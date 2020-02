Nejméně spolehlivá auta podle britských řidičů. Kazí se elektromobil i prémiová SUV

Jak se hodnotí

V průzkumu spolehlivosti britského magazínu What Car? odpovídalo přes 18 tisíc řidičů na to, jak jsou za posledních dvanáct měsíců spokojeni se svým autem. Celá čtvrtina přitom nahlásila nějaký problém. Časopis potom dal data dohromady a vznikla mu statistika nejspolehlivějších, ale i nejméně spolehlivých modelů. Právě přehled druhé kategorie najdete v galerii.

Magazín uvádí, že pro větší přehlednost rozdělil závady do několika kategorií přes klimatizaci nebo navigaci až po převodovku nebo motor. Do celkového hodnocení se promítly další faktory - jak dlouho bylo auto kvůli poruše nepojízdné a jak drahá byla oprava. Celkem se redaktorům What Car? sešla data k 218 modelům od 31 značek. V galerii si projděte 25 nejméně spolehlivých aut se stářím do pěti let, přičemž se jedná o nejhorší auta vybraná ze všech dílčích kategorií (malá aut, rodinná SUV atd.).

Pro úplnost doplňme, že čím dál je hodnocení vozu od stoprocentní hranice, tím horšího dosáhl výsledku. Celkové hodnocení je vždy uvedeno u jména vozu v titulku každého slidu.