Nákladní Tatry dostaly nové muzeum. Láká na Drtikolku, Kačeny i expediční speciály

Za pár dnů, ve středu 17. listopadu, otevře v Kopřivnici své brány nové muzeum věnované vozům značky Tatra. Zaměřené bude výhradně na užitkové a nákladní automobily a k vidění bude několik desítek exponátů, pokrývajících celou historii slavného výrobce. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost podívat se do nového Muzea nákladních automobilů Tatra, jak zní celé jeho jméno, ještě před otevřením.

Na první pohled je to docela nenápadná hala vedle výrobního areálu kopřivnické automobilky a kousek od původního Technického muzea Tatra. Pro fanoušky značky ale skrývá celou řadu ikonických automobilů. "Je to bývalá slévárna z roku 1910. V posledních letech byla prázdná, Tatra halu nevyužívala, protože provozy přesunula jinam," popisuje prostory vedoucí nového muzea Lukáš Filip. "Současný stav haly a stav před zahájením projektu muzea se nedá srovnávat, nepoznali byste to tady," dodává. Dnes je bývalá slévárna zrekonstruovaná, původní v ní jsou prakticky jen ocelové sloupy nesoucí její konstrukci. Celé to dotváří industriální atmosféru, která doplňuje vystavené nákladní Tatry.

Na ploše přes pět tisíc metrů čtverečných uvidí návštěvníci kompletní průřez historií užitkových a nákladních vozidel kopřivnického výrobce. Expozice, pojmenovaná příznačně Muzeum nákladních automobilů Tatra, je chronologicky rozdělená do čtrnácti tematických sekcí - jedna část je například věnovaná hasičské technice, jiná vojenským automobilům a další zase závodním a expedičním speciálům. Dohromady bude k vidění 80 aut a podvozků, řada z nich přitom doposud nebyla nikde vystavená.

Pro veřejnost se muzeum otevře 17. listopadu, přičemž je očekáván velký zájem návštěvníků. Zástupci muzea i proto radí, aby zájemci s návštěvou raději počkali až na začátek nové sezony, protože by se klidně mohlo stát, že se v prvních týdnech do muzea ani nedostanou. V jednu chvíli totiž zatím může být v expozici, především z bezpečnostních důvodů daných předpisy, nejvýše 150 návštěvníků. "Zpočátku bude muzeum navíc v takzvaném testovacím režimu. Je potřeba všechno vyzkoušet, vyladit a doplnit některé součásti expozice," říká Lukáš Filip. "Kdo si chce muzeum skutečně užít se všemi prvky, včetně třeba rozšířené reality, měl by přijít až v nové sezoně," dodává.

A jaké prvky tedy muzeum nabídne? Například zvláštní nasvícení expozice, dále se bude také pracovat s interaktivními prvky. V plánu jsou podle Filipa stále populárnější QR kódy, po jejichž načtení by si návštěvník mohl přečíst více o historii automobilky nebo vystaveného vozu. Chybět nemá ani zvláštní mobilní aplikace, takový elektronický průvodce muzeem. Možné by v budoucnu mělo také být dotváření karoserií některých vystavených podvozků na principu již zmíněné rozšířené reality. Fungovalo by to především u aut, jejichž karoserie se zkrátka nedochovala. Chystá se ale třeba také videomapping o historii kopřivnické automobilky.

Hlavní jádro expozice tvoří sbírka nákladních automobilů, kterou majitelé Tatra Trucks koupili v roce 2015 od Jiřího Hlacha. Právě ta byla také jedním z impulzů k vytvoření nového muzea. Dalším byl fakt, že nákladní automobily neměly ve starším Technickém muzeu Tatra takový prostor k vlastní prezentaci. S Jiřím Hlachem je nakonec spojen i den prvního otevření muzea. "17. listopad je pro nás tak trochu symbolický, protože to bude přesně rok od chvíle, kdy Jiří Hlach zemřel. Proto bylo datum zvoleno i jako vzpomínka na něj," popisuje Lukáš Filip.

Projít si expozici bude možné bez průvodce. I vzhledem k velkému zájmu se však uvažuje o tom, že by hromadné skupiny měly možnost navštívit muzeum s průvodcem mimo otevírací dobu.

Většinu vystavených aut tedy vlastní přímo Tatra Trucks, několik jich však je zapůjčených od soukromých sběratelů či z jiných muzeí (například autobus Tatra 500 HB je z Brna, ten tatrovácký se momentálně renovuje). A jaká jsou největší lákadla? Lukáš Filip nechce vypichovat jednotlivé modely. "Hodnotu sbírky dělá její celistvost," říká. Když se však bývalou slévárnou po vyznačené trase procházíte, několik skutečně zajímavých exponátů najdete.

Například letištní tahač T 815 TPL z roku 1989, který vznikl jen ve čtyřech kusech, nebo třeba legendární čtyřnápravovou Drtikolku. Jde o sklápěč Tatra 813 s celkovou hmotností 38 tun, který svou přezdívku dostal kvůli filmu Prázdniny pro psa a svému řidiči "Drtikolovi", kterého hrál Vladimír Kratina. T 813 je vůbec v muzeu několik, třeba i jako unikátní tahač návěsů nebo vojenský speciál Kolos. Ještě o něco mladší než T 813 je sklápěč T 815, přičemž posledním majitelem vystaveného kusu byl slavný soutěžní jezdec Emil Triner.

K vidění je rovněž několik prototypů, třeba dva kusy řady T 162, která měla v 90. letech nahradit zmiňovanou Tatru 815, nebo silniční tahač T 165 také z 90. let, který má na Tatru netradičně řešený podvozek kombinující nosnou rouru a žebřinový rám. Z expedičních speciálů návštěvníci uvidí třeba T 815 GTC, která absolvovala cestu kolem světa, nebo T 138 VN studentské expedice Lambaréné (ten je podle Filipa i nejautentičtějším vozem expozice, protože je ve stavu, v němž se z expedice v 60. letech vrátil). Závodní tatry zastupují třeba dakarské speciály, včetně vítězného vozu Karla Lopraise z roku 1988, nebo okruhový speciál Tatra Jamal Stanislava Matějovského.

Dále nechybí hned několik kusů legendárních typů T 138, T 148, T 805 alias Kačeny a T 111 v různých provedeních, nebo i starší vozy z dob, kdy byly české země součástí rakousko-uherské monarchie. Zatímco vystavený první vyrobený nákladní automobil NW z konce 19. století, který prakticky celou expozici otevírá, je replikou postavenou v 70. letech, hasičský speciál NW typ K z roku 1910 je původní a má za sebou pečlivou renovaci.

Mimochodem zmiňujeme-li renovaci, je potřeba podotknout, že několik vystavených automobilů ji potřebovalo, což byl případ například Drtikolky. Přesvědčit se o tom konec konců můžete i v galerii, kde vedle snímků z nového muzea najdete také několik záběrů z renovací některých exponátů. Další ještě tento proces, který provádějí přímo technici a konstruktéři kopřivnické automobilky, čeká.

Tvorba nového Muzea nákladních automobilů Tatra, které je pobočkou Muzea Novojičínska, stála asi 173 milionů korun, které zaplatil Moravskoslezský kraj za pomoci evropských dotací. Kraj, jemuž také Tatra Trucks darovala halu bývalé slévárny, rovněž muzeum provozuje. Hned vedle pak stojí prosklený depozitář Slovenské strely, pro změnu provozovaný samotnou Tatrou. I ten je návštěvníkům přístupný, ovšem jen v předem daných dnech a časech, který je potřeba zarezervovat.

A i když se otevírá muzeum nové, původní Technické muzeum Tatra, jak ostatně upozorňuje i Lukáš Filip, nekončí. Přeorientovalo se však výhradně na osobní auta, k vidění tam bude také několik nových exponátů nahrazujících nákladní vozy, které se přesunuly do nového areálu.