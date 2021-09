Co zbylo z výstavy motorek? Pár Jaw, BMW a Zündappů, vidět je lze v outletu u letiště

Z Výstavy Veteran Mania, na které se představovalo zhruba 100 kusů motorek se sbírky Radka Uhlíře, je minimálně polovina pryč. Po jejím skončení na začátku září si stroje odvezli už noví majitelé. Zhruba 40 motorek z předválečného období výroby je k vidění v pražském outletovém centru u Letiště Václava Havla v prostorách společnosti Engine.

Už když v červnu letošního roku otevíral výstavu své téměř stokusové sbírky motocyklů mnoha značek a stáří v pražských Holešovicích na střechách Křižíkových pavilonů, přemýšlel, co bude potom, až Veteran Mania s prvním zářijovým víkendem skončí.

„Vlastně teď úplně přesně nevím, co s nimi. Jestli by to celé někdo koupil, nebo jestli se najde někdo, kdo má prostory a společně bychom otevřeli muzeum, kde budu do důchodu provádět návštěvníky,“ řekl nám tehdy sběratel Radek Uhlíř.

Expozice byla jedinečná v tom, že se tu veřejnosti představil ucelený základní průřez výroby československé značky Jawa v době před válkou i těsně po ní. Radek Uhlíř je velkým fanouškem BMW a německých strojů obecně, a tak sestavil pěknou sbírku motorek této značky, dále stroje pro wehrmacht. Mezi stovkou exemplářů se dalo napočítat asi 40 Jaw, 10 Čezet, dále Pragovky, BMW, Zündappy, DKW, Ogary, Harleye-Davidsony a pak různé rarity.

Jakmile se výstava blížila ke konci, začalo se objevovat čím dál více zájemců, kteří chtěli vytipované stroje koupit. "Nápad na muzeum se ukázal jako utopie, nechtěl jsem ale sbírku nechat cela rozpadnout tím, že bych prodával jen ty nejvzácnější kusy," říká Radek Uhlíř, a tak nakonec sestavil jakési "balíčky" po několika kusech za stanovenou cenu.

Během chvíle se kompletně rozprodala poválečná sekce motocyklů Jawa, jeden zájemce si také pořídil všechny Jawy 50/550 "pionýr", okamžitě zmizela také Jawa Ortopedia pro invalidy i všechny Stadiony a "péráky". "Pár výjimek jsem ale udělal, například se ozvala ředitelka z ČZ Strakonice, že by moc rádi měli ve své sbírce ve strakonickém muzeu ČZ 500, také Ogar jsem prodal do muzea, protože tam podle mě patří," vypočítává Radek Uhlíř, co se s jeho sbírkou stalo. Čezeta byla v nádherném stavu a navíc je to velmi vzácný stroj vysoké hodnoty.

Závod s traktory na Grossglockner se odkládá Radek Uhlíř během konání výstavy dokončil renovaci traktoru Svoboda 12 z roku 1941, se kterým chtěl vyrazit na podzim na závod historických traktorů na rakouském Grossglockneru. Jenže se zhoršující se pandemickou situací se organizátoři rozhodli program osekat a v podstatě půjde jen o setkání a spanilou jízdu, a proto se majitel zemědělského stroje rozhodl svou účast odložit o rok, kdy by se snad měl uskutečnit plnohodnotný závod. O krásném traktoru z Kosmonos čtěte tady.

Nakonec tedy ze zhruba stovky motorek zbyla předválečná sekce, tedy sbírka BMW, Zündappů, nejstarší motorky Jawa - první 500 OHV postavená v licenci od DKW Františkem Janečkem, závodní stroje a další.

Ty nyní parkují v galerii Engine v obchodním centru Premium Outlet Prague Airport na dohled pražského letiště, v těsné blízkosti dálnice D7 směr Chomutov. Radek Uhlíř společně s Radkem Pokorným, majitelem klubu Engine, plánují, co se sbírkou dál. S největší pravděpodobností se motorky s koncem září vystaví po celém outletu, tedy různě na chodbách, v obchodech, aby lépe vynikly, než když jsou nahuštěné na jedno malé místo. Dva stroje - Jawa 500 OHC a Manet 90 - se nabídnou ještě v aukci na listopadové akci Retro Garáž.