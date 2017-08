před 4 minutami

Japonsko dalo světu hned několik významných automobilek, které ve svých výrobních programech čas od času mívají větší či menší designové podivnosti. Mitsuoka však netradičním designem vybavila celou svou modelovou řadu. Jednotlivá auta mají vnější vzhled většinou navržený ve stylu britských automobilů ze šedesátých let, především pak Jaguarů a Rolls-Royců. Základem takových vozů jsou však moderní automobily (až na výjimky) domácích výrobců. Například malý Nissan Micra tak Mitsuoka dokáže přetvořit do podoby Jaguaru Mark II. Jaké další modely automobilka založená v roce 1968 nabízí či nabízela? Podívejte se do galerie.

