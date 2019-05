Ne vlakem, ale autem do Busanu. Elektrické Hyundai Kona jede přes půl světa do Koreje

Hyundai Kona do zásuvky se vydává na cestu přes půl světa. | Foto: Hyundai

Ve středu 15. května se vydává Hyundai Kona Electric na cestu přes půl světa z ostrova Gran Canaria do jihokorejského Busanu. Má ujet 18 tisíc kilometrů a na cestě zavítá také do České republiky.

Z ostrova Gran Canaria do Jižní Koreje ve středu 15. května vyjíždí Chang Yuna Moon. Vydá se na cestu přes Maroko, Španělsko, Gibraltar, Francii, Monako, Itálii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Polsko, Litvu, Lotyšsko, Rusko, Kazachstán a Čínu až do Jižní Koreje, konkrétně do města Busan, odkud pochází.

Má tedy projet dvaadvacet zemí a do cíle by měl dorazit v polovině července. "Otec Yuny byl kapitánem korejské rybářské flotily. Z Busanu se vydal na plavbu kolem světa, napříč Tichým oceánem, proplul Panamským průplavem a přeplul Atlantický oceán až ke Kanárským ostrovům.

Obeplul půlku světa na lodi. Osud mu však zabránil, aby pokračoval ve své cestě dál zpět do Koreje, a obeplul tak celý svět. Do Busanu se už nikdy nevrátil," udává tisková zpráva společnosti Hyundai.

Jestli to znamená, že po připlutí na Kanárské ostrovy zemřel, tedy není jasné. Na alespoň symbolickou cestu zpět domů, ke které nedošlo, se ale rozhodl vyrazit jeho syn Yuna. Pojmenoval ji "Road to Busan", ale (naštěstí) nemá nic společného s hororovým filmem Train to Busan, kde se cestující ve vlaku snaží ubránit zombie.

Yuna si na cestu vybral elektromobil Hyundai Kona, jehož lithium-iontové akumulátory mají kapacitu 64 kWh a vůz udává nejvyšší výkon 150 kW (204 k). Teoreticky by měl ujet na jedno nabití 449 kilometrů, Yuna tedy bude na cestě, která je dlouhá 18 tisíc kilometrů, nabíjet nejméně 40x. O své cestě informuje na speciální stránce Roadtobusan.com.