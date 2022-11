Moskviče se po dvacetileté pauze zase začaly vyrábět. V bývalé ruské továrně Renaultu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhne vládě další prodloužení kontrol na hranici se Slovenskem. Řekl to poslancům na sněmovním bezpečnostním výboru. Neupřesnil, o kolik dnů prodloužení navrhne, ideální by podle něj však bylo minimálně 30 dnů. Česko hranici se Slovenskem kontroluje od konce září, zatím má opatření trvat do 12. prosince.

Návrh na prodloužení kontrol chce Rakušan vládě předložit 7. prosince. Řekl také, že chce ale jednat o úpravě režimu, například okolo vánočních svátků, aby kontroly nekomplikovaly například setkávání rodin.

Policisté a vojáci jsou na hranicích nasazeni, protože od května roste počet především syrských migrantů, kteří nelegálně překračují slovensko-českou hranici a míří převážně dále do Německa. Nejvíce migrantů přechází hranice na jižní Moravu a do Zlínského kraje. Na Slovensko obvykle přicházejí či přijíždějí z Maďarska, kam se dostávají z Balkánu.