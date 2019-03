Naftové Avie skončí v létě. Tradiční výrobce vsadí na nákladní elektromobily

Společnost Avia Motors z Přelouče na Pardubicku pokračuje ve výrobě nákladních vozů s dieselovým motorem. Bude jich ale méně než loni, kdy produkce dosáhla 70 vozidel. Výroba skončí v létě, budoucnost podnik vidí v eletromobilitě, uvedl dnes v tiskové zprávě. Loni firma oznámila, že nákladní vozy přestane vyrábět v lednu.

Avia Motors v letošním roce vyrobí desítky vozů, které splňují dosavadní emisní normu Euro 6. Firma letos také vyrobí 19 výročních vozů, které připomenou rok 1919, tedy letopočet vzniku značky Avia. Na podzim začnou platit nové emisní normy, výrobu dieselů by prodražily, uvedl mluvčí firmy Andrej Čírtek.

Loni Avia Motors vyrobila přes sedm desítek vozů různých provedení. Letos se soustředí především na vozy s pohonem všech kol. Vozy 4×4 budou i nadále v nabídce automobilky a bude je stavět pouze na zakázku. Avia se zároveň chce stát subdodavatelem některých komponentů potřebných pro automobilový průmysl a jedná s klienty o rozšíření výrobního programu.

Další možností do budoucna by mohla být elektromobilita. "Zástupci přeloučského výrobce jednají s několika potenciálními partnery z Evropy i Asie o společné výrobě užitkových elektromobilů lehké a střední kategorie. Avia by do projektu poskytla svou současnou modelovou řadu vozů Avia Initia, partneři by dodávali elektrický pohonný systém," uvedla společnost.

Podobnou spolupráci už Avia měla. Koncem minulého desetiletí vyráběla elektromobily na podvozku Avia modelové řady D ve spolupráci s britskou firmou Smith, tyto vozy se pak uplatnily na britském a americkém trhu. Nadále se podnik chce věnovat servisu.

"Náhradními díly v dostatečném množství disponuje pouze naše společnost, navíc budeme potřebné součástky i nadále vyrábět, a to včetně montáže dílů do celků," řekl generální ředitel Avia Motors Tomáš Adamec.

Automobilka v Přelouči sídlí v prostorách Czechoslovak Group (CSG), kam se přestěhovala výrobní linka z pražských Letňan. Společnost Avia Motors koupil holding CSG v roce 2016 od indické skupiny Ashok Leyland Motors, která v roce 2013 produkci v Česku ukončila a přenesla ji do Indie.