Nedostatek dobíječek zatím nenastal. V Česku je jedna na devět elektromobilů

V Česku je aktuálně na 799 dobíjecích stanicích pro elektromobily evidováno 1525 dobíjecích bodů, na jeden tak připadá devět elektrických vozidel. Proti loňsku počet dobíjecích bodů stoupl o 247, tedy o 16,2 procenta. Vyplývá to z aktuálních údajů Centra dopravního výzkumu (CDV), výzkumné organizace v působnosti ministerstva dopravy. V ČR je nyní registrováno zhruba 13 700 elektromobilů.

"Přibližně dvě třetiny veřejných dobíjecích stanic, konkrétně 68 procent, provozují tři energetické skupiny - 39 procent stanic provozuje ČEZ, 18 procent PRE a deset procent E.ON. Veřejné dobíjecí stanice aktuálně provozuje v České republice celkem 69 subjektů, z toho devět z nich 19 a více stanic," řekl ČTK ředitel CDV Jindřich Frič.

Celkem je v Česku podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu kolem 7600 čerpacích stanic, veřejně přístupných je asi 4000 z nich. Drtivá většina z nich nabízí tradiční paliva, tedy benzin a naftu. Evropská komise ale navrhla, aby se auta se spalovacím motorem nemohla po roce 2035 v EU vůbec prodávat. Brusel se tak snaží zefektivnit boj proti změnám klimatu.

Z údajů Sdružení automobilového průmyslu a výrobců vyplývá, že tuzemské automobilky vyrobily od ledna do konce září zhruba 91 000 elektromobilů a plug-in hybridů, loni to bylo za celý rok zhruba o 40 procent méně. Auta do zásuvky se tak v současnosti na celkové tuzemské produkci osobních vozů podílí 10,9 procenta, loni to bylo méně než pět procent.

Výrobu aut v Česku letos omezuje nedostatek čipů, kvůli kterému se nevyrobí zhruba 250 000 aut. Například u Škody se s ním potýká zejména Octavia, zatímco výroba elektromobilů Enyaq běžela až do současné odstávky bez omezení a menší omezení byly i u Superbu. Důvodem jsou vyšší marže, které automobilka u těchto modelů má.

Centrum dopravního výzkumu dnes také zveřejnilo anketu týkající se zvyklostí při dobíjení elektrických vozidel. "Zatím se jí zúčastnilo přes 230 respondentů, z nichž 84 procent tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 16 procent pak majitelé vozidel plug-in hybridních," uvedl Lukáš Kadula z CDV.

"Přibližně 30 procent respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla téměř denně doma, necelá desetina respondentů pak doma nenabíjí vůbec, 55 procent respondentů nabíjí na pracovišti. Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, kde více než 70 procent respondentů dobíjí téměř denně doma," sdělil Kadula. Dodal, že 37 procent provozovatelů využívá k dobíjení elektrických vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny.

Počet dobíjecích bodů pro elektromobily v ČR v jednotlivých letech:

2021* 1525 2020 1278 2019 754 2018 463 2017 286 2016 202 2015 132 2014 105 2013 83 2012 59 2011 11

Zdroj: CDV

* stav k 30. září