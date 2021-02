Na "velkou" Dacii Bigster vsadí i Renault. Její základ nasadí také nová Lada Niva

Stane se z něj největší Dacia, model Bigster se na trh dostane v roce 2024 a na jeho technickém základu postaví Renault šest dalších modelů. Celkově by jich pak ročně chtěl po světě prodat milion kusů, řekl v rozhovoru s Automotive News Europe šéf skupiny Renault Luca de Meo.

Dohromady tak pod značkami Dacia, Lada a Renault vznikne sedm různých "Bigsterů", které se budou vyrábět ve čtyřech různých závodech. Navzdory široké paletě by přitom auta měla sdílet 85 procent dílů a prodlouženou technickou platformu CMF-B, na které dnes jezdí auta jako Renault Clio, Dacia Sandero nebo Nissan Juke.

Bigster byl jako koncept představen v lednu na prezentaci Renaulation, na níž de Meo předložil budoucí směřování značek skupiny Renault. S délkou 4,6 metru se má v sériové podobě stát první Dacií v nižší střední třídě, o něco menším konkurentem Škody Kodiaq a autem, které pomůže posunout těžiště prodejů skupiny k větším autům, než jsou malé vozy (Clio, Sandero). To by mělo znamenat vyšší průměrnou prodejní cenu a také vyšší marži, zisk.

Podle de Mea má Bigster svoje budoucí majitele lovit mezi obyvateli venkova v západní a východní Evropě. Pod značkou Dacia pak auto dostane hned prvního sourozence v podobě třetí generace Dusteru a sesterská značka Lada pak na stejném základu postaví hned dvě (menší a větší) verze novodobé Nivy.

Větší Niva by na délku měla mít minimálně 4,5 metru, velikostně tedy bude takřka odpovídat Bigsteru. Na trh se dostane nejprve menší varianta v roce 2024, větší bude následovat o rok později.

"Lada nebude na stejném trhu jako Dacia," řekl de Meo. V podobě Nivy však nevylučuje, že by se auto nemohlo prodávat v Evropě. "Je to velice jednoduché a praktické auto, můžeme ho prodávat ve Švýcarsku nebo Rakousku. Zákazníkům, kteří mají vlastní horskou chatu a Niva pro ně bude představovat jediný způsob, jak se tam dostat," prohlásil. Trh podle něj v Evropě pro taková auta není velký, ale dá se na nich vydělat.

Přiblížil i technické detaily: auto by mělo mít kratší zpřevodování, větší světlou výšku, velice dobré nájezdové úhly, aby se dalo použít v terénu. Pohon všech kol de Meo nepotvrdil, ale s ohledem na zmiňované zákazníky se dá čekat, že firma nakonec přijde na to, jak do platformy, která zatím pohon všech kol nenabízí, tuto možnost přinést. Dostat by ji pak mohl také Duster a Bigster.

Z Nivy se má stát ikonické vozidlo, které má potenciál zažehnout zájem o ruskou značku. "Uvedení nové Nivy bude jako znovuzrození ikonického Fiatu 500," vzpomněl de Meo v rozhovoru na svoje působení u Fiatu.

Svou verzi Lady Niva pak bude prodávat na trzích mimo Evropu i Renault, auto by se ale mělo výrazně odlišit designem. Francouzská značka pak dostane rovněž svoji verzi Bigsteru. "Na řadě trhů sázíme jen na malá auta a právě Bigster by mohl posunout vnímání Renaultu jako značky. Místo malých aut tam teď budeme mít kompaktní SUV, s vyšší marží, potenciálem lepší image. Mohu s ním získat nové zákazníky," řekl.

Pokud se tímto způsobem značka Renault posune globálně ve vnímání lidí výše, může to vytvořit prostor pro další mezinárodní expanzi rumunské Dacie. De Meo ale počítá s tím, že taková proměna vnímání značky zabere minimálně jednu a půl automobilové generace, takže přibližně deset let.