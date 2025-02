Česká automobilová drahota? Skutečné ceny nejlevnějších aut u sousedů překvapí

Pokud chcete zadat auto do výroby, nenajdete na českém trhu model levnější než 300 tisíc korun. Jediné Mitsubishi Space Star se pod ně vejde, ale musíte si vystačit s dostupnými kusy. To ale neznamená, že by levná auta v Česku byla drahá. Minimálně ve srovnání s okolními zeměmi.

Při pohledu na vývoj nejlevnějších aut v Česku musí leckoho napadnout, že zdražování je neúnosné. Vždyť to není tak dávno, co ta nejlevnější auta stála 250 tisíc, pod 300 tisíc se jich vešlo hned několik. Dnes začíná dvojkou cena jediného nového vozu, a to ještě takového, co už se nevyrábí a automobilka jen doprodává vyrobené kusy. Související Slevy, kterým se ani nechce věřit. Automobilky na začátku roku zlevňují o statisíce 27 fotografií Jenže nakonec to s vysokými cenami tak horké není. Vzali jsme pětici nejlevnějších nových aut v Česku a podívali se, kolik tyto modely stojí v okolních zemích. Vždy v základní výbavě a se základním motorem. Dočtete se to i níže, ale alespoň krátké shrnutí: Česko na tom není tak zle. Většinou totiž ta nejlevnější auta tady koupíte nejlaciněji. A to i ve chvíli, kdy jsou veškeré níže uvedené cifry přepočtené na 21procentní DPH. V Rakousku a na Slovensku je totiž na auta DPH 20 procent, v Polsku 23 procent a v Německu 19 procent. Do rakouských cen se ještě promítá místní daň zohledňující výši emisí CO2, u těch nejmenších aut ale není tak vysoká. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Česká republika 289 760 Kč Slovensko 323 287 Kč Rakousko 313 936 Kč Německo 307 787 Kč Polsko 382 000 Kč Nejlevnějším autem v Česku a jediným, které se dostane pod hranici 300 tisíc korun, je výběhové Mitsubishi Space Star. To už nejde nikde zadat do výroby, takže všechny ceny platí jen pro skladová auta. I díky akční ceně se prodává podle ceníku za 289 760 korun a pod kapotou má 51kW benzinovou dvanáctistovku s pětistupňovou manuální převodovkou. Stejnou kombinaci má vstupní Space Star i v okolních státech, a to dokonce včetně absentujícího systému stop / start. Jen cena, pokud ji přepočteme na 21procentní českou DPH, je poněkud vyšší. I když započítáme lokální bonusy nenavázané na výkup starého auta nebo akční financování, pořád je částka nad hranicí 300 tisíc korun. Paradoxně mimo Česko je nejlevnější Space Star v Německu. Související Předposlední harcovníček. Mitsubishi Space Star je drobný kus bytelné techniky 10 fotografií Zajímavá je i výbava, ať už se ta vstupní jmenuje jakkoliv. Český a slovenský model mají manuální klimatizaci, elektrická přední okna, dálkové centrální zamykání nebo automatické stěrače. V Německu a Rakousku ale na klimatizaci v základu zapomeňte, stejně jako třeba centrální zamykání s dálkovým ovládáním. V Polsku se podle ceníku nabízí Space Star až ve vyšších výbavách, proto je nejdražší, ale také nejlépe vybavený. Kia Picanto 1.0 DPI Česká republika 319 980 Kč Slovensko 379 028 Kč Rakousko 385 390 Kč Německo 436 133 Kč Polsko 399 692 Kč Picanto s litrovým tříválcem o výkonu 46 kW v kombinaci s manuální pětistupňovou převodovkou je v Česku z okolních zemí nejlevnější. Začíná o 60 tisíc korun níže než na Slovensku, o německé základní ceně po přepočtu na české DPH nemluvě. Ďábel je ale klasicky skrytý v detailu, totiž základní výbavě. Ta v Česku obsahuje navigaci, rádio, parkovací kameru, elektrická okna vpředu i vzadu, zadní parkovací senzory, tempomat nebo dálkové centrální zamykání. To je slušné, za klimatizaci si ale připlatíte 40 tisíc, nebo rovnou zvolíte vyšší výbavu za 354 980 korun. Související Za jedno Sorento čtyři Picanta. Největší a nejmenší Kia mají ale něco společné 42 fotografií Na Slovensku je skladba výbavy dost podobná, v Německu, Polsku i Rakousku má ale Picanto klimatizaci už v základu. Na druhou stranu mírně lepší výbava nedokáže vyvážit tak výrazný cenový rozdíl, protože i klimatizací vybavené české Picanto je levnější než v okolních státech. Hyundai i10 1.0 MPI Česká republika 329 990 Kč Slovensko 372 667 Kč Rakousko 381 578 Kč Německo 436 133 Kč Polsko 369 715 Kč Také Hyundai i10 s litrovým tříválcem o výkonu 46 kW a manuální pětistupňovou převodovkou je podle ceníku v Česku nejlevnější. Stojí bez desetikoruny 330 tisíc, nejblíže tomu je po přepočtu na stejné DPH Polsko, kde ale základní cena atakuje skoro 370 tisíc korun. Česká základní verze obsahuje prvky jako navigaci, rádio, parkovací kameru, elektrická okna vpředu i vzadu, zadní parkovací senzory, tempomat nebo dálkové centrální zamykání. Je to vlastně stejná nabídka jako u Kie Picanto, včetně absentující klimatizace, kterou má až vyšší výbava za nejméně 349 990 korun. Související Ďáblík z Vinohrad. Hyundai i10 N-Line tahá sportovní móresy mezi nákupní tašky 11 fotografií Na Slovensku a v Polsku má vstupní i10 manuální klimatizaci nebo kožený volant, v Německu alespoň tu klimatizaci. V Rakousku ztrácí i klimatizaci a základní výbava je tam dost podobná té české. Dacia Sandero Česká republika 335 000 Kč Slovensko 344 922 Kč Rakousko 317 936 Kč Německo 318 289 Kč Polsko 360 310 Kč Na první pohled to vypadá, že v Rakousku a Německu koupíte Dacii Sandero, v současnosti nejoblíbenější auto Evropy, za nejmenší peníze. Vysvětlení ale hledejte pod kapotou. Česko, Polsko i Slovensko tam mají přeplňovaný litrový tříválec se 67 kW a manuální pětikvalt. Německy mluvící země mají pod kapotou atmosférický litr se 49 kW, rovněž spárovaný s ručně řazenou pětistupňovou převodovkou. Rakušané vůbec nenabízí vstupní výbavu s přeplňovaným motorem, Němci ano a po přepočtu na české DPH stojí taková verze 340 126 korun. Vlastně je tak česká verze za 335 tisíc korun nadále nejlevnější. Související Automat v Sanderu řadí líp než kdysi, úspornou jízdu s ním ale nečekejte 23 fotografií Výbava je ve všech zemích podobná. Vstupní Sandero má zadní parkovací senzory, elektrická přední okna, tempomat, dálkové centrální zamykání, automatické stěrače nebo rádio. Klimatizace v Česku stojí 10 tisíc korun. Mitsubishi Colt 1.0 MPI Česká republika 339 760 Kč Slovensko 389 480 Kč Rakousko 424 848 Kč Německo 410 459 Kč Polsko 429 023 Kč Díky aktuální akční nabídce je Mitsubishi Colt v Česku jedním z vůbec nejlevnějších aut na trhu a postupně přebírá úlohu již nevyráběného Space Staru. Prodává se aktuálně za 339 760 korun, přiblížit se tomu dokáže jen Slovensko, v dalších zemích základní cena překračuje hranici 400 tisíc korun. Ve všech případech jde přitom o model s litrovým benzinovým motorem o výkonu 49 kW ve spojení s manuální pětistupňovou převodovkou. Ano, je to stejný motor, jaký má vstupní Dacia Sandero v Německu a Rakousku. Geny Renaultu Clio se nezapřou. Související Když dva dělají totéž. Vychází levněji Renault Clio, nebo Mitsubishi Colt? 17 fotografií Základní výbava v Česku obsahuje manuální klimatizaci, rádio s dotykovou obrazovkou, elektrická přední okna, dálkové centrální zamykání, tempomat, digitální budíky, automatické stěrače nebo diodová světla. Na Slovensku je výbava obdobná, v dalších třech zemích dostanete standardně i zadní parkovací senzory. Ty má v Česku až vyšší výbava.