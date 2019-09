Největší objednávka elektroaut v historii. Amazon pořídí 100 000 dodávek do zásuvky

Společnost Amazon se minulý týden zavázala k redukci emisí oxidu uhličitého na nulu v roce 2040 a o deset let dříve chce ze sta procent využívat obnovitelnou energii. Součástí ekologického plánu Jeffa Bezose je i největší nákup elektroaut v historii. Balíčky má rozvážet na 100 000 elektrických dodávek. Amazonu je dodá firma, která je ještě ani nevyrábí.

Dodavatelem dodávek má být americký start-up Rivian. Firma, která se chce stát pomyslnou Teslou na poli užitkových a terénních aut, již představila dva modely - elektrický pick-up R1T a sedmimístné SUV R1S.

Vozy mají čtyři elektromotory (pro každé kolo jeden) a celkový výkon okolo sedmi set koní. Využívají pro elektroauta typickou architekturu s bateriemi v podlaze a řešení se čtyřmi elektromotory jim umožňuje takové terénní triky, jako otočit se na místě ve stylu tanku (kola na obou stranách zabírají opačným směrem).

Stejnou, byť pravděpodobně jednodušší, techniku by měla mít i dodávka určená pro Amazon. Bezos jich po Rivianu chce hned sto tisíc v celkové hodnotě pěti miliard dolarů (asi 118 miliard korun).

První elektrické dodávky by Amazon měl získat za dva roky, v roce 2022 by jich na silnicích chtěl mít 10 000, v roce 2030 jich bude plný počet, tedy desetkrát tolik. Rivian však zatím nedodal ani jeden ze svých pick-upů a SUV. Vozy se dají za ceny okolo 70 000 dolarů (cca 1 650 000 korun) jen předobjednat, první zákazníci by auta měli obdržet příští rok.

Pro Rivian se na každý pád jedná o další podporu ze strany Amazonu. Bezosova firma již do start-upu investovala 440 milionů dolarů, ještě více, 500 milionů, do něj vložil Ford. Nedávno se podařilo získat rovněž 350 milionů dolarů od společnosti Cox Automotive. Peníze se tedy Rivianu získávat daří, objednávkou dodávek by ale start-up měl mít zajištěn i odběr.

Podle informací německého Handelsblattu Amazon nákup elektrických dodávek zvažoval i jinde. Před rokem uzavřel smlouvu na nákup 20 000 vozů Mercedes Sprinter a poptával prý i jejich elektrickou variantu. Ta však na trh bude uvedena až ve druhé polovině letošního roku.

Amazon podle slov Bezose nechce skončit jen u sebe, se snížením nebo vynulováním uhlíkové stopy chce pomoci i u flotil dodavatelů. Společnost se chce stát vzorem a příkladem pro ostatní firmy. "Už nechceme být někde uprostřed, jsme dost velcí na to, aby naše kroky měly výrazný dopad," řekl nejbohatší muž současnosti.

Kroky by měly vést k tomu, aby společnost splnila závazky Pařížské dohody o ochraně klimatu (tedy nulovou uhlíkovou stopu) o deset let dříve. "Když to dokáže společnost jako Amazon, který je díky své rozsáhlé infrastruktuře schopen ročně na celém světě doručit deset miliard kusů zboží, zvládne to každý," prohlásil Bezos.