Pět rad, jak se naučit jezdit bokem. Na sněhu to jde nejlépe a je to zábava

před 24 minutami

WRX STI má vynikající pohon všech kol a dost výkonu na to, abyste auto snadno poslali do driftu. | Video: Aktuálně.cz | 00:13

Většina lidí má z jízdy autem na zasněžené silnici strach. Přitom to může být naopak velká legrace a za chvíli si jízdu dveřmi napřed, tedy driftování, zamilujete. Chce to samozřejmě trénink, ale na začátku stačí málo. Zaměřte se na to, co vám auto říká. Nechali jsme si poradit ve Finsku přímo od rallye jezdce.

Jani Ylipahkala je Fin jak poleno. Světlé vlasy, nordické rysy a nechuť se vykecávat. Když ale sedne za volant, změní se v zabijáka jak ze severské detektivky.

Při divoké jízdě dveřmi napřed po sněhem zavátých cestách ale překvapivě nesmete žádnou ze ztepilých borovic, které tu rostou kolem zatáček. Přitom každou z nich Jani projede v efektním rychlém driftu. „Mohl bych jet ještě rychleji, ale to už bych pár stromků vzal, a to je škoda,“ prohodí suše, zatímco já jen vzdechnu, že jet stovkou zatáčku bokem tak, aby minul stromky na obou koncích Subaru WRX STI jen asi o 20 centimetrů, je výkon hodný borce.

Jani totiž borec je. Všechny děti ve Finsku řídí auto už od nejútlejšího věku. „Bylo mi osm, když jsem dostal svoje první auto. Byl to Ford Taurus,“ usměje se, jako by se omlouval, že už tenkrát nejezdil v STI, která má nyní mimochodem doma hned dvě.

Závodil ve finské rallye, je držitelem rekordu v paralelním parkování, účinkoval v Top Gearu a tady ve svém rodišti ve finském Rovaniemi vlastní nádherný testovací areál, kde také vyučuje, jak jezdit dobře na sněhu. Podívejte se na video v úvodu článku. Natočili jsme ho, jak jen tak mezi řečí zaparkuje, nebo lépe řečeno zahodí „estéíčko“ během pár sekund mezi dvě další auta.

Mít prostor, kde je možné si bezpečně vyzkoušet vést auto bokem, je samozřejmě základ. Možná teď přemýšlíte nad tím, že takové místo nemáte, ale stačí najít i větší parkoviště. Určitě vás nějaké místo ve vašem okolí napadne.

A i kdybyste neměli chuť se učit jezdit bokem, ale naopak si nacvičit, jak se smyku vyvarovat, je dobré se to nejdřív učit na cvičišti než pak řešit průšvih na bojišti.

Finská zima, sněhem a ledem pokryté trasy okruhu a vhodná auta jsou ideální vstupní podmínky na královskou zábavu. Málokteré vozy jsou vhodnější než arzenál, který má ve svém portfoliu značka Subaru.

Vyzkoušeli jsme na trati všechno od Foresteru přes Outback i Levorq, ale WRX STI a BRZ jsou volbou nejlepší. STI má vynikající pohon všech kol, BRZ je fantasticky čitelná zadokolka. Obě auta dostala přesné řízení, čitelný podvozek a plně vypínatelné ESP. STI má navíc dva diferenciály a točivý moment rozdělený tak, že ho jde více na zadní nápravu (přesný poměr je 41:59).

Zde přinášíme pět rad, kterých byste se měli držet, když se učíte jezdit na sněhu:

1. Nejdůležitější je správně sedět. Tak, abyste měli volné ruce a v zatáčkách se volantu nemuseli přidržovat. Chce to neustále myslet na to, abyste měli lopatky zaražené do sedačky.

2. Hodně lidí má pocit, že řídí auto hlavně volantem. Není tomu tak. „To je velký omyl. Je potřeba se naučit auto číst, poznat, co se s ním děje. A řídit ho hlavně přenosem váhy," vysvětluje Jani.

3. Pohled. Zásadní věc, kterou se musí naučit každý řidič. A ten, který chce jezdit dveřmi napřed, ho musí trénovat obzvlášť. Když budete zírat na strom u zatáčky, s největší pravděpodobností do něj vletíte. Dívejte se tam, kam chcete jet.

4. Buďte vždy myšlenkami o kousek napřed, než kde je a co dělá vaše auto. Je lepší dávat volantem malé „kontra“ těsně předtím, než se záď utrhne tak moc, že byste auto položené v zatáčce na štorc už těžko udrželi v požadovaném směru a skončili nejspíš v hodinách nebo ve škarpě.

5. Jízda bokem na sněhu má tu výhodu, že vše probíhá v nízkých rychlostech a případné zapadnutí do závěje je bezpečné. Proto se tu můžete učit vítězit nad strachem a naopak si vyzkoušet to, co byste se na suché okresce báli dělat. Nebojte se řídit hlavně plynem, učte se také dobře brzdit.

Různé kurzy dynamické jízdy v zimě pořádá několik automobilových značek pro své klienty, případně si lze najmout instruktora. A jestli máte subaru, na kurz pro jejich majitele se zeptejte přímo u prodejce. Lze ho totiž domluvit. A stojí to za to, i kdyby se nekonal za polárním kruhem s Janim, chlapem, který se s volantem v rukách snad už i narodil.

autor: Eva Srpová