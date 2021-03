Nejdražší Volvo na světě je olítaný kombík za 440 milionů korun. Může za to značka

Na americkém webu duPont Registry se objevil inzerát na auto, které jeho prodávající označuje za nejdražší Volvo na světě. Za modrý kombík V70 první generace, vyráběné ve druhé polovině 90. let, chce dvacet milionů dolarů, tedy asi 440 milionů korun.

Příčinou rozhodně není stav auta, protože to má do nejetého exempláře, který kdosi zapomněl v showroomu, velice daleko. Naopak fotografie ukazují patřičně opoužívaný, neumytý, poměrně tuctový kombík s poloprázdnými pneumatikami. Prodejce ostatně ani neudává podrobnosti o motoru.

Cenu do prakticky nemyslitelných výšin zvedají poznávací značky. Toto Volvo totiž nese unikátní "čísla na přání" s nápisem New York. "Když koncem 70. let začal stát New York takové značky nabízet, jeden z obyvatel si ji objednal s nápisem New York," píše se na blogu duPontu.

Plechové tabulky, které vlastně svým textem odpovídají těm, jež turisté kupují ve stáncích se suvenýry, od 70. let zůstaly v rodině a syn původního majitele je nyní prodává. Společně se starým Volvem, k němuž jsou připevněné. Na oněch 20 milionů dolarů si ale cení právě značku, která má být jedinou skutečně legální s nápisem New York.

"Když jsem tehdy navrhl svému otci, aby značku koupil, věděl jsem, že bude výjimečná. Jen jsem tehdy ještě netušil jak výjimečná," tvrdí prodejce. Značka pochopitelně nemusí na Volvu zůstat, podobně jako v Česku si ji nový majitel může dát na jakékoli jiné auto. Prodejce slibuje, že v rámci dvacetimilionové ceny zajistí přepis značky na newyorském dopravním inspektorátu.

Pokud se Volvo podaří prodat, měl by se "New York" stát pravděpodobně nejdražší značkou na světě. Německý magazín auto motor und sport uvádí, že v roce 2008 byznysmen v Abú Dhabí koupil za deset milionů eur (cca 260 milionů korun) značky s prostým číslem 1. Automobilový designér Afzal Kahn pak v tom samém roce pořídil pro své Bugatti Veyron v Británii značku F1 za 500 000 eur (cca 13 milionů korun).