Nejlepším evropským autem roku může být Škoda Octavia. Porazit ale musí 28 soupeřů

Fotbalisté Interu Milán porazili v italské lize Veronu 2:1 a sedmou výhrou v řadě dostali pod tlak vedoucí AC. Milánský rival zachránil ve večerním programu 14. kola výhru 3:2 nad Laziem až gólem v nastavení a uhájil první místo v tabulce před Interem o bod.

Inter poslal po bezbrankovém prvním poločase do vedení argentinský útočník Lautaro Martínez. Domácí, kteří se museli obejít bez distancovaného Antonína Baráka, rychle vyrovnali po trefě Ivana Iliče, dlouho se však z naděje na remízu netěšili. Po pěti minutách se poprvé v sezoně trefil slovenský reprezentant Milan Škriniar a Inter už výhru uhájil.

AC Milán šel proti Laziu rychle do vedení 2:0 poté, co se v 10. minutě trefil chorvatský útočník Ante Rebič a krátce nato proměnil pokutový kop Hakan Calhanoglu, jenž na úvodní gól nahrál. Římský klub ale po necelé půlhodině hry snížil, když Immobileho nedůraznou penaltu dorazil do branky Luis Alberto. Ciro Immobile pak po přestávce své zaváhání napravil a vyrovnal na 2:2.

Zdálo se, že se AC bude muset spokojit s třetí remízou z posledních čtyř zápasů a ztrátou vedení v tabulce, ve druhé minutě nastavení se ale po rohovém kopu prosadil hlavou francouzský obránce Theo Hernandez. I na třetí trefě vítězů měl podíl turecký záložník Calhanoglu, který roh rozehrál.

Sampdoria Janov, v jejíž základní sestavě nastoupil Jakub Jankto, prohrála se čtvrtým Sassuolem 2:3. Třetí místo v tabulce drží AS Řím, které zdolalo Cagliari 3:2.

Italská fotbalová liga - 14. kolo:

Hellas Verona - Inter Milán 1:2 (63. Ilič - 52. Martínez, 69. Škriniar), AC Milán - Lazio Řím 3:2 (10. Rebič, 17. Calhanoglu z pen., 90.+2 Hernandez - 27. Alberto, 59. Immobile), AS Řím - Cagliari 3:2 (11. Veretout, 71. Džeko, 77. Mancini - 59. a 90.+1 z pen. Pedro), Boloňa - Bergamo 2:2 (73. Tomijasu, 82. Paz - 22. z pen. a 23. Muriel), Neapol - FC Turín 1:1 (90.+2 Insigne - 56. Izzo), Sampdoria Janov - Sassuolo 2:3 (55. Quagliarella, 84. Baldé - 2. Traoré, 56. Caputo, 58. Berardi), Spezia - FC Janov 1:2 (10. Nzola - 16. Destro, 73. Criscito z pen.), Udine - Benevento 0:2 (9. Caprari, 77. Letizia).

Tabulka: