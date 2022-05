Nehody cyklistů a řidičů: Víc jich způsobí ti na kole. Známe místa, kde se bourá

Cyklisté dlouhodobě způsobí víc než polovinu nehod, kterých se stali účastníky. V loňském „covidovém“ roce to bylo výrazně více, konkrétně sedm nehod z každých deseti. Analýzu zveřejnil projekt Portál nehod, který přináší přehled lokalit s nejčastějším výskytem nehod v Česku. „Nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 procent a řidiči 30 procent z celkového počtu střetů,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik z České kanceláře pojistitelů.

V loňském roce došlo k 4163 střetům cyklistů s motorovým vozidlem šetřených ze strany Policie ČR. Rok předtím, kdy vrcholila takzvaná covidová cyklistika, to bylo 4306 nehod. Portál nehod eviduje data od roku 2010 a předminulý rok byl na počet nehod vůbec nejvyšší, těsně se mu blíží jen rok 2018, kdy bylo zaznamenáno jen o pět nehod cyklistů a řidičů aut méně.

Příčiny střetů cyklistů a motoristů

Proč k nim dochází? Podle analýzy je u nehod zaviněných cyklistou nejčastější příčinou nezvládnutí řízení kola a nevěnování se plně jízdě, a to celkem u 65 procent těchto střetů. Druhou nejčastější příčinou je pak nedání přednosti.

Datový analytik Portálu nehod Marek Sibal si všímá, že u nehod zaviněných cyklisty hraje velkou roli věk, mnohem častěji je způsobují mladí lidé a děti. „Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní téměř třetinu nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen devítiny nehod, které způsobí. Je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace,“ říká.

Pokud nehodu naopak způsobili motoristé, nejčastěji proto, že cyklistovi nedali přednost, anebo se plně nevěnovali řízení auta. Z analýzy viditelně vychází, že motoristé především zapomínali dát přednost cyklistům, kteří jedou po hlavní komunikaci, případně nezastavili na stopce či cyklistovi nedali přednost při odbočování vlevo.

Naproti tomu k výraznému nárůstu počtu nehod, které by byly způsobeny bez dostatečné boční vůle či ohrožení při předjíždění, podle statistik Portálu nehod nedošlo. Motoristé se přitom musí od letošního ledna řídit novými předpisy, které požadují, aby cyklisty přejížděli s minimálním odstupem 1,5 metru. Pokuta za nedodržení bezpečného odstupu je podle novely zákona do dvou tisíc na místě nebo 1500 až 2500 korun ve správním řízení.

V uplynulých dvanácti letech podle policistů řidiči způsobili 370 nehod cyklistů kvůli předjíždění bez dostatečného bočního odstupu. V dalších 668 případech motoristé způsobili nehodu cyklistů kvůli tomu, že je ohrozili při předjíždění, v těchto případech ale policisté do protokolů neuvedli, zda se jednalo o nedostatečný boční odstup. „Policie ČR statisticky neeviduje přestupky řidičů motorových vozidel, kteří nedodrželi bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů. Je sledována pouze obecná kategorie nesprávné předjíždění,“ dodává tisková mluvčí Policie ČR Hana Rubášová.

Černý pátek pro jezdce na kole

Cyklistická sezona začíná tradičně na jaře, kdy se oteplí a do provozu vyrážejí jak ti, kteří jedou na výlet, tak čím dál více lidé, již kolo využívají jako dopravní prostředek do práce. Počet nehod kopíruje hojnější výskyt cyklistů v provozu, podle Portálu nehod je pro cyklisty nejnebezpečnějším měsícem v roce červenec. Třeba loni v něm došlo k 679 nehodám.

Nejčastěji dochází k nehodám v pátek, od roku 2010 se právě na tento den v týdnu stalo 7531 nehod cyklistů s motoristy. Neplatí to ale obecně, i zde jsou vidět značné rozdíly podle věku jezdce na kole. Lidé v produktivním věku (18–59), kteří na kola nejčastěji usedají během víkendových výletů, mají nejvíce nehod v sobotu. Naproti tomu děti (0–18 let) a starší lidé (60+) nejčastěji bourají ve čtvrtek a pátek.

Praha se vymyká statistikám zbytku republiky

Portál nehod zveřejnil mapu nejrizikovějších míst, kde v posledních dvou letech došlo k nejvíce nehodám, a to jak v celém Česku, tak v jednotlivých krajích. Podle dat Portálu nehod mají všechna nejrizikovější místa jedno společné, jde o rušné křižovatky v centrech měst. Přehled nejnebezpečnějších lokalit v Česku, kde dochází ke střetu jezdců na kole s motoristy, si prohlédněte v galerii článku.

Není bez zajímavosti, že Praha se statistikám nehodovosti vymyká v porovnání s ostatními regiony. Na celkovém počtu nehod mají největší podíl nehody cyklistů s automobily ve Zlínském (8,8 procenta), Olomouckém (8,4 procenta) a Jihočeském kraji (8 procent), v Praze je to pouhé jedno procento. Zde ale dochází nejčastěji k nehodám způsobeným cyklisty, a to především těmi mladšími. Konkrétně skupina ve věku 32 až 38 let má dvacetiprocentní podíl na nehodách kol a automobilů, věková skupina 25–31 let se na nich podílí z 18 procent. Růst popularity dojíždění na kole do práce se tak v Praze projevuje i na nehodovosti.

Jak se bourá ve vašem okolí nebo tam, kam nejčastěji jezdíte na kole? Podívejte se na interaktivní mapu.