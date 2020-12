Navrženo v Německu, vyrobeno v Číně. První kilometry s elektrickým SUV BMW iX3

Trvalo to sedm let. V roce 2013 uvedlo BMW na trh karbonové městské elektroauto i3 a od té doby jsme neměli příležitost seznámit se s dalším čistě elektrickým bavorákem. Až teď, na konci roku 2020, přichází nové SUV iX3. Svým technickým pojetím nebo designem rozhodně není revoluční, ale místem výroby ano. Seznamte se s prvním bavorákem z Číny.

BMW iX3 je ve své podstatě dalším středně velkým elektrickým SUV od zavedené prémiové automobilky. Na trhu ho už dokázal předběhnout Jaguar I-Pace, Mercedes EQC a o něco větší Audi e-tron.

Oproti těmto třem designově odlišným autům ho navíc na silnici snadno přehlédnete, iX3 je skutečně jen upravenou variantou konvenčního SUV X3. Až na pár detailů má stejný interiér, zvenku se liší jen jinými nárazníky a dalšími drobnými designovými změnami.

Revoluci hledejme jinde. Je to první BMW, které se k nám bude dovážet z Číny. Na rozdíl od výchozí X3, která sjíždí z linky v americkém Spartanburgu, vzniká iX3 ve společném podniku BMW a Brilliance Automotive v čínském Šen-jangu.

Skutečně se bude dovážet, protože my jsme mohli vyzkoušet jeden z prvních kusů, které se dostaly do Evropy, prodej se zatím naplno rozběhl jen v Číně. Regulérní dodávky českým zákazníkům začnou v lednu příštího roku, objednávat ale již lze, ceník je k dispozici.

První otázka je nasnadě. Jak se čínský původ podepsal na autě samotném? Inu, nijak. Interiér, materiály, zpracování, to vše odpovídá americkým "ix-trojkám". A už vůbec se nemusíte bát toho, že by to v iX3 smrdělo nějakým laciným lepidlem. Prostě je to BMW, jak jsme zvyklí, jen pochází z Číny. Designed by BMW in Germany, assembled in China, napsali by na jeho záď mnichovští, kdyby pracovali u Applu.

BMW se vůbec snažilo, aby iX3 působila stejně jako její sourozenci se spalovacími motory. Podle filozofie značky si má člověk vybrat typ auta a až druhotně pohonné ústrojí. To podle toho, jestli mu více vyhovuje benzin, diesel nebo elektřina. Interiér iX3 je tedy stejně prostorný, kufr se zmenšil o zanedbatelných 40 litrů a ani se nejedná o žádné omezování základního objemu, prostě je tu menší schránka pod podlahou. Vejdou se do ní nezbytné nabíjecí kabely.

Baterie s využitelnou kapacitou 74 kWh se nastěhovala pod podlahu, elektromotor je na zadní nápravě. Překvapivě plno je i pod přední kapotou - najdete zde komponenty chlazení, klimatizace, palubní nabíječku atd. - na přední kufr ve stylu Tesly Model 3 nebo Porsche Taycan můžete zapomenout.

Právě v počtu elektromotorů BMW na svou konkurenci ztrácí, má jen jeden a je tak čistou zadokolkou. Konkurence v podobě Mercedesu nebo Audi přitom nabídne elektromotory dva a s tím spojený pohon všech kol. Znát je to i na výkonu, protože zatímco iX3 má 210 kW, Audi e-tron začíná na 230 kW a Mercedes EQC na rovných třech stech. A také na ceně. Prakticky plně vybavená iX3 za 1 765 400 korun je o sto tisíc levnější než základní e-tron, a oproti Mercedesu je rozdíl dokonce dvě stě tisíc.

Jedním dechem je však také nutno dodat, že výkon levnější iX3 vlastně nechybí. Pro předjíždění je vždy nějaký v zásobě a zrychlení z nuly na sto zabere v reálném světě naprosto dostatečné 6,8 vteřiny. V komfortním módu auto reaguje o něco plynuleji, lineárněji, aby více připomínalo spalovací motor. Ve sportovním se pak více dostavuje ono typické kopnutí ve stylu Tesly, a navíc se přidává výrazný zvuk, který připomíná jakousi nabručenou tramvaj.

Podvozek dynamickému projevu elektromotoru zdatně sekunduje. iX3 je jistá a přitom komfortní, více než dvoutunová hmotnost je znát, až když řidič nájezd do zatáčky skutečně přepálí.

Kromě dynamické jízdy nás ale pochopitelně zajímala také spotřeba a reálný dojezd. BMW se v tiskové zprávě chlubí svými zkušenostmi nabranými na městské i3, v případě iX3 má jít dokonce již o pátou generaci elektrického pohonného ústrojí.

Efektivitu Tesly u iX3 nečekejte, úspornější než e-tron nebo EQC ale při prvním seznámení skutečně byla. Celkem jsme s autem ujeli více než 250 kilometrů a průměr činil 24,7 kWh/100 km, reálný dojezd iX3 se tak v průměru bude pohybovat okolo 300 kilometrů.

Po dálnici jezdí auto za 26,9 kWh na 100 kilometrů, což znamená 275 kilometrů na jedno nabití. K udávaným 460 km se auto dostalo jen ve městě a s lehkou nohou po okresce, kde jsme mu naměřili 16,4 kWh/100 km. Zde se může iX3 opřít o účinnou rekuperaci.

Oproti i3 novinka již ale nestartuje v jednopedálovém režimu, nezabrzdí tedy rekuperací po uvolnění plynu do stání. V základu se účinek rekuperace řídí inteligentně pomocí radaru a dopravních značek, auto si tedy zpomaluje podle potřeby a je nutné se jeho chování naučit číst. Pokud řidič potřebuje zpomalit musí v případě, že auto na situaci samo neumí zareagovat, použít dobře dávkovatelné brzdy.

Něco podobného funguje velice dobře na dálnici, po městě si už inteligentní rekuperace neporadí třeba se světly, takže je lepší posunout volič převodovky do polohy B. Pak se iX3 již dá řídit jedním pedálem a účinek rekuperace po puštění plynu je maximální. Je to překvapivě intuitivní a snadné, pro dosažení co nejlepší spotřeby se stačí vyvarovat sešlápnutí brzdového pedálu.

Dobrou zprávou pro každodenní použití je pak také 11kW palubní nabíječka, takže přes noc se auto na domácím wallboxu nabije za sedm a půl hodiny. Pro delší cestování je tu pak obstojné až 150kW rychlonabíjení, takže by iX3 měla být z nuly na osmdesáti procentech baterie i za něco málo přes půl hodiny.

BMW iX3 Výkon: 210 kW

Točivý moment: 400 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Spotřeba energie: 18,5-19,5 kWh/100 km (WLTP

Kapacita baterie: 80 kWh (74 kWh využitelných)

Dojezd: až 460 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 510 l

Cena: od 1 765 400 Kč

V podobě BMW iX3 tak na náš trh z Číny přichází vlastně velice povedené auto. Prostorný prémiový elektromobil s dostatečným výkonem a dojezdem a slušně rychlým nabíjením, který oproti konkurenci boduje i výhodnou cenou. A to, že na parkovišti kvůli obyčejnému vzhledu nebudí pozornost, inu, to může být výhoda i nevýhoda zároveň.