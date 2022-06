Motor, o němž neslyšíte. Benzinová Mazda 6 je tajný tip na dlouhověkou ojetinu

Před deseti lety jsme techniku Mazdy 6 kritizovali jako nemoderní. Dnes se jednoduchost benzinových motorů Skyactiv ukazuje jako prorocká volba. Šestka navíc nebývá firemní otloukánek, ale vážený člen rodiny, a tak ji i po letech koupíte zachovalou. U dieselu je to složitější: kdo chce na konci ušetřit, musí připlatit na začátku a hledat nejmladší ročníky.

Japonci to ve střední třídě neměli lehké. Do osmdesátých let se učili, v devadesátých zazářili, ale s příchodem globalizace jako by ztratili směr. Přesun zákazníků ke kategorii SUV dokonal dílo zkázy: Nissan, Toyota ani Honda už sedan ani kombi střední třídy nenabízejí.

Jedinou alternativou ke všudypřítomným Passatům, Insigniím a Mondeu je Mazda 6. Krásná, ale trochu nepraktická, s atmosférickými motory, které nevynikají pružností ani výkonem. A s cenovou politikou, kvůli které si ji do firmy objednali jen ti, co ji opravdu chtěli.

Dnes jich není v bazarech moc, ale najdete mezi nimi pěti- nebo šestileté kusy s nájezdem hluboko pod sto tisíc kilometrů s cenami kolem 450 až 500 tisíc korun. A položíte si otázku, co spolehlivějšího a lépe vybaveného se vlastně dá za takové peníze koupit.

Pravda, karoserie je sportovně nízká, skloněné čelní sloupky neusnadňují nastupování ani nedodávají kabině na vzdušnosti. I vzadu se sedí hodně nízko a první ročníky měly vyloženě odbytou protihlukovou izolaci. Ta se zlepšila až při dílčí modernizaci v roce 2017. Neobvyklé také je, že kombi má kratší rozvor a méně místa na zadních sedadlech než sedan.

S benzinovými motory Skyactiv se ovšem Mazdě povedl husarský kousek. Přímé vstřikování do válců, které u tolika jiných značek přineslo značné potíže s karbonovými úsadami a ředěním oleje benzinem, zvládla bravurně spolehlivě. Dávnou reklamu "Motor, který neslyšíte" lze parafrázovat právě tak, že se o něm nedoslechnete nic špatného. A to ani mezi opraváři.

Nejčastější dvoulitr nemá nadbytek výkonu. V konkurenci přeplňovaných strojoven přesvědčí spíš plynulostí než dynamikou, což se Mazdě jako nové dost vyčítalo. Jako pohon rodinného auta bez sportovních ambicí ale stačí.

Silnější motor 2,5 l budete hledat déle, ale jeho nadhled stojí za to. Spotřebu kolem osmi litrů mají ve finále oba stejnou. Od roku 2018 dvaapůllitr dostal diskutabilní systém vypínání válců, což může být výhledově komplikace. Tuto verzi poznáte podle výkonu zvýšeného ze 141 na 143 kilowattů.

Diesel se Mazdě zpočátku vymstil. Setkalo se v něm několik složitých chyb a výsledkem byly kovové piliny, které s olejem kolovaly po celém motoru a brousily, na co přišly. Třeba ložiska dvou turbodmychadel, která se mění v celku za osmdesát tisíc. Ročníkům 2012 až 15 se vyhněte, ne náhodou jsou jich plné bazary.

Pozdější provedení fungovalo spolehlivěji, ale často se dožadovalo nápadně časných výměn oleje, takže o úspoře provozních nákladů se nedalo mluvit. Víc jistoty přinesla až poslední verze s AdBlue z roku 2018 a těch je k mání vůbec nejméně.

Ojetá Mazda 6 III. generace Na trhu: od 2012 dosud

Ceny ojetin: 260 000 až 1 000 000 Kč

Vnější rozměry: 4870 (kombi 4800) x 1840 x 1450 mm

Rozvor: 2830 mm, kombi 2750 mm

Kufr: 489 l, kombi 522 l

Motory benzin: 2.0 Skyactiv-G (107 a 121 kW), 2.5 Skyactiv-G (141, později 143 kW)

Motory diesel: 2.2 Skyactiv-D (110 a 129, později 135 kW)

Výhodou šestky je, že netrpí žádnými systémovými závadami na podvozku nebo v elektrice ani sklony ke korozi. Ta zde napadá jen plechové rámy náprav, což lze řešit ochrannými nástřiky. Po sto tisících kilometrů ovšem bývá interiér poněkud "vybydlenější" než u cenově srovnatelné konkurence - viklání sedaček nebo upadávání plastů se nedivte, neznamená stočený tachometr.

Čtyřletý exemplář z AAA Auto s najetými 35 000 kilometry vše popsané potvrdil. Táhl tiše a silně jako vítr, s automatem si ovšem řekl o sedm litrů nafty, což se vyplatí opravdu jen dálkařům. V autě bylo nicméně všechno jako nové, a tak ho za 600 tisíc korun můžeme doporučit i někomu, kdo nechce čekat rok na nového Passata.