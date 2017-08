Moderní auta jsou čím dál větší, některá z nich nesmí jet v zúžených pruzích. Majitelé to často neví

před 1 hodinou

Auta rostou. Stačí se podívat na první generaci Volkswagenu Golf a tu současnou, za tu dobu se auto zvětšilo do šířky o dvacet centimetrů. Jenže zúžené pruhy naopak nerostou. Jezdit na dálnicích v úzkém levém pruhu je tedy zakázáno i některým SUV nebo MPV. Z průzkumu však vyplývá, že většina majitelů vůbec neví, kolik jejich auto měří, a tak ani netuší, že v úzkém pruhu nemají co dělat.

V zúžených pruzích na dálnicích nemá co dělat mnoho aut, a přitom o tom jejich majitelé často neví. Dopravní značka informuje, že auta nesmějí měřit více než 2,2 metru, v některých případech lze vidět i značku opravňující vjezd do levého zúženého pruhu vozidlům širokým pouze dva metry.

Moderní auta ale rostou do všech stran a většina řidičů ani netuší, jak je jejich auto široké. Některá z nich měří i se zrcátky přes dva metry. Rakouský automotoklub ÖAMTC udělal podrobný průzkum mezi řidiči a ukázalo se, že 86 % všech dotázaných nezná šíři svého vozu.

Český automotoklub ÚAMK navíc dodává, že až 90 % všech motoristů neví, zda dopravní značka uvádí rozměr maximální šíře vozidla bez nebo se zpětnými zrcátky. Druhá možnost je správně.

"Pokud si řidič myslí, že údaj o rozměru auta najde ve velkém technickém průkazu automobilu, je na omylu. Bohužel je zde uveden údaj bez zrcátek. Pomoci si lze orientačním připočtením 20 cm," uvádí odborníci z ÚAMK.

Český automotoklub provedl unikátní průzkum většiny vozidel vyskytujících se na našem trhu. V přehledu publikovaném na stránkách ÚAMK může řidič najít a následně si potvrdit, jestli se do zúženého pruhu legálně vejde. Z osobních aut nesmí do zúženého pruhu například Volkswagen Touareg. Podle ÖAMTC má 77 % nových vozidel na trhu šíři i se zrcátky přes dva metry a 29 % přes 2,1 metru.

ÚAMK ale jedním dechem dodává, že to má ještě jeden háček. Striktně podle předpisů sice například se Škodou Octavia současné generace můžeme jet ve zúženém pruhu s označením maximální přípustné šířky vozu 2,2 metru, avšak předpisy zároveň hovoří o doporučeném bezpečnostním odstupu na každé straně čtvrt metru od okolních překážek, svodidel a ostatních vozidel.

"V tomto případě je pak otázkou, jak by se například zachovala konkrétní pojišťovna, která by mohla v případě havárie argumentovat nedodržením bezpečnostního doporučení," dodávají experti z ÚAMK.

Řidiči s vozidlem, které měří se zrcátky na šířku více než 2,1 metru, by také měli vědět, že v Rakousku nemají právo vjet do užšího levého pruhu při práci na dálnici. "Při možné havárii, ale dokonce i průjezdu, který kontrolují policisté přímo na místě nebo pomocí kamer, pak následuje pokuta od 20 euro do 80 euro," dodává ÚAMK.

Automotoklub také připomíná, že například v Praze existuje několik míst (ulice Resslova, K Barrandovu, Strakonická), kde do levého pruhu má dle dopravního značení vjezd povoleno jen vozidlo o maximální šířce 2 metry. Při silniční kontrole nebo nehodě pak hrozí, že řidič dostane pokutu za nerespektování zákazové značky.