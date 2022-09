Nejetý Favorit v ceně Octavie. Unikátní stroj času našel nového majitele za 600 tisíc

Často se tvrdí, že staré škodovky se za obrovské a mnohdy i nesmyslné peníze prodávají jen v Česku. Jak ale dokazuje nejetý Favorit z Řecka, nevyhýbají se vysoké částky za relativně normální auta mladoboleslavského výrobce ani zahraničí. V ceně bílého hatchbacku byste si například v Řecku koupili plně vybavený Kamiq nebo základní Octavii.

Minulý víkend jste si na stránkách Aktuálně.cz mohli přečíst o Favoritu, který jako by zastavil čas. Vyroben byl sice v roce 1993, na počítadle kilometrů ale svítil nájezd pouhých 34 kilometrů a na sedadlech byly ještě ochranné igelity. "Nové" Favority se často neobjevují ke koupi v Česku, natož v zahraničí. Auto se prodávalo formou aukce bez nejnižší ceny, to znamená, že se mohlo prodat klidně za pár stovek euro. Řecký majitel ale zřejmě dobře věděl, co dělá.

Aukce skončila včera večer a Favorit se prodal za 24 tisíc eur. To znamená v přepočtu necelých 593 tisíc korun. Pro srovnání je to podobná suma, za niž si může běžný Řek koupit na svém trhu základní Octavii s litrovým tříválcem o výkonu 81 kW (tady si dovolíme jako zajímavost zmínit, že liftback se tam prodává pod označením Grand Coupé), Kamiq se stejným motorem a dvouspojkovým automatem, ovšem v nejvyšší výbavě Style, nebo nejlépe vybavenou Fabii rovněž s litrovým tříválcem a dvouspojkovým automatem. V případě posledního modelu by mu ještě pár tisíc euro zbylo na doplňky.

Připomeňme, že prodávaný Favorit z roku 1993 byl v nižší výbavě LX, to znamená té s hodinami místo otáčkoměru. V interiéru měl ale také falešné dřevěné obložení palubní desky. Pod kapotou byla zážehová třináctistovka s jednobodovým vstřikováním Bosch, ovšem v nižší výkonové verzi se 40 kW. Na přední kola posílala tuto sílu pětistupňová manuální převodovka.

Řecký majitel z Athén v inzerátu tvrdil, že auto prošlo v květnu důkladnou technickou prohlídkou, při níž došlo k výměně palivového čerpadla, baterie, vodní pumpy, oleje a olejového filtru nebo brzdových destiček. Zároveň uváděl, že kola sice mají obuta originální pneumatiky Barum, nicméně je bude potřeba vyměnit. Přece jen auto stálo 29 let někde v garáži a vůbec se s ním nejezdilo.

Závěrem je možné také vzpomenout některé velké domácí prodeje starších škodovek z poslední doby. Nad všemi rozhodně ční loňská červnová aukce Škody 100 L z roku 1974, která se prodala za 1,85 milionu korun. Pomohl k tomu původní stav, nájezd 1605 kilometrů a především fakt, že se jednalo o exportní verzi pro švédský trh, navíc s další zvláštní výbavou.

V listopadu se pak v dražbě objevila Škoda 105 S, tedy úplně základní verze užovky, poslední škodovky s koncepcí "vše vzadu". Najeto měla 684 kilometrů a podobně jako "stovka" byla v úplně původním stavu. Zelený vůz se nakonec vydražil za 605 tisíc korun a jako zajímavost je možné uvést, že ji koupil stejný člověk jako o několik měsíců dříve také zelenou Škodu 100 L.