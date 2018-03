Můžeme spočítat emisní stopu elektromobilu? Nulová rozhodně není a ještě dlouho nebude

před 4 hodinami

Dnes nejsilnějším argumentem pro nákup elektromobilu je tvrzení, že je bezemisní. Platí to možná o místě jeho provozu, jinak to však pravda rozhodně není. Pokud dáte automobil se spalovacím motorem na protiúčet za elektromobil, je to stejné, jako když přesunete emise z jeho výfuku do elektrárny. Současná elektřina totiž pochází z mixu fosilních paliv, jaderné energie a z obnovitelných zdrojů. Proti jádru se bojuje všude na světě a energie z obnovitelných zdrojů je stále zoufale málo, pokud tedy nejste z Norska. A tak jsou stále hlavním zdrojem elektřiny fosilní paliva.

Je jasné, že míra ekologičnosti elektromobilu je silně závislá na tom, kde se nabíjí. Nejblíže pojmu zelené energie je patrně Norsko, kde prakticky celou spotřebu elektřiny pokrývají vodní elektrárny. Většina největších trhů elektromobilů na světě je ale z valné části závislá na fosilních palivech. Přehled Vyplatí se koupit nový Nissan Leaf? V Čechách začíná na 850 tisících, porovnali jsme ho s VW e-Golf prohlédnout Nyní se mluví o Číně jako o největším trhu pro elektromobily, ale zde se elektřina vyrábí převážně z uhlí. Hodně automobilů, které pohání elektromotor, jezdí také v Severní Americe. Ta zase většinu elektrické energie vyrábí pomocí zemního plynu. Z bezemisních jaderných elektráren pak profituje Británie a Francie. Elektrárny spalující fosilní paliva samozřejmě nevypouštějí všude stejné emise. Normy se dokonce liší i v jednotlivých státech USA. Proto se všude liší i emisní faktor pro výrobu elektřiny, což samozřejmě značně komplikuje výpočet emisní stopy každého elektromobilu. Vezmeme-li v úvahu emise elektráren, může být elektromobil klidně zodpovědný i za více než 100 gramů emisí oxidu uhličitého na každou ujetou míli (1,6 km). Například na elektromobil provozovaný v Číně připadá více než dvojnásobek emisí ve srovnání s tím, kdyby jezdil ve Spojeném království. Přesto jsou tyto hodnoty ve srovnání se stejně výkonným automobilem, který pohání spalovací motor, výrazně lepší. Elektromobilita v Česku se rozjíždí. Prodej hybridů se zdvojnásobil, staví se rychlodobíjecí stanice číst článek Podle výpočtů expertů agentury Bloomberg činil tento rozdíl v "čistotě" bezmála 40 procent. Lze proto předpokládat s ohledem na neustálý růst podílu solární a větrné energie v energetickém mixu, že by tento rozdíl mohl do roku 2040 stoupnout na 67 procent. Ale do té doby se v uhelných elektrárnách vyrobí ještě hodně elektřiny, která zelená rozhodně nebude…

autor: ČTK | před 4 hodinami

Související







Hlavní zprávy