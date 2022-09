Mercedes ze strachu z nedostatku plynu vyrábí díly do zásoby, problém řeší i VW

Nedostatek plynu a možnost, že by se dodával na příděl, trápí automobilové výrobce. Mercedes-Benz začal vyrábět některé součástky do zásoby, koncern Volkswagen uvažuje, že by výrobu přesunul z Německa a východní Evropy jinam. Mohlo by se to týkat továren v Německu, České republice a na Slovensku, tedy v zemích, které patří v Evropě k nejzávislejším na ruském plynu.

Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz si díly, při jejichž produkci je nezbytný zemní plyn, vyrábí do zásoby. Chce se tak pojistit proti případnému dodávání plynu na příděl. Informovala o tom agentura Bloomberg. V závodě ve městě Untertürkheim nedaleko Stuttgartu si firma s předstihem vyrobí části převodovek či náprav, aby si vytvořila zásoby ve svých továrnách ve Spojených státech a Číně. V případě, že by nedostatek plynu vedl k zastavení provozů automobilky v Německu, závody v Alabamě a Pekingu poběží dál, řekl šéf výroby Jörga Burzer. "Není úplně jasné, jaká situace nastane - záleží na tom, jaké budou v zimě panovat teploty," řekl Burzer v rozhovoru. "Zvýšili jsme naše zásoby směřující do Číny a USA." Němečtí výrobci se připravují na možné příděly plynu. Tamní vláda se snaží ochránit domácnosti a kritický průmysl před jeho nedostatkem. Od chvíle, kdy Rusko fakticky zastavilo dodávky plynu, zintenzivnila největší evropská ekonomika snahu před zimou naplnit zásobníky plynu a najít alternativní dodávky. Obavy z přísných přídělových opatření se v posledních dnech zmírnily poté, co úroveň zásob plynu v Německu minulý týden přesáhla 90 procent. Berlín se také snaží uzavřít dohody o dodávkách plynu a vodíku s Katarem, Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Vedle omezených dodávek čelí německý průmysl kvůli zvýšení cen energií nárůstu vstupních nákladů. Ceny výrobců v srpnu vyskočily o rekordních téměř 46 procent, což vyvolalo velké obavy ohledně budoucí konkurenceschopnosti. Burzer uvedl, že Mercedes již snížil spotřebu plynu o deset procent a v případě potřeby by ji mohl srazit až o polovinu. V kritické situaci potřebuje společnost pro normální fungování udržet dodávky plynu kolem deseti procent své obvyklé spotřeby, řekl. "V nouzové situaci, kdy bude nedostatek plynu, můžeme nahradit značnou část naší spotřeby plynu dodávkami energie z fosilních paliv - tento přechod je připraven," uvedl Burzer. "Jsme si celkem jisti, že nenastane situace, kdy bychom neměli žádné dodávky plynu," dodal. Pracovní skupina automobilky pro energetickou krizi se snaží identifikovat dodavatele se sídlem v Německu, kteří by byli ohroženi v případě omezení dodávek plynu, a jedná s nimi o přesunu výroby do míst mimo Německo. "Jižní, jihozápadní Evropa je z hlediska rizika dodávek plynu v trochu jiné pozici. Pokud mají naši dodavatele možnost výrobu přesunout, jednáme s nimi o tom," řekl Burzer. Volkswagen zvažuje přesunutí výroby V případě přetrvávajícího nedostatku zemního plynu zvažuje přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy do jiných zemí i německý automobilový koncern Volkswagen, napsal Bloomberg. Mluvčí Volkswagenu uvedl, že z přesunu výroby by mohla těžit jihozápadní Evropa nebo pobřežní části severní Evropy, kde je lepší přístup k námořním dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG). Koncern Volkswagen rovněž vyjádřil obavy z dopadů vysokých cen plynu na dodavatele automobilových součástek. "Politici musejí omezit nynější nekontrolovanou explozi cen plynu a elektřiny," uvedl Thomas Steg, který má v koncernu na starosti vnější vztahy. "Jinak budou mít v dodavatelském řetězci problémy zejména malé a střední podniky s vysokou spotřebou energie a budou muset omezovat či zastavovat výrobu," dodal.