Těmto ojetinám se raději vyhněte, radí data z německých STK. Nejporuchovější je Dacia

Žebříček organizace TÜV Süd odhalil ojetiny, u jejichž nákupu je lepší mít se na pozoru. Podle dat z německé obdoby našich STK, která pracují s počtem aut, co u technické kontroly neprojdou kvůli závažným nebo nebezpečným závadám, je pro rok 2023 nejméně spolehlivým autem Dacia Logan. Levný rumunský model ale není napříč věkovými kategoriemi jediným hříšníkem.

Jedna z hlavních informací letošních reportu TÜV Süd z německých STK? Počet aut, které jí kvůli závažným nebo nebezpečným závadám neprojdou, roste. Jestliže loni byl podíl závažných problémů 17,9 procenta, v žebříčku pro rok 2023 je to už 20,2 procenta z více než 9,5 milionu prohlídek. K tomu navíc stoupl i průměrný věk aut, která se na kontrolách objevují - poprvé překročil desetiletou hranici. I v tomto stáří však auta většinou plní emisní normu Euro 5, a v Německu tak stále mohou vjíždět prakticky všude, konstatuje report.

"Ačkoliv už to nechcete příliš vyslovovat, pandemie má také dopad na automobilový trh. V letech 2020 až 2022, což je období, v němž jsme sbírali data, se prodalo více ojetých aut. Méně se také využívala veřejná doprava, naopak stoupla obliba rozvážkových služeb," vysvětluje důvody většího stáří i vyššího počtu závad Jürgen Wolz z TÜV Süd.

Nejsou ale jediné, technici německé organizace rovněž upozorňují, že průměrný věk roste i proto, že váznou dodávky nových aut kvůli nedostatku čipů a dalších dílů. Počet závad pak narůstá mimo jiné i proto, že řidiči mají méně peněz na servis a údržbu svých plechových miláčků.

Mimoděk to ale demonstruje vlastně největší "problém" této konkrétní statistiky spolehlivosti. Na čelných místech se zpravidla objevují auta, kterým majitelé dopřávají pravidelný servis (což je finančně náročnější), čímž odstraní ty největší nedostatky před technickou kontrolou, případně to jsou modely, u nichž existuje předpoklad menšího nájezdu. Typicky jde třeba o Porsche 911, které dominuje všem věkovým kategoriím vyjma té nejmladší: autům do tří let.

Samozřejmě pravidelný servis i údržba jsou základem toho, že nebude potřeba během několika málo let auto měnit, a naopak jej bude možné používat mnohem delší dobu. Ostatně premiantem letošního žebříčku spolehlivosti je Mercedes-Benz třídy B, kompaktní MPV, které má i ve věku osmi a devíti let podíl vážných závad na jedenácti procentech. To je mimochodem stejné číslo jako u maximálně tříleté - a tedy stále ještě zánovní - Dacie Logan. Ta je pro změnu vůbec tím nejméně spolehlivým autem letošního pořadí.

Průměrný nájezd je přitom u věkově takto odlišných aut většinou výrazně jiný a třída B navíc není autem, které majitel s trochou nadsázky vytáhne na silnice párkrát do roka jako Porsche 911. Naopak existuje předpoklad, že s ním bude jezdit pravidelně do práce, na nákupy nebo rozvážet děti do škol a kroužků. Nejspolehlivějším novým autům v jednotlivých věkových skupinách se nicméně bude věnovat až následující galerie, v této si můžete prohlédnout nejméně spolehlivá auta jednotlivých věkových kategorií.

TÜV Süd také dodává, že kromě podílů závažných poruch vzrostl i podíl menších "defektů" o 1,6 procentního bodu na celkem 10,7 procenta. "To ukazuje, že motoristé se především malým opravám dostatečně nevěnují," konstatuje tisková zpráva. O 1,8 procenta pak klesl podíl aut, která se z kontrol vrací domů bez jediné chybičky.

Nejčastěji se ze závad objevují problémy se světly, nápravami a úniky oleje. Hned 1,6 procenta z kontrolovaných aut, což představuje přes 150 tisíc vozů, mělo na své úplně první prohlídce problém se světlomety. Půl procenta aut se do tří let začalo potýkat s úniky oleje. A to je pouze špička ledovce, čím starší auto je, tím logicky stoupá riziko závažné poruchy. Napomáhá k tomu i fakt, že údržba těchto starších vozidel není podle TÜV tak dobrá jako kdysi.

Nejméně spolehlivá auta ve všech věkových skupinách najdete v galerii v úvodu článku.