Hořký konec Mitsubishi: Ve Velké Británii prodává jedinečnou sbírku historických vozů

Čtrnáct klasických modelů, které pokrývají v podstatě celou historii Mitsubishi na britských ostrovech, jedna zmenšená replika a několik specifických registračních značek. To všechno bude od 1. do 30. dubna k dispozici v online aukci na platformě Auto Auction. A šanci získat některý z cenných modelů má prakticky každý, britské zastoupení třech diamantů, které spolu s koncem značky ve Velké Británii ruší i flotilu klasických vozů, je totiž prodává bez rezervované ceny. To znamená, že není určená nejnižší suma, za níž se dané auto musí vydražit.