Na návštěvě v brněnském Zetoru redaktorka řídila tři traktory. Legálně, má na ně řidičák

Zetory jsou ikonou domácího trhu. V současnosti firma vyrábí šest modelů s výkonem od 40 do 160 koní. Redaktorka Aktuálně.cz , která má na traktory řidičák, si tři traktory Zetor vyzkoušela. | Video: Eva Srpová, Tomáš Cetkovský | 01:43

Ačkoli traktory před válkou vyráběli i jiní známí českoslovenští výrobci, například Praga, Škoda nebo Wikov, synonymem pro tuzemský traktor se stala značka Zetor. Ta vyrábí své zemědělské stroje už od roku 1945. Aktuálně.cz se jelo do brněnské továrny podívat na výrobu a redaktorka se v Zetorech projela. Vlastní totiž řidičský průkaz skupiny T a samozřejmě ho dělala na Zetoru.

Zetor jezdí do hor orat brambor už 72 let. Stal se legendou nejen pro kapelu Visací zámek, která mu věnovala chytlavou písničku. Je to milník i pro mě.

Řidičský průkaz na traktor jsem si dělala před 16 lety. A bylo to samozřejmě na Zetoru. Asi na mě nezapomněl ani pan instruktor. Úšklebky nad holkou, která se šplhá do kabiny, ač nemusí mít řidičák z povinnosti, protože by studovala na zemědělské škole, ho přešly s prvním rozjezdem.

Šlapala jsem na plyn na podlaze až nadoraz a divila se, proč jedeme tak pomalu. "Vy se asi nebojíte, co," jen tak hlesl. Se Zetorem jsme uháněli maximálkou, takže výletní cyklisté měli co dělat, aby nás na silnici předjeli.

A tak se mi do paměti vryla představa, co to doopravdy znamená, když se řekne, že něco jede jako traktor.

A tu teď musím dost přehodnotit. V brněnském areálu Zetoru jsem si vyzkoušela tři modely traktorů ze čtyř, které tu aktuálně stály - Major, Proximu a Forterru. Dva menší modely, které firma do nabídky zařadila vloni (Utilix a Hortus), se totiž představily teprve na podzim loňského roku a vyrábí se v Jižní Koreji. Na parkovišti tedy chyběl jen vrcholný model Crystal.

Všechny tři zemědělské stroje na mě udělaly dojem. S mým letitým "autoškolským" Zetorem se moderní traktory nedají vůbec srovnávat, je to jiná galaxie.

O řidiče je postaráno s láskou a péčí. Může tu mít fantasticky odpruženou komfortní sedačku, displeje, které by jim mohla Dacia Logan závidět, a slušnou audiosoustavu, aby ten sběr brambor hezky rychle utekl. Kabina je i mnohem tišší a ovládací funkce v traktoru tak komfortní a superjednoduché, že by je zvládla snad i cvičená opice. Takže i já.

Forterra na mě udělala největší dojem. Není to sice "vlajková loď" značky, tou je zmíněný Crystal, ale v hierarchii Zetoru má hned druhé místo. Firma o traktoru vtipně mluví jako o "silákovi k neutahání". Je schopen vygenerovat výkon od 90 do 140 koní a hlavně může mít převodovku s hydraulickou reverzací a automatickým násobičem.

Jde o verzi HSX (snadno se to pozná, označení traktorů je hezky viditelné na jeho bocích). Automatická dvouspojková převodovka má tzv. "třetinky", tedy každý stupeň v převodovce má ještě tři podstupně. Při práci na poli se to rozhodně bude hodit. Ovládá se jednoduše páčkou vlevo pod volantem, je to snadné a rychlé, není potřeba pedálu spojky.

Forterra může mít také odpruženou přední hnanou nápravu, přičemž odpruženou kabinu už má. Díky tomu je mnohem přívětivější k zemědělci za volantem, nevytřese z něj duši. Minimálně ne hned po první motohodině.

Na to, jak sedět v traktoru stabilně, je potřeba trochu té vesnické praxe, tu já nemám, takže jsem v něm nadskakovala jako na pérech. A nikdy nezvedat pravou patu do vzduchu. Při nadskakování pak pumpujete na plyn jak diví. Pár fůr sena a určitě by to bylo se mnou zase lepší, jako tenkrát v "traktorškole".

Zetoru se aktuálně daří, ač jak s nadsázkou říkají, jsou nejmenším hráčem na trhu. Od roku 1946, kdy oddělení Zbrojovky Brno dodalo první tři traktory svým zákazníkům, se vyrobilo více než 1,3 milionu traktorů a dovážely se do celého světa, konkrétně do 136 zemí.

Na přelomu tisíciletí to vypadalo, že Zetor se nevyvleče z krize, která ho postihla, ale po odkoupení novým vlastníkem HTC Holding se podařilo značku revitalizovat a postupně se prodeje Zetoru zase zvyšují. Více než 80 procent jeho produkce putuje na export.

Brzy publikujeme článek o tom, jak se v Zetoru stroje vyrábí, proč vyrazit do sousedící Zetor galerie s celou rodinou a jaké má firma plány do budoucna.