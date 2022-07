Moderní auta stárnou a potřebují kvalitní servis. Neznalý opravář jim snadno uškodí

Pověst Česka jako vrakoviště Evropy budí zdání, že k údržbě většiny vozů stačí kleště a šroubovák. Opak je však pravdou. Už patnáctiletá auta jsou plná elektroniky, sedmiletá přidávají jízdní asistenty s radary a kamerami. I u motorů a převodovek je třeba dodržovat předepsané postupy. Opravář, který je nezná, často zanedbá nutnou péči a nechá vůz jezdit ve špatném stavu – k vaší nespokojenosti.

Zatímco v dávných dobách se říkalo, že co Čech, to muzikant, dnes by bylo přiléhavější mluvit o národu automechaniků. Za socialistického nedostatku si každý musel poradit sám a po revoluci západní auta přinesla vysoké servisní náklady, které vůbec neodpovídaly tehdejším příjmům domácností. Tento nepoměr nechal v devadesátých letech vyrůst obrovskou síť nezávislých opraven a garáží, která funguje dodnes. I na vesnicích bývá takových servisů hned několik.

Jejich silnou kartou je příznivá cena za práci, ale žádná sleva není zadarmo. Kvalitu nezávislých servisů nikdo nehlídá ani negarantuje, takže se můžete spolehnout jen na vlastní zkušenost nebo doporučení přátel. Ti navíc mohou být spokojeni s běžnou údržbou, ale pokud přijedete s něčím složitějším, může si mechanik vylámat zuby. Zejména když se snaží opravovat auta více značek.

Při dnešní šíři modelových řad a specifikací je prakticky nemožné znát jejich úskalí dopodrobna. Složitější závady nebo obtížně diagnostikovatelné nestandardní chování vozidla přivádějí nepřipravené opraváře do úzkých. "Stále častěji se setkáváme s tím, že nezávislí mechanici přivážejí auta do našich značkových servisů na diagnostiku, protože některou závadu nedokážou rozklíčovat. Naši práci pak musí přeúčtovat svému zákazníkovi, který tím pádem nic neušetřil," popisuje Michal Fišer, ředitel oddělení Customer Service Hyundai Česká republika.

Kvalitní počítačová diagnostika přitom neposkytuje jen základní vodítka jako konkrétní chybové kódy. Zkušeného mechanika navede o krok dále, když umožňuje v reálném čase sledovat na jednotlivých parametrech, jak by se auto mělo správně chovat a jak se chová ve skutečnosti. Nebo jak často u dieselu probíhají regenerace filtru pevných částic.

Zjištěné odchylky od normálního stavu mohou odhalit hrozící problém v zárodku. Jestliže nezávislá dílna nahradí podrobnou diagnostiku některou z mnoha volně dostupných softwarových čteček chybových kódů, neodhalí často ani příčinu akutní poruchy, natož aby mohla zasáhnout preventivně.

I mechanické části vyžadují pravidelnou kontrolu podle pokynů výrobce, které je třeba znát. "Například u pohonu všech kol je i dle uživatelského manuálu po určitých kilometrech předepsaná výměna předních kol za zadní, aby se pneumatiky působením hnacích sil opotřebovávaly stejně," dodává Michal Fišer. Čtyřkolka se totiž připojuje na základě rozdílu otáček kol, ovšem na předních pneumatikách ubývá vzorku rychleji, takže se musí rychleji točit. Pokud servis kola včas vzájemně nevymění, mohou se zadní kola připojovat nesprávně, čímž se systém 4×4 poškodí.

"Podobná situace je u neseřízených spojek samočinné převodovky DCT. Převodovka řadí špatně a zákazník je nespokojený s autem. Přitom jde jednoznačně o chybu servisu," potvrzuje z praxe Fišer.

Už před deseti lety se začaly v běžných rodinných autech objevovat jízdní asistenty pro vedení v pruhu nebo nouzové brzdění. Jejich kamery a radary je třeba kalibrovat po výměně čelního skla nebo nárazníku, za nímž jsou umístěny. I na to jsou potřeba speciální přípravky a bez přesného nastavení systém nesplní svou bezpečnostní funkci.

Nejzávažnější následky na bezpečnost mohou mít neodborné karosářské opravy po nehodách. Obvyklé obloukové svařování v ochranné atmosféře (CO2) je u nosných částí karoserie nepřípustné, a dokonce v rozporu s opravárenským manuálem výrobce. Kdo si práci zjednoduší, riskuje ztrátu pevnosti i korozi v místě svaru, takže při další nehodě mohou opravené díly zkolabovat.

To však zákazník nemá šanci zjistit, protože i při takovéto neodborné opravě se vozidlo jeví jako opravené správně. "Bodové svářečky odpovídající standardům Hyundai stojí kolem půl milionu korun. Nedivím se, že na ně řada menších servisů nedosáhne," dodává k tomu Michal Fišer.

Dosavadní přístup "po záruce pryč ze značky" tedy u aut z poslední dekády ztrácí opodstatnění. Nezávislých opraven, které by investovaly do originálního vybavení a vytrvale dokupovaly servisní i diagnostická data, je u nás jako šafránu a také nepatří k nejlevnějším. Zůstat v dohledu oficiální sítě s hodinovými sazbami kolem tisíce korun tedy vypadá draze jen na první pohled. Zachování auta v dobrém stavu po delší dobu se rozhodně vyplatí, zejména vezmeme-li v úvahu současný vývoj cen náhradních dílů a ojetin.

Většina značek také majitelům starších vozů vychází vstříc. Zmiňovaný Hyundai například nabízí ekonomickou řadu dílů nebo záruku mobility s bezplatnou asistencí i v případě, kdy si zabouchnete klíče nebo natankujete špatné palivo. To platí až do deseti let stáří nebo 250 tisíc kilometrů, avšak pouze za předpokladu, že je vozidlo jednou ročně kontrolováno v autorizované síti značky.