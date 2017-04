Nejrychlejší autíčko z autodromu na světě uhánělo přes 160 km/h. Řídil ho Stig z Top Gearu

před 1 hodinou

Do Guinessovy knihy rekordů se zapsal britský konstruktér Colin Furze, když jeho speciálně upravené autíčko z pouťového autodromu uhánělo rychlostí přes 160 km/h. Známý youtuber ho totiž vybavil silným motorem z motocyklu. Furze má na svém kontě i další rekordy, při kterých rád dělá z pomalých věcí rychlé – třeba z dětského kočárku nebo elektrického vozítka pro důchodce.

Nový rekord nejrychlejšího pouťového autíčka z autodromu drží vozítko konstruktéra a youtubera Colina Furze z Velké Británie. Jeho stroj uháněl po letištní ploše rychlostí 100,336 mil za hodinu, tedy 161,476 km/h. Rekord oficiálně potvrdila Guinessova kniha rekordů. Běžné pouťové autíčko se přitom pohybuje maximálně rychlostí okolo 10 km/h.



Furze k rekordu jako základ použil autíčko ze šedesátých let. Místo elektromotoru ale do něj umístil motocyklový motor Honda o objemu 0,6 litru a výkonu rovných 100 koní. Ten posadil dopředu nad kolo. Autíčko dostalo také novou zadní nápravu, kola ale musela zůstat ve stejné velikosti jako u původního autodromového vozítka, jinak by rekord neplatil.

Furzeho poslední výtvor posloužil i k propagaci nové série automobilové show Top Gear, kterou vysílá BBC. Proto během rekordní jízdy řídil autíčko testovací jezdec Stig. "Jsme zvyklí vidět Stiga, jak řídí rychlá auta. Ale tohle bylo surrealistické," prohlásila Lucia Sinigagliesi, zástupkyně Guinessovy knihy rekordů, která jízdu dozorovala.



Colin Furze má na YouTube populární kanál, ve kterém předvádí nejrůznější výtvory. S některými se už do Guinessovy knihy rekordů zapsal. Šlo o nejrychlejší kočárek na světě a také nejrychlejší "skútr" pro důchodce.



Jak rekordní jízda a příprava na ni probíhala, se můžete podívat na tomto videu:

