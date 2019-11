Čeští řidiči a mlhovky rovná se problém. Světla do mlhy často zapomínají vypnout

Kdy se mají mlhovky používat? Za mlhy, sněžení nebo hustého deště. České předpisy nespecifikují, kdy je déšť dost hustý, mlha dost silná a obecně co přesně znamená špatná viditelnost. Je to asi dobře, protože vnímavost lidského zraku na zhoršené podmínky je individuální. Není náhodou, že země, které se to pokoušejí přesně stanovit, se vzájemně rozcházejí. V Německu jde o hranici padesáti metrů, zatímco třeba v Británii sto metrů. Každopádně myslete na to, že mlhovky jsou velmi silné. Abyste ostatní neoslňovali, zapínejte je opravdu jen v husté a souvislé mlze, chumelenici nebo průtrži mračen.