný i na německé poměry. Dotace 10 800 eur (v přepočtu 270 000 korun) na nákup čistě elektrického či vodíkového auta s cenovkou do 40 000 eur, u aut do 60 000 eur by měl stát přispívat 8400 eury. Kromě toho ovšem podle předpokladu zůstává v platnosti vládou vyjednaný příspěvek ve výši 3000 eur, kterým nákup dotují samotné automobilky. Kupní cena, kterou nakonec zaplatí spotřebitel, může být u malých modelů v ideálním případě až o polovinu nižší, než uvádí ceník. A to vše až do roku 2027. Handelsblatt očekává, že prosazení takového návrhu pravděpodobně vyvolá pnutí mezi vládnoucími stranami. Podle koaliční smlouvy měly současné dotace na pořízení bateriového auta definitivně skončit do roku 2025, přičemž jejich výše se měla postupně snižovat. V letošním roce přispívá německý stát na nákup částkou od 5000 do 6000 eur, odstupňovanou podle pořizovací ceny vozu. Související Volkswagen spustil výrobu elektromobilu pro masy. A lobbuje za uhlíkové daně 19 fotografií Důvodem, proč se Wissing rozhodl šlápnout do koaličního vosího hnízda, jsou nesplněné klimatické cíle v dopravě. Navzdory loňskému pandemickému roku, kdy byl pohyb lidí i zboží v částečném útlumu, vyprodukovala doprava o tři miliony tun CO2 více, než stanovil plán. A jen za letošní rok musí dopravní sektor v Německu ušetřit dalších šest milionů tun CO2. Přitom tendence je přesně opačná: Emise oxidu uhličitého v tomto odvětví vytrvale rok od roku stoupají. Sám Wissing zdůrazňuje, že chce lidem dopravu umožnit, nikoliv zakázat. A doufá, že získá na svou stranu i ministra pro ochranu klimatu Robert Habecka. Zákon o ochraně klimatu schválený německým parlamentem v roce 2019 praví, že pokud některý ze sektorů hospodářství nesplnil emisní cíle za uplynulý rok, musí odpovědný ministr do čtyř měsíců navrhnout příslušná opatření. Ta přitom nesmí být pouze formální či dočasná, navíc musí vykázat okamžitý efekt. Vhodnost návrhů zkoumá několik nezávislých ústavů. Související Prodeje elektromobilů se ztrojnásobily, statistika ale ukazuje paradox dotací Wissing zavedl dalších 53 opatření včetně speciálních zrychlených odpisů pro elektroauta, čímž se mu podle odborníků skutečně může podařit dostat emise do plánovaných čísel. Kritici však namítají, že to bude velmi drahé. Úředníci z ministerstva na ochranu klimatu spočítali, že mnohamiliardová dotace na elektromobily dokáže ušetřit nanejvýš čtyři miliony tun CO2 ročně. Pro srovnání: Plošné omezení rychlosti, které nestojí daňové poplatníky ani euro, by přineslo úsporu dva miliony tun. Na letošní rok je v německém rozpočtu na podporu elektromobility vyčleněno 5,9 miliardy eur. Pokud však Wissingerův plán na ochranu klimatu projde, spolknou dotace na elektromobily v příštích pěti letech astronomických 73 miliard eur. A to je podobná částka, s jakou počítá německá armáda.