Tesla "pro chudé" přijela do Česka. Model 3 za takovou cenu na trhu ještě nebyl

Tesla za 900 tisíc korun byla dlouho vyhrazena jen zákazníkům ve Spojených státech. Až s příchodem Modelu 3 Standard se něco podobného dostalo i do Česka. Sedan startuje na 899 990 korunách, dříve byla základní cena vozu 979 990 korun.
Nadále se přitom jedná o zadokolku s nejmenší baterkou, nicméně díky různým úpravám se povedlo prodloužit dojezd na 534 kilometrů a spotřebu stlačit na 13,0 kWh / 100 km. Donedávna měla základní verze dojezd 517 kilometrů a spotřebu o 0,7 kWh / 100 km vyšší. O 0,1 vteřiny na 6,2 vteřiny se prodloužila doba potřebná ke zrychlení z 0 na 100 km/h.
Kde je tedy ta úspora? Především v mírně osekané výbavě. Autu chybí třeba zadní osmipalcová obrazovka, místo ní jsou jen ručně nastavitelné výdechy ventilace a dva USB-C porty, rádio má sedm reproduktorů místo devíti, volant a zrcátka se nastavují manuálně, sedadla mají vyhřívání pouze vpředu a čalounění umělou kůží kombinovanou s látkou a látkový je i dekor palubní desky. K tomu má auto jiná 18palcová kola bez možnosti příplatku za větší.
Na rozdíl od Modelu Y Standard ale Tesla nezakryla prosklenou střechu a ani neměnila vnější design s LED světly. Omezená je jen nabídka barev: standardní bílou lze za 32 tisíc nahradit pouze černou nebo šedou. Také interiér lze mít pouze v černé.
Nicméně dále zůstala Modelu 3 15,4palcová dotyková obrazovka vpředu, bezdrátové nabíjení telefonů, elektrické víko kufru, osm kamer kolem auta nebo základní funkce Autopilota: tedy adaptivní tempomat kombinovaný s udržováním jízdního pruhu pro samočinnou jízdu na dálnici.
Nejbližším konkurentem zůstává asi BMW i4, které s dojezdem 514 kilometrů startuje na 1 352 000 korunách, respektive nově jím je Mercedes-Benz CLA s technologií EQ, který startuje na 1 189 430 korunách s dojezdem 541 kilometrů. Čínský BYD Seal s dojezdem 570 kilometrů se pro změnu prodává od 1 148 000 korun.
Objednávky na Model 3 Standard přijímá Tesla už ode dneška, první auta se ale k zákazníkům dostanou v únoru 2026.
Vedle základní verze má nabídka Modelu 3 i další novinky. Long Range s pohonem zadních kol zvládne 750 kilometrů namísto 702 kilometrů, cena od 1 099 990 korun se ovšem nezměnila. Long Range s pohonem všech kol zvládne 660 kilometrů namísto 629 kilometrů, opět s nezměněnou cenou od 1 204 990 korun. Oba modely s větší baterkou se teď prodávají jako výbava Premium. A konečně provedení Performance si polepšilo z 528 na 571 kilometrů za cenu od 1 405 990 korun.