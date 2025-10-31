Auto

Ministerstvo bude nakupovat. Shání elektromobily za půl miliardy, část pro policii

ČTK Jan Matoušek ČTK, Jan Matoušek
před 1 hodinou
V Česku se chystá velká zakázka na nákup elektromobilů. Poptává je ministerstvo vnitra, které plánuje nakoupit několik stovek aut do zásuvky pro policii i jako běžné referentské vozy.
Elektromobil, ilustrační foto.
Elektromobil, ilustrační foto. | Foto: ADAC

Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit asi 400 nových elektromobilů. O vypsání čtyř zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou přes půl miliardy korun dnes informoval server Zdopravy.cz. Více než polovina aut má být určena pro policii. Nabídky lze podávat do 3. prosince.

Ve dvou rámcových smlouvách podle webu ministerstvo poptává asi 250 vozidel pro výkon služby policie a zvláštních policejních útvarů. Ve zbylých dvou smlouvách jde o zhruba 163 elektromobilů, která mají být běžnými referentskými vozidly bez světelného a zvukového zařízení. Ve všech případech mají být vozidla dodávány průběžně po dobu tří let.

Ze zadávací dokumentace dále vyplývá, že ministerstvo poptává elektrický hatchback, kombi nebo SUV, část z aut má mít pohon všech kol. To znamená minimálně dva elektromotory.

Ministerstvo vnitra v zadávací dokumentaci uvádí, že předpokládaný počet automobilů v rámcových dohodách je orientační a slouží pouze pro účely kalkulace nabídkové ceny. "Skutečný počet automobilů vyplyne z podílu předpokládané hodnoty a jednotkové nabídkové ceny za automobily ze strany vybraného dodavatele rámcové dohody a v závislosti na objednané volitelné výbavě vozidel," uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo také nespecifikovalo, kolik vozidel v jednotlivých kalendářních letech nakoupí. Celkový počet se bude odvíjet od výše rozpočtu pro úřad na daný rok. Vyhradilo si také právo v průběhu kalendářního roku neodebrat žádné vozidlo. Hlavní váhu má mít podle Zdopravy.cz při výběru cena, dodatečným kritériem bude výrobcem deklarovaný dojezd na jedno nabití.

 
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta elektromobil Elektromobilita Ministerstvo vnitra ČR

