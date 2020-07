Místo smartů dvojník Defenderu. Ineos chce v továrně Mercedesu dělat nový off-road

Mercedes musí šetřit, proto se mimo jiné rozhodl prodat továrnu ve francouzském Hambachu, kde od roku 1997 vznikají modely Smart. A tato městská vozítka můžou mít zajímavého nástupce. O závod se totiž začala zajímat automobilová odnož britského chemického gigantu Ineos. Ta by tam chtěla vyrábět svůj nový off-road Grenadier, který nejen vizuálně připomíná původní Land Rover Defender.

"Ve světle vysokých budoucích investic, především do elektrifikace a digitalizace, zavádíme neustálá opatření na zvýšení efektivity. (…) Pandemie onemocnění covid-19 navíc na trhu vytvořila nové podmínky, v jejichž kontextu optimalizujeme naši globální výrobní síť," vysvětlil v prohlášení začátkem července šéf Mercedesu Ola Källenius, proč se automobilka rozhodla hledat kupce pro továrnu ve francouzském Hambachu.

Jen pár dnů nato se objevila zpráva, že s Mercedesem začala o odkupu továrny jednat britská automobilka Ineos. Ta spadá pod stejnojmennou společnost, která se zabývá především chemickým a petrochemickým průmyslem, a kterou vlastní britský miliardář James Ratcliffe. Ten patří k nejbohatším lidem ve Velké Británii, podle magazínu Forbes má jeho jmění hodnotu 16,2 miliardy dolarů. Také Ineos patří mezi největší hráče ve svém oboru, když zaměstnává 22 tisíc lidí ve 26 zemích světa.

Ineos by ve Francii vyráběl své vůbec první auto - off-road Grenadier. Továrna by tak přešla od těch nejmenších aut (od roku 1997 se tam vyrobilo 2,2 milionu Smartů ForTwo) rovnou k těm největším. Nutno podotknout, že v nedávné době v závodě vznikla linka na SUV, která podle Ineosu odpovídá velikosti jeho modelu.

Britové už kvůli možné akvizici továrny trojcípé hvězdy přerušili stavbu nových továren ve waleském Bridgendu a portugalském Estarreju (tam měly vznikat žebřinové rámy a komponenty karoserie). Především lidi na Walesu toto rozhodnutí příliš nepotěšilo, protože ve stejné oblasti na podzim zavře svou motorárnu také Ford.

"Samozřejmě, že jsme tuto možnost (využití existující továrny spíše než výstavbu zcela nové - pozn. red.) zvažovali už dříve, ale kvůli pandemii onemocnění covid-19 se nám otevřely nové možnosti, jako například tato s továrnou v Hambachu. Takovou možnost jsme před tím jednoduše neměli," říká šéf mladé automobilky Dirk Heilmann.

Ineos teď tedy zvažuje, jestli se mu vůbec stavba dvou nových továren vyplatí. Heilmann navíc uvedl, že pandemie zpomalila původní plán stavebních prací. I to tedy můžeme mít na rozhodnutí ohledně nového závodu vliv. Jak to nakonec z pohledu Ineosu dopadne, bychom se měli dozvědět v průběhu následujících týdnů. Není přitom bez zajímavosti, že právě Ineos je jedním ze sponzorů továrního týmu Mercedes v mistrovství světa vozů formule 1.

Podle Automotive News Europe však Ineos zvažuje ještě minimálně jednu možnost. Tou je továrna Nissanu v Barceloně, která by se měla zavřít na konci roku. Primární je nicméně podle zástupců automobilky Hambach. Výroba modelu Grenadier by podle plánů měla začít na konci roku 2021, což by právě akvizice již existujícího závodu pomohla zachovat.

Samotný Ineos Grenadier sice na první pohled vypadá jako dvojče minulé generace Land Roveru Defender, ve skutečnosti ale vznikl úplně na čistém papíře - a nejde jen o design, ale také o technický základ. Ten tvoří žebřinový rám, za nímž stojí firma Gestamp, která vyrábí rámy také pro Toyotu Land Cruiser. Zajímavostí je, že auto nemá nezávislé zavěšení kol, což je v dnešním světě poměrně rarita, píše britský magazín Autocar.

Přesto všechno hrál Defender v historii tohoto off-roadu důležitou roli. Ratcliffe chtěl totiž od Land Roveru odkoupit práva na výrobu původního modelu a pokračovat v jeho výrobě i po roce 2016, kdy oficiálně skončila. Land Rover to však odmítl, britský miliardář se tak rozhodl postavit si vlastní Defender.

"Projekt Grenadier začal identifikací prázdného místa na trhu pro funkční off-road, což je třída, kterou mnoho výrobců opustila," popisuje Ratcliffe důvod vzniku tohoto vozu. Právě průchodnost terénem má být největší výhodou nového modelu. Nic na autě nemá být podle zástupců Ineosu jen tak pro parádu - má mít vše, co jeho majitel potřebuje, ale nic, co by nepotřeboval.

Jak už bylo řečeno, základem vozu je rám od firmy Gestamp. A protože peníze nejsou pro Ineos problém, i další části vozu nesou podpisy velkých firem. Na vývoji karoserie a dalších řešení se podílela rakouská Magna Steyr, německý MBTech, částečně vlastněný Daimlerem, měl podle Automotive News Europe na starosti většinu vývojových prací, osmistupňový automat je od ZF a benzinové i naftové motory bude autu dodávat BMW.

Podle Autocaru by mělo jít v obou případech o třílitrové šestiválce řady B57 (naftové) a B58 (benzinové). Ty se používají v řadě modelů napříč modelovým spektrem bavorského výrobce. Zážehový motor s rozličným výkonem tak lze najít u BMW řady 3, 5 či 7, SUV X3, X4, X5 nebo X7 a také u sportovní Z4 a tím pádem i Toyoty Supra. Turbodiesel z řady B57 mají opět mimo jiné řady 5 i 7 nebo SUV X5 nebo X7. Stálý pohon všech kol bude u Grenadieru samozřejmostí, stejně jako uzamykatelné diferenciály.

Vedle klasické uzavřené karoserie dostane Grenadier také karoserii pick-up s dvojitou kabinou. Design vozu se přitom viditelně dost inspiroval u Defenderu. Nejde jen o hranaté tvary, ale také přední část s kulatými diodovými světly nebo o okénka ve střeše, kde ale u Ineosu chybí skla, jejichž místo zaujímají madla. Na dvoukřídlém víku kufru (auto mimochodem převeze europaletu) je náhradní kolo, zvenku mají být přístupné i boční úložné boxy a na předních blatnících je možné sedět.

Výrazný rozdíl má být oproti originálu v interiéru - ten na fotografiích chybí, nabídnout má ale třeba multimediální systém a celkově mnohem komfortnější prostředí. Ineos také láká na personalizaci vozu a celou řadu různých příplatkových prvků.

Produkce by tedy měla začít na konci roku 2021, přičemž prodej by se měl rozběhnout na začátku roku následujícího. Vedle Evropy se klíčovým trhem mají stát také Spojené státy americké. V Evropě by mohla cena vozu začínat, podle britských médií, na úrovni 40 tisíc liber. To je v přepočtu asi 1,185 milionu korun. A kdyby někoho zajímal původ jména Grenadier, tak je to podle stejnojmenné oblíbené londýnské hospody Jamese Ratcliffa, který se pyšní také titulem Sir.