Navrhl Golf i XL1, přežil Winterkorna i Diesse. Tvůrce elektro Volkswagenů odchází

Červencový odchod ředitele Herberta Diesse spustil ve Volkswagenu personální rošády, které se dotkly i designu. Z nejvyššího místa odchází Klaus Bischoff Zyciora. Ve firmě strávil přes třicet let a jeho stopu nese řada významných modelů od Golfu po současnou řadu ID. Praktického ducha značky uměl skloubit s vizí budoucnosti. Designéři podle něj ztvárňují přání, o nichž běžný smrtelník ještě neví.

Ta scénka je nesmazatelně zapsaná do historie automobilismu i virálních videí. Obávaný ředitel Volkswagenu Martin Winterkorn na frankfurtském autosalonu v září 2011 usedá do konkurenčního Hyundaie a lomcuje výškovým seřízením volantu. "Bischoffe," vyštěkne arogantně, "vždyť to vůbec nedrnčí! BMW to neumí, my to neumíme a tihle to umí?" A rozhodí rukama, jako kdyby se ptal: "Jak si to vůbec představujete?"

Tehdy se celý internet bavil tím, jak šéf hrdé německé značky přiznává gól od vetřelců z Koreje, aniž by si všiml, že ho náhodný návštěvník autosalonu natáčí.

Dnes můžeme z videa vyčíst ještě jiný příběh. Abyste si v tak obrovské automobilce udrželi místo šéfdesignéra patnáct let, musíte být obdařeni dvěma věcmi, které málokdy chodí spolu. Velkými schopnostmi a ještě větší pokorou.

Klaus Bischoff strávil ve Volkswagenu celou dosavadní kariéru od promoce v roce 1989. Zažil s ní ambiciozní rozmach éry Ferdinanda Piëcha, která vyvrcholila právě luxusně pojatými modely uváděnými koncem devadesátých let.

Stejně tak musel sledovat několik obratů ve směřování značky i personálních vlnobití. Vždy však dokázal plnit zadání šéfů a vycházet se silnými autoritami. Hlavou designérského oddělení se stal v roce 2007 poté, co Piëch odvolal koncernového ředitele Pischetsriedera a nahradil ho právě Winterkornem.

První úspěšnou misí byla rychlá náhrada rozporuplně přijatého Golfu páté generace. Následník z roku 2008 se tvarově vrátil ke kořenům a získal větší oblibu, přestože technicky nepřinesl nic nového.

Následovala jedna z Piëchových osobních hraček, extrémně aerodynamické a úsporné kupé XL1. Malosériová specialita měla činitel odporu vzduchu 0,186 a karoserii s velkým podílem hliníku, titanu či uhlíkových vláken.

Tehdy Bischoff prokázal, že se nebojí velkých vizí. Samotné auto ovšem patří v historii Volkswagenu spíše k paradoxům. Prokázalo sice, kolik paliva bychom ušetřili s lepší aerodynamikou. Stal se pravý opak, Evropa se nenávratně zamilovala do vysokých SUV.

O pět let později otřásla evropským průmyslem i politikou aféra Dieselgate. A samozřejmě smetla vedení Volkswagenu. Nový ředitel Herbert Diess začal ihned razit radikální obrat k elektromobilitě.

I tehdy projevil Bischoff diplomacii, pružnost a ochotu se rychle přizpůsobit. Už v září 2016 stál na pařížském autosalonu prototyp ID Concept, předobraz dnešního hatchbacku ID 3. A každý rok přibyla nejméně jedna další studie, někdy i dvě.

Řada ID, na jejíž design Bischoff dohlížel, těží z prostoru získaného kompaktnějším pohonným ústrojím a využívá zcela nové pojetí interiéru. Na ženevském autosalonu v březnu 2018 je osobně prezentoval v konceptu ID.Vizzion, z jehož palubní desky zmizely jakékoli ovladače.

"Zadání znělo interiér zcela vyprázdnit," vysvětloval Bischoff. Tlačítka i displeje nahradilo ovládání hlasové a holografické. "Jako designéři ztvárňujeme přání, o nichž lidé ještě neví. Realizujeme věci, které ještě nikdo nezná. Snažíme se vycítit, co přijde po budoucnosti, kterou známe," popsal své poslání.

Historický okamžik v září 2019, kdy Bischoff pózoval s Herbertem Diessem u premiéry sériového hatchbacku ID 3, se ironií osudu odehrál na tomtéž místě jako nesmrtelný Winterkornův "kartáč" o osm let dříve. Tentokrát už úsměvy vydržely do konce, palubní desku nikdo neproklepával.

V dubnu 2020 byl Bischoff povýšen na šéfdesignéra celého koncernu, zatímco odpovědnost za značku Volkswagen převzal Jozef Kabaň. Ani designéři ale nemají sedm životů. Letošní změny v managementu ukončily více než třicetiletou kariéru tohoto nenápadného muže se silnou vizí a diplomatickou vyřídilkou.

O jeho nekonvenčním pohledu na svět mimo jiné svědčí, že když se již ve zralém věku a jako celosvětově uznávaný manažer oženil, přejal příjmení své polské manželky. Od té doby vystupuje jako Klaus Zyciora.