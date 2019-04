Nejprodávanější auto v USA je opět v Evropě. Hybridní Toyota Camry cílí na Superb

S tímhle pohledem chce nová Camry vystrašit Škodu Superb a Volkswagen Passat. Podívejte se na ni do galerie. Foto: Toyota

Pokud byste od amerických statistik odečetli všechny pick-upy, jako je Ford F-150, a SUV jako Honda CR-V, kterým za velkou louží říkají trucky, získali byste žebříček, jemuž vévodí sedan na obrázcích: Toyota Camry. Auto, které se teď po dlouhých patnácti letech vrací do Evropy, aby nahradilo již nevyráběný Avensis.

Toyota Camry zmizela z Evropy v roce 2004 a její odchod byl jednou z epizod postupného vymírání neprémiové vyšší střední třídy (pamatujete ještě na Peugeot 607 nebo Hondu Legend?). O patnáct let později ale stejný osud pomalu dostihuje segment o třídu menších vozů velikosti Passatu a Toyota se celou situaci snaží řešit návratem velké Camry, která v Evropě nahradí Avensis.

Pro Japonce se nejedná o nic, co by jim mělo uškodit, i když by se úspěch nedostavil. Camry je globálním autem, které se po celém světě prodává ve více než 100 zemích a ročně se pro ni rozhodne na 700 tisíc nových majitelů. Navíc má v rukávu další trumf: hybridní techniku s normovanou spotřebou 4,3 litru na sto kilometrů a emisemi CO2 na úrovni 98 gramů na kilometr.

Až za dva roky klesnou předepsané průměrné emise u prodaných aut na 95 gramů CO2 na kilometr, budou se u Toyoty smát. Konkurenční Škoda Superb totiž s dvoulitrovým dieselem vyprodukuje přinejmenším 113 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Camry naopak bilanci japonské automobilky prakticky nezatíží.

Teď jen donutit zákazníky, aby se pro v Evropě největší sedan od Toyoty rozhodli. Představitelé českého zastoupení značky cítí příležitost, prodeje jsou u nás tažené flotilovými zákazníky, segment střední třídy, kam nově Camry spadá, je u nás třetím nejdůležitějším, o diesely již není mezi zákazníky takový zájem a jejich zůstatková hodnota prý klesá. Po třech letech a 90 000 km má naftový Superb hodnotu jen 43 procent z pořizovací ceny, ještě před čtyřmi roky to bylo procent 55.

Václav Zikmund z české Toyoty proto očekává ambiciózní prodeje: "Ročně bychom chtěli udat 500 aut," tvrdí. Pro srovnání: Opel vloni prodal 563 Insignií, Ford 539 Mondeí, Hyundai 671 kusů modelu i40. Lépe je na tom jen Volkswagen s Passatem a Škoda se Superbem. U nich se prodeje počítají v tisících. Může se s úsporným hybridním ústrojím a očekávaným nižším poklesem hodnoty Toyota těmto matadorům přiblížit?

Pohled do ceníku ukazuje, že snadné to mít nebude. Předně za to může omezený výběr: Camry můžete mít jen jako sedan a jen s hybridní soustavou o celkovém výkonu 160 kilowattů. Na kombi zapomeňte, na čtyřkolku nebo verzi s konvenčním spalovacím motorem (v USA mají i šestiválec) také.

Problémem může být i globální zaměření auta. Ne nadarmo by teta Kateřina ze Saturnina řekla, že "Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem". A pro auta to platí také. Z provedení interiéru, použitých materiálů, ergonomie nebo příliš měkkých předních sedáků Evropan nadšený nebude.

Některé plasty jsou laciné, některé detaily působí v dnešní době tak archaicky, že by zlí jazykové utrousili poznámku, že ještě pamatují dosud poslední evropskou Camry z roku 2004. Jedná se například o výdechy klimatizace pro zadní sedadla nebo repráčky příplatkového audia JBL v A-sloupcích.

Výhodou Camry je však to, že se jedná o atraktivně tvarovaný pořádný kus sedanu. Vnější délka dosahuje téměř 4,9 metru a rozvor 2,8 metru. Uvnitř je spousta místa (minimálně na úrovni Superbu), kufr pojme obstojných 524 litrů nákladu. Baterie hybridního systému ho ostatně nijak neomezují.

Hybridy prostě Toyota umí a pohonný systém s celkovým výkonem 160 kW v Camry není výjimkou. Kombinuje 2,5litrový čtyřválec o výkonu 131 kW s 88kW elektromotorem a 6,5Ah baterií. Ta se dobíjí sama při brzdění nebo přebytečným výkonem spalovacího motoru a auto je schopné krátkodobé jízdy čistě na elektřinu.

S Camry se tak zásadně jezdí jako s konvenčním autem se spalovacím motorem s automatem, stačí jen tankovat benzin. Což nebudete muset dělat nijak často. V reálném provozu se dá bez problémů jezdit za 5,5 litru, dynamika přitom nijak netrpí, motor reaguje rychle a má dost síly pro předjíždění.

Jen jen třeba zvyknout si na rychlé změny zvukového projevu. S tiše plachtící Camry se na povel plynového pedálu stane vůz s vytočeným čtyřválcem. V porovnání s dvoulitrovým hybridem v Corolle systém v Camry netáhne tak dobře odspodu a musí častěji sáhnout po výkonové rezervě ve vyšších otáčkách spalovacího motoru.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Motor: benzinový 4válec, 2487 cm3 + elektromotor

Systémový výkon: 160 kW

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,3 s

Kombinovaná spotřeba: 4,3 l/100 km

Pohotovostní hmotnost: 1595 kg

Objem zavazadlového prostoru: 524 l

Cena od: 920 000 Kč (Comfort)

Ostatně to, že nová Corolla bude typickému Evropanovi více po chuti, dokumentuje i nastavení podvozku. Camry k nám sice míří s nastavením shodným s americkou sportovní verzí XSE, ale i tak vyhoví spíše klidnějším povahám.

Podvozek se hodí pro svižnější jízdu, pro tu skutečně ostrou je až příliš měkký. To se ostatně projevuje i občasným drobným uskočením zádi na příčné spáře v zatáčce, vyspělé lichoběžníkové nápravě vzadu navzdory. Je otázkou, jak si takové nastavení poradí s pražskými kostkami a tramvajovými kolejemi, osmnáctipalcová kola na nich mohou zbytečně mlátit. Líbí se nám však příjemně naposilované řízení a také solidní odhlučnění.

A to je do velké míry zásadní, protože Superb a další konkurenti Camry jsou v našich podmínkách především dálničními expresy na dlouhé cesty. Toyota proti nim nasazuje svoji sázku na jistotu, auto, které do určité míry hřeší na svůj globální původ, ale díky němu pro ni nebylo nijak obtížné ho na evropský trh uvést. Nezkouší tedy objevovat skulinu na trhu jako Peugeot se svým designovým modelem 508. Význam Camry vzroste s přísnějšími omezeními emisí CO2 za rok.

Do té doby se bude muset spolehnout na ceníkovou cenu odpovídající Škodě Superb, solidní výbavu, takřka kompletní nabídku asistenčních systémů, úsporný hybrid, očekávaný nízký pokles ceny a neprůstřelnou techniku. Už to z ní může pro řadu zákazníků dělat zajímavou volbu. Toyota navíc nabízí pro podnikatele výraznou slevu a základní cenu 667 000 Kč bez DPH, první auta dorazí na český trh v květnu.