Mohla jim zachránit život. Přilbu na hlavě nemělo více než 70 % zabitých cyklistů

Každoročně až tři čtvrtiny usmrcených cyklistů při nehodách nemají cyklistickou přilbu. Loni zemřelo při dopravních nehodách 40 cyklistů, 29 z nich, tedy skoro 73 procent, nemělo při nehodě nasazenou přilbu. Na automatické a preventivní nošení přilby bude upozorňovat nová bezpečnostní kampaň policie. Podle expertů by přes 40 procent usmrcených cyklistů, kteří neměli helmu, mohlo s přilbou přežít.

Cyklistika podle policie v posledních letech prožívá velký rozmach. "Už nejde jen o volnočasovou aktivitu, lidé jízdní kolo stále častěji používají také pro cesty do práce nebo za zábavou," uvedl Zlý. Z cyklistiky se tak podle něj stala běžná část dopravy, která se proti minulosti přesunula i z přírody do měst.

Přes stoupající popularitu cyklistiky je však podle Zlého stále problémem přístup velké části lidí k vlastní bezpečnosti. "Problémem je především takzvaná pasivní bezpečnost," upozornil. Jde především o pravidla, která většinou nejsou vynucována zákonem. U cyklistiky to je zpravidla právě nošení cyklistické přilby. Ta je v Česku povinná do 18 let, pro dospělé už je jen dobrovolná.

Podle Romana Budského z platformy Vize Nula, která se zabývá bezpečnosti na silnicích, z celoevropského průzkumu vyplynulo, že v Česku pravidelně přilbu na jízdním kole nosí přes 51 procent dospělých cyklistů. To je sice v rámci Evropy nadprůměr, na druhou stranu podle statistik každé sedmé dítě přilbu nenosí. Podle Budského je častým problémem například přístup rodičů k dětem, kdy bez přilby nepůsobí jako správný vzor.

Podle statistik je nejčastějším poraněním cyklistů zranění končetin a následně hlavy. Právě hlava je nejvíce ohrožená při střetu s automobilem. Lukáš Hutta z dopravně-bezpečnostní asociace Záchranný kruh v této souvislosti popsal modelový příklad, kdy při střetu cyklisty, který jel v rychlosti 15 km/h, s automobilem jedoucím rychlostí 35 km/h, je náraz srovnatelný se skokem po hlavě z výšky z deseti metrů na tvrdou podložku.

Senátoři dnes možná budou projednávat novelu silničního zákona, která nařizuje řidičům objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. V místech, kde je rychlost omezena na 30 km/h, by pak měl zůstat mezi autem a cyklistou prostor široký minimálně jeden metr.