Na novou Škodu se nadále čeká až 14 měsíců. Letos by i tak měla prodat více aut

Čekací lhůty na nové Škodovky se nezkracují, což loni přispělo k tomu, že automobilka přišla o pozici jedničky mezi soukromými zákazníky. Kdo si zadá nový model Škoda Auto do výroby, bude na něj pravděpodobně čekat mezi šesti a čtrnácti měsíci. Na konci loňského roku takto v Mladé Boleslavi evidovali přes 60 tisíc nevyřízených objednávek.

"Na konci roku 2022 jsme měli vyšší počet nevyřízených objednávek než v roce 2021," říká šéf českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček. Konkrétně přesáhl počet čekajících objednávek číslo 60 tisíc, v roce 2021 to bylo lehce pod touto hranicí, ale třeba v roce 2020 to byla jen polovina loňské sumy, tedy asi 30 tisíc automobilů.

Vliv na to má několik faktorů, mezi nimi například loňský požár u jednoho z dodavatelů dílů přímo v Mladé Boleslavi, některé komponenty chyběly i kvůli ruské agresi na Ukrajině a přerušeným dodavatelským řetězcům. "Dodací lhůty se liší model od modelu. Pohybují se ale mezi šesti až čtrnácti měsíci," komentuje aktuální situaci Maláček. Nejkratší dobu se čeká na Kamiq a Karoq, nejdéle naopak na Octavii.

Delší dodací lhůty také podle Maláčka přispěly k tomu, že Škoda Auto přišla o pozici jedničky mezi soukromými (nefiremními) zákazníky. "Ti jsou na dobu dodání citlivější," říká. Zatímco mezi firemními zákazníky drží značka asi 38procentní podíl a jasné první místo, mezi soukromníky jí loni - ačkoliv těsně - předběhlo korejské Hyundai. Podíl Škody v této části trhu je 18,7 procenta, jinými slovy také lehce přes 9,5 tisíc prodaných aut.

Okřídlený šíp by se tak chtěl letos vrátit na pozici jedničky mezi soukromými zákazníky - pomoci by k tomu měla mimo jiné stabilizace výroby a dodávek (byť kvůli výpadkům v dodávkách dílů značka na začátku roku musela a i v příštím týdnu bude muset omezovat výrobu), stejně jako zatím blíže nespecifikované prodejní a komunikační nástroje - a rovněž zvýšit své celkové celoroční prodeje.

Loni dodala značka zákazníkům v Česku 62 905 nových aut, to je o jedenáct procent méně než v roce 2021. Nutno podotknout, že se propadl celý trh, jakkoliv Škoda klesala ještě o něco více. Pro letošek naopak automobilka předpovídá zhruba pětiprocentní nárůst celého trhu, překonat by tak znovu měl hranici dvou set tisíc automobilů. "Škoda Auto má ambice tento růst minimálně kopírovat," řekl Maláček.

Kromě návratu na pozici číslo jedna i mezi soukromými zákazníky je jedním z cílů rovněž udržení asi třetinového podílu, což je podle zástupců značky zhruba část trhu, která by měla značce patřit. Oproti roku 2021 se tržní podíl loni snížil o zhruba jeden procentní bod na 33 procent.

Novinky pro letošní rok

Stabilní jsou rovněž prodeje certifikovaného programu ojetých vozidel Škoda Plus. Loni v něm značka prodala 42 800 aut - zhruba pětina z toho byly roční vozy, 51 procent auta do pěti let stáří a 29 procent auta nad pět let. Nejprodávanější modely kopírují nová auta, jde tedy o Octavii a Fabii.

Jiří Maláček opět zopakoval, že letos ve druhé polovině roku Škoda představí čtveřici novinek: omlazené modely Scala a Kamiq a nové generace Superbu a Kodiaqu. Již před dvěma týdny také automobilka zdražila plošně celou svou nabídku, u některých modelů také vypadly některé méně populární výbavy nebo motory. Týká se to například Octavie s litrovým tříválcem o výkonu 81 kW, kterou si kupovala asi jen tři procenta zákazníků.

Že v budoucnu opět nedojde ke změnám cen Maláček nevyloučil, nicméně zopakoval, že aby automobilka byla čitelná a predikovatelná, stane se tak až za delší časový úsek. Tak se to stalo i letos, kdy se ceny plošně zvedly poprvé po čtrnácti měsících.