před 1 hodinou

Nejprodávanějším autem na světě se za rok 2018, stejně jako za rok 2017, stala Toyota Corolla. O to více překvapující může být fakt, že z největších světových trhů je Corolla ve skutečnosti nejoblíbenější jen na jediném. Tvrdí to alespoň britský Autocar, jenž z dat společnosti JATO Dynamics, která se mimo jiné prodeji nových aut zabývá dlouhodobě, sestavil žebříček nejoblíbenějších aut na 30 nejvýznamnějších trzích světa. Jak si stojí například Škoda Octavia, se podívejte do galerie.

