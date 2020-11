Něco pro nadšené řidiče. BMW M2 CS je rozloučením s malým velkým mnichovským klenotem

V roce 2016 dostalo nejmenší mnichovské kupé, řada 2, péči od sportovní divize M. Řidičský svět M2 poznal a zjistil, že je skvělá. Nejmenší "emko" bylo rychlé, zábavné a v porovnání se slovutnou M3 o poznání levnější. O čtyři roky se historie skvostné M2 uzavírá a o rozlučku se postará vyšperkovaná verze CS. Zmáčkněme tedy naposledy červené startovací tlačítko…

O exkluzivitu "céeska" se mnichovští postarali cenou. M2 CS stojí 2 533 700 korun a, podržte se, je o 842 400 korun dražší než výchozí M2 Competition za necelých 1,7 milionu.

Co za to? Více lehoučkého karbonu na karoserii (kapota, střecha), upravenou aerodynamiku, adaptivní podvozek, spoustu alcantary v interiéru, o 19 kW silnější dvojitě přeplňovaný řadový šestiválec a jen u CS vám také BMW "laskavě" dovolilo připlatit si 214 084 korun za karbonkeramické brzdy. Minulý čas je důležitý, protože jak M2 Competition, tak M2 CS se dají objednat již jen ze skladových zásob.

Přístup BMW je ale pochopitelný, CS je rozlučková verze, a tak dostala vše, co měla M2 zapovězené, aby příliš nezatápěla větším M3 a M4, jejichž nová generace přijde až v březnu příštího roku. Ve své podstatě je tak vším, co fanoušci nabroušených BMW chtějí: příjemně kompaktní 331kW zadokolkou, u níž dokonce bez příplatku budete řadit manuálně. Anebo jako my za necelých 106 000 korun navíc sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Smutnit nad koncem M2 ale budeme později. Když se člověk usadí do obepínajících skořepinových sedadel, pohladí alcantarový volant, kovové šavle řadicích pádel na něm a nastartuje posílený biturbo šestiválec, je podstatná současnost, ne vzpomínky.

Jadrně řvoucí motor možná není hoden zápisu do Guinnessovy knihy rekordů jako turbodvoulitr pod kapotou Mercedesu A45 AMG, ale stejně ho nejde neuznávat. V nízkých otáčkách působí krotce, ale také trochu neochotně. Jakmile se ale "rozfajruje", jde do otáček jako divý a M2 navzdory vyšší hmotnosti (1,65 tuny i s řidičem) jede jako z praku.

Svým projevem se přibližuje atmosférickým motorům, ale přidává porci točivého momentu navíc, když nabídne pořádných 550 Nm. Oslizlé podzimní silnice jsou tak výzvou pro trakci polozávodních pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2, které i na suchu potřebují pořádně zahřát, jinak často marně hledají záběr a M2 začne divočit.

Volba dvouspojkového automatu může být pro zarputilé vyznavače manuálního řazení kontroverzní, převodovka je to ale skvělá. Při běžném řazení funguje naprosto hladce, při sportovní jízdě reaguje bezprostředně na povely pádlem, řadí bleskurychle a bez cuknutí. Je to skříň ostrá jako břitva, která M2 CS jednoznačně sluší. Navíc zlepší zrychlení z nuly na sto: ze 4,2 vteřiny budou rovné čtyři.

Do M2 CS se ale nezamilujete jen kvůli motoru a převodovce, tím hlavním je podvozek. Přední náprava je jako pitbul, v zatáčkách se chytne a nepustí (a to, pozor, i na studených pneumatikách) a s tou zadní si můžete hrát. Pomáhá k tomu elektronicky řízený zadní samosvorný diferenciál i mezistupeň stabilizace podvozku nazvaný MDM. Řidič se s ním může sklouznout, ale přitom nad ním elektronické sudičky stále drží ochrannou ruku. Neopominutelnou výhodou M2 je i její velikost, na okresku se prostě snadno poskládá a v protisměru se v rychlém tempu mine i s autobusem.

Tuhý podvozek přitom není tak nepoddajný, aby se s touhle nejostřejší verzí M2 nedalo jezdit po českých silnicích. Ani nejsportovnější ze tří módů adaptivních tlumičů se z vás nesnaží vytřást duši, rozdíly v jízdním komfortu ostatně nejsou tak zásadní, spíše se mění tendence k naklánění v zatáčkách.

Větším problémem je to, jak se M2 umí chytat vyjetých kolejí, vyžaduje pak neustále řidičovu pozornost. A také pevnou a zkušenou ruku. Dostat z M2 CS všechno, co umí, vyžaduje šoféra, který ví, co dělá, ví, jak zahřát pneumatiky a jak si auto nastavit.

Nesmí se tedy stydět za to, že citlivé řízení s výbornou zpětnou vazbou nejlépe funguje v lehkém módu Comfort, a na mokru nechá i měkčí nastavení podvozku a otupělý mód motoru. Lépe tak najde správnou polohu, v níž se zadek M2 utrhne a začne klouzat. Pokud na každý pád budete tlačit na pilu a k M2 přistupovat jako k chytré rychlé čtyřkolce, kde počítače vyřeší problémy s trakcí za vás, skončíte dost pravděpodobně ve stromě a z karbonové kapoty bude sbírka zatraceně drahých trsátek.

BMW M2 CS Motor: benzinový 6válec, 2979 cm3, 2x turbo

Výkon: 331 kW při 6250 ot./min

Točivý moment: 550 Nm při 2350-5500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 280 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,0 s (se 7st. převodovkou DCT)

Kombinovaná spotřeba: 9,4-9,6 l/100 km (se 7st. převodovkou DCT)

Objem zavazadlového prostoru: 390 l

Cena: 2 533 700 Kč

Rozlučka s M2 tedy skončí vesele jen tehdy, když řidič neztratí hlavu. Pak teprve přijde chvíle na to, zamáčknout za M2 slzu. CS je labutí písní, jak se patří. Finální verze bez kompromisů, kterou se dá dojet na okruh i do práce. Je však také trochu otázkou, jestli konec tohoto skvělého auta neoslavíte podobně intenzivně v jen o něco pomalejší a o něco méně sofistikovanější verzi M2 Competition. Oněch 800 000 cenového rozdílu skutečně není málo a o zábavu nepřijdete.